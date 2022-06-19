Настоящие фамилии звезд, которые взяли звучные псевдонимы

Действительно, зачем давать и без того притязательному слушателю лишний повод для смеха? В обзоре «Телепрограммы» - звезды, которых вы знаете под псевдонимами.
Андрей Губин
Мальчик-бродяга Андрей Губин начал карьеру, страшно представить, 30 лет назад. Это сейчас мы слышим о нем только жуткие новости (не может спать, не может петь, страдает регулярными лицевыми болями и т. д.), а тогда он был одной из главных звезд 90-х, давал сотни концертов и не пропадал из телеэфиров.
Именно поэтому артисту и понадобился короткий и звучный псевдоним вместо родной «рабочей» фамилии Клементьев. Так Андрей стал Губиным - это фамилия отчима, второго мужа матери.
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
Одна из самых конфликтных и скандальных молодых актрис - звезда «Универа» Настасья Самбурская не раз признавалась, что у нее было сложное детство: отец часто бил, мать не защищала, отчего появилась куча психотравм и комплексов.
Именно поэтому уже в юности Анастасия отказалась от родной довольно кинематографичной фамилии - Терехова. И в 16 лет, сразу после переезда в Москву, где она захотела связать свое будущее с актерским мастерством, разорвала все связи со своей семьей и изменила фамилию на Самбурская. Звучит!
Авраам Руссо
Авраам Руссо. Фото: соцсети
Родившийся в сирийском Алеппо музыкант вовсе не имеет никакого отношения к Ближнему Востоку и к Франции тоже, как может показаться, глядя на его творческий псевдоним. В одном из интервью артист признавался, что взял фамилию отца (Руссо), служившего во Французском иностранном легионе, в 1994 году, когда начал делать первые шаги в России в качестве музыканта.
На самом деле его зовут Абрахам Ипджян. Имя Авраам певец выбрал, по его словам, как наиболее красивую в русском языке форму своего настоящего имени. Вышло и правда довольно поэтично.
Лева Би-2
Лева Би-2. Фото: соцсети
Сейчас в паспорте музыканта так и прописано: «Лева Би-2», как будто он не человек, а персонаж вселенной «Звездных войн». Однако родители минчанина по фамилии Бортник назвали его простым русским именем Егор.
В Леву, по легенде, будущую звезду русского рока переделали одноклассники. Его отец преподавал радиофизику в университете в Конго и купил сыну львиный клык, который парень притащил в школу, за что и получил прозвище в честь царя зверей. Левой, как уверяет солист «Би-2», до сих пор зовет его и мама.
Александр Невский
Александр Невский. Фото: соцсети
Знаменитый голливудский актер, продюсер, бодибилдер, член Американской киноакадемии, писатель, режиссер, общественный деятель, «Мистер мира-1995» и друг самого Арнольда Шварценеггера родился в Москве в семье учителя по фамилии Курицын. Фамилия мамы, инженера, была Вескер.
Так что Александр решил прорубать окно в Голливуд под зычной фамилией великого русского военачальника Невского. И, надо признать, терпение и труд действительно все перетерли - он пришел к успеху!
Александр Малинин
Александр Малинин. Фото: соцсети
Самый «белогвардейский», благородный и осанистый исполнитель романсов в России Александр Малинин на самом деле носил антизвездную фамилию Выгузов. И довольно успешно носил! В 1988 году на 3-м Всесоюзном телеконкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале Александр Выгузов с песней «Коррида» завоевал Гран-при.
Тогда Стас Намин, лидер группы «Цветы», в которой ранее выступал молодой и перспективный музыкант, и предложил Александру сменить фамилию на более благозвучную - Малинин. Девичья фамилия его матери была Малинова, но это было слишком слащаво, тогда Стас предложил заменить окончание «ов» на «ин». Так и поет до сих пор Александр, и его сын Никита тоже.
Кристина Асмус
Кристина Асмус. Фото: соцсети
С рождения звезда «Интернов», а потом и жена Гарика Харламова носила фамилию Мясникова. Под этой фамилией и собиралась поступать в театральные вузы.
Но затем прикинула и решила, что ФИО из паспорта лучше подходит для сферы ресторанного бизнеса, и перековалась в европейку Асмус. Это не выдуманное слово, а реальная фамилия дедушки, немца по национальности.