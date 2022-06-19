Настоящие фамилии звезд, которые взяли звучные псевдонимы

Действительно, зачем давать и без того притязательному слушателю лишний повод для смеха? В обзоре «Телепрограммы» - звезды, которых вы знаете под псевдонимами.

Андрей Губин

Мальчик-бродяга Андрей Губин начал карьеру, страшно представить, 30 лет назад. Это сейчас мы слышим о нем только жуткие новости (не может спать, не может петь, страдает регулярными лицевыми болями и т. д.), а тогда он был одной из главных звезд 90-х, давал сотни концертов и не пропадал из телеэфиров.

Именно поэтому артисту и понадобился короткий и звучный псевдоним вместо родной «рабочей» фамилии Клементьев. Так Андрей стал Губиным - это фамилия отчима, второго мужа матери.

Настасья Самбурская