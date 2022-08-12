Насколько подорожает ОСАГО в 2022 году

Им жалко денег. И это понятно. Хотя в Европе, например, в распоряжении страховых компаний остается от 2 до 8 процентов тех сумм, которые они получают в виде страховых взносов. А у нас, если 60% не прилипло, - все пропало.

То есть совершенно разные понятия о прибыли, о рентабельности. Я не удивлюсь, если ОСАГО подорожает, хотя я не вижу поводов для этого. К чему привязана гражданская ответственность? Давайте подумаем. Подорожание запчастей? Допустим.

Как было раньше? Никаких денег у страховой компании на ремонт просить было нельзя, требовалось ставить машины в авторизованные сервисы. Там их ремонтировали, и с сервисом страховая компания расплачивалась сама.

Это действительно было выгодно, потому что страховая считала запчасти по закупочной цене, без наценки. То есть и страховая компания тратила меньше денег, и автовладельцу возвращали отремонтированную машину. Все были довольны.

- А сейчас как?

- Сейчас ситуация абсолютно другая. Запчасти стоят каких-то безумных денег, при этом запчастей просто нет, их невозможно достать. Нужно заказывать, ждать, это все время, а время тоже стоит денег.

