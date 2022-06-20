На родине только в театре — 210 тысяч рублей, а в Латвии? На какие деньги Чулпан Хаматова живет в Риге

Чулпан Хаматова из-за ситуации на Украине спешно перебралась в Латвию, сделав ряд резонансных заявлений. Так, к примеру, актриса уточнила, что считает звание народного артиста России «бредятиной».
В одном из интервью Чулпан Хаматова жаловалась, что без съемок и театра накопленных денег хватит ей только на 3-4 месяца. А что потом? Актриса едва ли не рыдала, говоря о своем бедственном положении. Не успела Чулпан дать интервью, как ее тут же позвали в Новый Рижский театр. Так что Хаматова довольно быстро нашла себе подработку.
Интересно, что в театре ей не оплачивают каждый спектакль отдельно, поскольку у актрисы есть годовой контракт с учреждением. Ее зарплата состоит из гонорара по контракту — порядка 800 евро в месяц. В эту сумму входят вознаграждения за приход в театр и репетиции в спектаклях. Конечно, есть доплаты и за каждый спектакль, но они едва ли могут быть сравнимы с основным окладом.
Пока Чулпан Хаматова получает максимальную возможную для нетеатральной Латвии зарплату — около 1200 евро, это 71196 рублей по курсу. И без вычета налогов. Так что реальная сумма чуть скромнее.
И это при том, что в «Современнике» у актрисы была максимальная ставка с доплатами и 20% московской надбавки за звание народной артистки, от которого Чулпан Хаматова так легко отмахнулась. Учитывая, что актриса была занята в большинстве спектаклей, да и к тому же играла в основном главные роли, в среднем в месяц она получала 210-230 тысяч рублей. И это только в театре.
Помимо этого Чулпан вела различные мероприятия, и самое главное — снималась в кино, где выплаты за один съемочный день доходили до 500 тысяч рублей. Иными словами, зарплата в театре, в котором она была в штате, была просто приятным бонусом.
По материалам «ФАН».