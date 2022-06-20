На родине только в театре — 210 тысяч рублей, а в Латвии? На какие деньги Чулпан Хаматова живет в Риге

Чулпан Хаматова из-за ситуации на Украине спешно перебралась в Латвию, сделав ряд резонансных заявлений. Так, к примеру, актриса уточнила, что считает звание народного артиста России «бредятиной».

В одном из интервью Чулпан Хаматова жаловалась, что без съемок и театра накопленных денег хватит ей только на 3-4 месяца. А что потом? Актриса едва ли не рыдала, говоря о своем бедственном положении. Не успела Чулпан дать интервью, как ее тут же позвали в Новый Рижский театр. Так что Хаматова довольно быстро нашла себе подработку.

Интересно, что в театре ей не оплачивают каждый спектакль отдельно, поскольку у актрисы есть годовой контракт с учреждением. Ее зарплата состоит из гонорара по контракту — порядка 800 евро в месяц. В эту сумму входят вознаграждения за приход в театр и репетиции в спектаклях. Конечно, есть доплаты и за каждый спектакль, но они едва ли могут быть сравнимы с основным окладом.

Пока Чулпан Хаматова получает максимальную возможную для нетеатральной Латвии зарплату — около 1200 евро, это 71196 рублей по курсу. И без вычета налогов. Так что реальная сумма чуть скромнее.