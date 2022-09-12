На проекте и сейчас: как изменились с возрастом экс-участницы «Дома-2» Саша Черно, Настя Лисова, Ира Пинчук и другие

Удивительно, но возраст и время идут на пользу экс-участницам «Дома-2». Героини реалити-шоу являются мотиваторами для многих своих поклонниц. Вы только посмотрите, как они похорошели с тех пор, как впервые появились на телестройке.

Марина Африкантова

Марина Африкантова пришла на «Дом-2» уже довольно взрослым человеком, ей было почти 25 лет. Случилось это в 2014 году. Марина Африкантова сразу выразила симпатию Андрею Черкасову, который был в восторге от того, что на него обратила внимание такая красавица.