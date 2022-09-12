На проекте и сейчас: как изменились с возрастом экс-участницы «Дома-2» Саша Черно, Настя Лисова, Ира Пинчук и другие

Удивительно, но возраст и время идут на пользу экс-участницам «Дома-2». Героини реалити-шоу являются мотиваторами для многих своих поклонниц. Вы только посмотрите, как они похорошели с тех пор, как впервые появились на телестройке.
Марина Африкантова
Марина Африкантова пришла на «Дом-2» уже довольно взрослым человеком, ей было почти 25 лет. Случилось это в 2014 году. Марина Африкантова сразу выразила симпатию Андрею Черкасову, который был в восторге от того, что на него обратила внимание такая красавица.
Марина Африкантова на проекте и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2014 год/соцсети
Практически до ЗАГСа Марина Африкантова дошла на проекте в паре с Андреем Чуевым. Но тот жутко абьюзил избранницу. Пара рассталась. Счастье Марина Африкантова нашла с Ромой Капаклы, который на девять лет моложе нее. У них крепкий брак.
Что касается внешности, то с возрастом Марина Африкантова расцвела. В октябре ей исполнится 33 года. Однако она выглядит ровесницей Ромы Капаклы. Из пергидрольной блондинки Марина Африкантова превратилась в красивую женщину с благородным цветом волос и приятными чертами лица.
Анастасия Лисова
Настя Лисова пришла на «Дом-2» в январе 2015 года, когда ей было 24. Она выразила симпатию Евгению Рудневу, затем строила отношения с сотрудником проекта. Но настоящее счастье в лице своего будущего мужа Михаила Шахиджанова Настя встретила, покинув «Дом-2».
Анастасия Лисова на проекте и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2015 год/соцсети
Сейчас Анастасия Лисова носит фамилию супруга — она Шахиджанова и воспитывает двух дочерей.
Для того, чтобы из девушки с простоватым личиком превратиться в красавицу, Анастасия Лисова использовала известные современные методики. Полюбуйтесь на результат! Контраст между Лисовой — участницей «Дома-2» и нынешней очевиден.
Ирина Пинчук
Ира Пинчук — еще одна героиня из числа самых ярких звезд проекта. На «Дом-2» она пришла в 2016-м году 21-летней девушкой. Брюнетка не скрывала, что ищет для себя достойного мужчину.
Ирина Пинчук на проекте и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2016 год/соцсети
В итоге Ира Пинчук смогла построить серьезные отношения с Араем Чобаняном. Правда, завязались они уже после того, как оба покинули телестройку. В июле первенцу пары, сыну Давиду исполнился год.
Ира Пинчук — еще и одна из тех девушек, которые не прибегали ни к каким «улучшайзингам», ее красота абсолютно натуральная. Со временем Ира Пинчук разве что стала более стройной и привлекательной.
Александра Черно
Саша Черно — еще одна из самых заметных экс-участниц телестройки. На «Доме-2» она появилась в марте 2017 года 23-летней девушкой. Крупная, фактурная и яркая Саша Черно почти сразу стала хедлайнером проекта.
Саша Черно на проекте и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2017 год/соцсети
Эффектная брюнетка весом под 200 килограммов, лишенная комплексов, Саша Черно построила серьезные отношения и вышла замуж за Иосифа Оганесяна. Сыну пары Стефану в июле исполнилось два года. Сама Саша в июне отпраздновала свой 29-й день рождения.
К этому возрасту она стала, пожалуй, лучшей на сегодняшний день, версией себя. Саша похудела почти на 60 килограммов, что, безусловно, отразилось не только на ее фигуре, но и лице. Ушли щеки, глаза стали более выразительными и открытыми. Сейчас Саша Черно купается в комплиментах от поклонников.
Ирина Пингвинова
Ирина Пингвинова пришла на «Дом-2» в декабре 2018 года 21-летней девушкой. На проекте она времени даром не теряла. Отношения с Димой Чайковым быстро переросли в серьезные, при этом оставаясь довольно сложными.
Ирина Пингвинова на проекте и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2018 год/соцсети
Появление на свет дочери пары, не смогло сблизить Иру и Диму. Они расстались, Пингвинова одна растит дочку Милану, которой в ноябре будет два года. Сама же Ира в декабре отметит свое 25-летие.
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Очевидно, что за четыре года ее внешность изменилась в лучшую сторону. Ирина Пингвинова заметно похудела, лицо стало более очерченным и привлекательным.