На проекте и сейчас: как изменились с годами звезды «Дома-2» Элла Суханова, сестры Колисниченко, Катя Токарева и Юля Ефременкова

Всем героиням нашей подборки уже далеко за тридцать лет. На «Дом-2» они пришли молоденькими девушками. Смотрим, как звезды проекта выглядели в те дни, когда их каждый день показывали по телевизору, и как изменились сейчас.

Сестры-близнецы Катя и Юля Колисниченко

Сестрам-близнецам Кате и Юле Колисниченко в апреле этого года исполнилось по 34. К этому возрасту они подошли разведенными дамами с четырьмя детьми на двоих — три сына у Юлии, и один — у Кати.