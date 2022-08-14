На проекте и сейчас: как изменились с годами звезды «Дома-2» Элла Суханова, сестры Колисниченко, Катя Токарева и Юля Ефременкова

Всем героиням нашей подборки уже далеко за тридцать лет. На «Дом-2» они пришли молоденькими девушками. Смотрим, как звезды проекта выглядели в те дни, когда их каждый день показывали по телевизору, и как изменились сейчас.
Сестры-близнецы Катя и Юля Колисниченко
Сестрам-близнецам Кате и Юле Колисниченко в апреле этого года исполнилось по 34. К этому возрасту они подошли разведенными дамами с четырьмя детьми на двоих — три сына у Юлии, и один — у Кати.
Катя и Юля Колисниченко «Доме-2». Фото: кадр эфира «Дома-2», 2010 год
На «Доме-2» яркие сестрички появились в сентябре 2010 года, тогда им было по 22. И на тот момент они были точными копиями друг друга. Глядя на фото сестер-близнецов тех лет, невозможно понять, кто из них Катя, а кто — Юля.
Сейчас же все изменилось. Очевидно, что рыжеволосая красотка на фото — это Юля, а брюнетка — Катя.
Сестры Юля и Катя Колисниченко сейчас выглядят так. Фото: соцсети
Обе сестры приобрели лоск не без помощи современных средств, которые предлагаются сегодня. На прежних 22-летних девушек нынешние Катя и Юля Колисниченко похожи очень отдаленно.
Катя Токарева
Экс-участнице «Дома-2» Кате Токаревой 33 года. Не так давно она впервые стала мамой. Вместе с мужем, экс-участником «Дома-2» Юрием Слободяном она живет в Польше и растит сына.
Катя Токарева на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2011 год/соцсети
На проект Катя пришла в 2011 году 22-летней девушкой. Ее запомнили по скандалам и скороспелой свадьбе с фриком проекта Венцеславом Венгржановским.
Катя Токарева — одна из немногих экс-участниц «Дома-2», никак не апгрейдивших свою внешность. На лицо только возрастные изменения. Из симпатичной девушки Катя Токарева превратилась в молодую женщину, которая периодически экспериментирует только с цветом волос.
Элла Суханова
Экс-участнице «Дома-2» Элле Сухановой в январе будущего года исполнится уже 35 лет. Сейчас она счастливая молодая мама двухлетней дочки Эвелины. На проект Элла Суханова пришла в октябре 2014 года, тогда ей было 26 лет.
Элла Суханова на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2014 год/соцсети
Снимки Эллы Сухановой того периода и сейчас довольно контрастны. Из девушки с проблемной пигментированной кожей и невнятным цветом волос она превратилась в ухоженную молодую женщину. Красоту Эллы Сухановой сейчас вряд ли кто-то поставит под сомнение.
Юлия Ефременкова
Юлии Ефременковой удалось построить на «Доме-2» карьеру, о которой мечтают многие герои телестройки. Она прошла путь от участницы реалити-шоу до его ведущей, да еще и встретила на проекте любовь — Мондезира. Сейчас 35-летняя Юлия Ефременкова ждет двойню — сыновей-близнецов от Мондезира.
Юлия Ефременкова на «Доме-2» и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2016 год/соцсети
На «Дом-2» она пришла довольно взрослым, по меркам телестройки, человеком. Юлии Ефременковой на тот момент было 29 лет, и в анамнезе уже имелся неудачный брак.
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Что касается внешности Ефременковой, то за эти шесть лет она довольно заметно изменилась. Глядя на снимки, становится очевидным, что Юлия Ефременкова прибегала к современным методам улучшения себя любимой.