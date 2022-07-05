«На Киркорова похож больше, чем родной Мартин»: как сейчас выглядит 10-летний сынишка Стоцкой

У Анастасии Стоцкой двое детей: 10-летний сын Саша и пятилетняя дочка Вера. Отцом наследников поп-дивы стал ее второй муж Cергей Абгарян, который занимался ресторанным бизнесом.
С появлением в семье первенца, поклонники буквально донимали артистку в соцсетях комментариями, утверждая, что ее сынишка как две капли воды похож на Филиппа Киркорова. В свое время, поп-король сцены оказывал творческую протекцию Стоцкой, считая певицу своим близким другом.
Так в одном из интервью Филипп Киркоров признался, что Анастасия одна из немногих оказала ему поддержку в непростое время, когда он переживал не самые приятные моменты. Со Стоцкой, как утверждал поп-король, его связывала прочная ментальная и эмоциональная связь. Возможно по этому, шутит Филипп Бедросович, сын певицы так похож на него. Есть в этом что-то мистическое.
Анастасия Стоцкая с сыном Сашей на прогулке. Фото: личный архив
Сынишка Анастасии Стоцкой растет очень смышленым, спокойным и вдумчивым мальчиком. Настоящий защитник для маленькой пятилетней сестренки Веры и надежная опора для звездной мамы. В своем мальчугане певица души не чает. На фото, которые артистка опубликовала в микроблоге видно, что Анастасия не выпускает сынишку из объятий. Похоже, что отношения в семье певицы царят самые гармоничные.
И на этот раз от поклонников не укрылось то, что Саша, будучи смуглым брюнетом, так похож на Филиппа Киркорова. Многие даже пошутили, что мальчик просто вылитый поп-король в детстве, когда тот жил в Болгарии. Нашлись и те, кто посчитал, что Саша похож на Филиппа Бедросовича даже больше, чем его собственный сын Мартин. Ну а обоих мальчиков вполне можно принять за родных братьев.
Со временем сама Анастасия стала спокойней относится к таким измышлениям поклонников. Хотя поначалу реагировала остро, грозясь скрыть свою страничку в соцсетях от тех, кто постоянно пишет какие-то глупости о сходстве ее сынишки Саши с Филиппом Киркоровым. Последний надо сказать, о таких сплетнях не переживает, откровенно посмеиваясь и добродушно шутя над фанатами, готовыми поверить в любую сказку.
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«На Киркорова похож даже больше, чем его родной сын Мартин», «Они с Мартином как братья», «Ну у Насти все детки такие, смугленькие!», «Причем тут Филипп?? У них свой отец есть», - пишут фолловеры.