«На Киркорова похож больше, чем родной Мартин»: как сейчас выглядит 10-летний сынишка Стоцкой

У Анастасии Стоцкой двое детей: 10-летний сын Саша и пятилетняя дочка Вера. Отцом наследников поп-дивы стал ее второй муж Cергей Абгарян, который занимался ресторанным бизнесом.

С появлением в семье первенца, поклонники буквально донимали артистку в соцсетях комментариями, утверждая, что ее сынишка как две капли воды похож на Филиппа Киркорова. В свое время, поп-король сцены оказывал творческую протекцию Стоцкой, считая певицу своим близким другом.

Так в одном из интервью Филипп Киркоров признался, что Анастасия одна из немногих оказала ему поддержку в непростое время, когда он переживал не самые приятные моменты. Со Стоцкой, как утверждал поп-король, его связывала прочная ментальная и эмоциональная связь. Возможно по этому, шутит Филипп Бедросович, сын певицы так похож на него. Есть в этом что-то мистическое.