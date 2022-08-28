На «Доме-2» и сейчас: как выглядели на проекте Устиненко, Агибалова, Гажиенко и другие и что с ними стало со временем

Героини «Дома-2» как хорошее вино – с годами становятся лучше и лучше. Не верите? Тогда посмотрите фотографии и убедитесь сами.
Надежда Ермакова
Надежда Ермакова прошла путь от участницы «Дома-2» до кастинг-директора проекта. Сейчас Надежде 38 лет, она собирается замуж за избранника, которому всего 24 года. Даниэль Чистов всего на год старше той Надежды Ермаковой, которая в 2007 году 23-летней девушкой пришла на телестройку.
Надя Ермакова тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2007 год/соцсети
За пятнадцать минувших лет Надя Ермакова из юной блондинки с пухлыми щечками превратилась в молодую женщину с более очерченным овалом лица. Очевидно, что Надя Ермакова изменила форму бровей, немного подкорректировала губы, более точеным стал ее носик.
Ольга Гажиенко
Ольга Гажиенко (в девичестве Агибалова) – одна из долгожителей «Дома-2». На проекте она провела почти шесть лет – с 2007 по 2013 год. Участницей реалити-шоу Ольга Гажиенко стала в 21 год. Здесь она построила крепкие отношения с Ильей Гажиенко. На проекте родился первенец пары Кирилл, а за периметром – второй ребенок, сын Лева.
Ольга Гажиенко тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2007 год/соцсети
В ноябре Ольге Гажиенко исполнится уже 36 лет. Она, как ни банально звучит, счастливая жена и мама.
Ольга Гажиенко – одна из редких девушек, которые взрослеют натурально и красиво. На снимках с разницей в 15 лет можно увидеть следы только возрастных, естественных изменений во внешности.
Рита Агибалова
Рита Агибалова стала одной из самых юных участниц «Дома-2» за всю историю проекта. На телестройку она пришла в 2008, когда ей было всего семнадцать лет. Рита появилась на телестройке вслед за старшей сестрой Ольгой Агибаловой (Гажиенко) и официально стала участницей «Дома-2» после того, как отпраздновала совершеннолетие.
Рита Агибалова тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2008 год/соцсети
Именно Рита Агибалова родила первого ребенка телестройки – сына Митю от Евгения Кузина. Брак распался. Сейчас Рита счастлива с Павлом Марсо, которому родила дочку Бэллу. Семья живет на Кипре.
22 августа Маргарита Агибалова отпраздновала свое 32-летие. Как и старшая сестра Ольга, Рита Агибалова не подвергала свое лицо никаким трансформациям. Время из юной хорошенькой девушки превратило ее в молодую привлекательную женщину.
Елизавета Кутузова
Лиза Кутузова пришла на «Дом-2» в 2011 году 22-летней девушкой, несмотря на сопротивление своих родителей. Под камерами она строила отношения с Алексеем Самсоновым, из которых ничего не вышло. Сейчас Лиза Кутузова, выросшая в обеспеченной семье, замужем за состоятельным молодым человеком. У пары подрастают сын и дочка.
Лиза Кутузова тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2011 год/соцсети
В октябре Лизе Кутузовой исполнится 33 года. К своему возрасту из юной девушки она превратилась в утонченную даму с более четкими, но такими же милыми чертами лица. Очевидно, что Лиза Кутузова не намерена взрослеть естественно, и будет прибегать к разным способам продлить юность хотя бы внешне.
Алиана Устиненко
Алиана Устиненко, безусловно, входит в число самых ярких девушек «Дома-2». На проекте она появилась в январе 2013 года, когда ей только-только исполнилось девятнадцать лет.
Алиана Устиненко тогда и сейчас. Фото: кадр эфира «Дома-2», 2013 год/соцсети
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Поклонникам Алиана запомнилась эффектной внешностью и бурным романом, а затем и двумя свадьбами с Александром Гобозовым. На проекте родился и сын пары Роберт. Сейчас Алиана уже давно в разводе с Сашей и счастлива с другим мужчиной.
Что касается ее внешности, то каких-либо грандиозных трансформаций не замечено. Разве что изменилась форма бровей и «ушли» пухлые щечки. Разумеется, есть и возрастные изменения. Ведь Алиане уже не 19, а почти 29.