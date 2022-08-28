На «Доме-2» и сейчас: как выглядели на проекте Устиненко, Агибалова, Гажиенко и другие и что с ними стало со временем

Героини «Дома-2» как хорошее вино – с годами становятся лучше и лучше. Не верите? Тогда посмотрите фотографии и убедитесь сами.

Надежда Ермакова

Надежда Ермакова прошла путь от участницы «Дома-2» до кастинг-директора проекта. Сейчас Надежде 38 лет, она собирается замуж за избранника, которому всего 24 года. Даниэль Чистов всего на год старше той Надежды Ермаковой, которая в 2007 году 23-летней девушкой пришла на телестройку.