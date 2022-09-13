«Мы разбились вдребезги о самое дно»: Климова выдала всю правду о бурных страстях и разрыве с Петренко

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» призналась, что ради бурных страстей с Игорем Петренко не побоялась перевернуть свою жизнь с ног на голову, бросить первого мужа — ювелира Илью Хорошилова, по сути лишив маленькую дочку Елизавету родного отца и приведя в их дом отчима.
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Если Климова бросила мужа, то и Петренко ушел от своей жены. Оба стали свободными, их закружил вихрь страстей. Екатерина думала, что уже никогда не расстанется с любимым, считая, что он ее судьба, мужчина всей жизни. Но ошиблась! Конечно, актриса не корит себя за то, что кинулась в омут чувств, став женой Игоря Петренко.
У пары есть двое детей: сыновья Матвей и Корней. Только за них Екатерина готова благодарить теперь уже бывшего мужа.
Екатерина Климова считала, что развод с Игорем Петренко ее раздавит. Фото: Global Look Press
«Для меня это было сильное чувство. Я бы никогда не посмела разрушить свою семью, лишить Лизу такого счастья — гармоничной семьи, примера перед глазами на всю жизнь: мама и папа. Все это, конечно, было разрушено мной. И я пошла в эти отношения, не глядя, не оборачиваясь. И не зря все, конечно. У нас родилось двое замечательных сыновей.
Мы очень как-то срослись. Потому сложно было, наверное, и расставаться. Пока мы не разбились вдребезги о самое дно, не разлетелись на много маленьких осколков», — говорила Климова.