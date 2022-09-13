«Мы разбились вдребезги о самое дно»: Климова выдала всю правду о бурных страстях и разрыве с Петренко

Екатерина Климова в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» призналась, что ради бурных страстей с Игорем Петренко не побоялась перевернуть свою жизнь с ног на голову, бросить первого мужа — ювелира Илью Хорошилова, по сути лишив маленькую дочку Елизавету родного отца и приведя в их дом отчима.

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Если Климова бросила мужа, то и Петренко ушел от своей жены. Оба стали свободными, их закружил вихрь страстей. Екатерина думала, что уже никогда не расстанется с любимым, считая, что он ее судьба, мужчина всей жизни. Но ошиблась! Конечно, актриса не корит себя за то, что кинулась в омут чувств, став женой Игоря Петренко.

У пары есть двое детей: сыновья Матвей и Корней. Только за них Екатерина готова благодарить теперь уже бывшего мужа.