Музыка, кино и сцена: как Евгений Цыганов стал одним из самых популярных актеров современности и многодетным отцом

В детстве будущий актер посещал музыкальную школу по классу фортепиано, а в возрасте 14 лет стал участником рок-группы «А.S,», с которой выступал на Арбате, где жил его приятель Юра Колокольников.

Спустя четыре года группа распалась, и Женя вместе с приятелем создал группу «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили альбом.

Помимо музыки у Евгения Цыганова было еще одно увлечение – театр. Однажды он оказался в театре на Таганке, где с 1988 года играл роли детей в постановках «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».

Узнав всю театральную кухню, о карьере актера он и не задумывался. Хотел стать журналистом, но после окончания школы, в 1996 году, все-таки поступил в Щукинское училище. Выбор был сделан не просто так. Молодому человеку льстило, что его талантом восхищались старшие коллеги, да и от армии хотелось «откосить».