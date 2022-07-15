Музыка, кино и сцена: как Евгений Цыганов стал один из самых популярных актеров современности и многодетным отцом

Когда-то Евгений Цыганов хотел стать журналистом, но любовь к искусству победила. Правда, журналистов актер на протяжении всей своей жизни не очень жалуют. Его редкие интервью прессе можно пересчитать по пальцам. А после развода с матерью своих семерых детей, актрисой Ириной Леоновой, артист и вовсе хранил молчание несколько лет. О том, как складывалась жизнь и карьера Цыганова – в материале Teleprogramma.pro.
Евгений Цыганов: детство и начало карьеры
Евгений Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Его родители Эдуард Евгеньевич и Любовь Викторовна были научными сотрудниками НИИ «Титан». У актера есть старшая сестра Ирина, которая родилась в первом браке матери.
Евгений Цыганов в детстве. Фото: соцсети
В детстве будущий актер посещал музыкальную школу по классу фортепиано, а в возрасте 14 лет стал участником рок-группы «А.S,», с которой выступал на Арбате, где жил его приятель Юра Колокольников.
Спустя четыре года группа распалась, и Женя вместе с приятелем создал группу «Гренки». Они выступали в ночных клубах Москвы и даже выпустили альбом.
Помимо музыки у Евгения Цыганова было еще одно увлечение – театр. Однажды он оказался в театре на Таганке, где с 1988 года играл роли детей в постановках «Борис Годунов», «Живой», «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной».
Узнав всю театральную кухню, о карьере актера он и не задумывался. Хотел стать журналистом, но после окончания школы, в 1996 году, все-таки поступил в Щукинское училище. Выбор был сделан не просто так. Молодому человеку льстило, что его талантом восхищались старшие коллеги, да и от армии хотелось «откосить».
Евгений Цыганов в юности. Фото: соцсети
Окончив первый курс, Цыганов решил, что пора бы осуществить детскую мечту – оказаться в «Мастерской Петра Фоменко». Так, Евгений стал студентом режиссерского факультета ГИТИСа.
Евгений Цыганов: кино, театр, сериалы
Именно в ГИТИСе Евгений Цыганов познакомился с Петром Фоменко, благодаря которому вошел в состав постановки «Двенадцатая ночь» режиссера Деклана Доннелана. Первый фильм в копилке киноработ Цыганова – «Коллекционер» режиссера Юрия Грымова. На съемочной площадке он оказался вновь благодаря Фоменко. После премьеры картины в 2001 году молодой актер стал буквально нарасхват. В следующие семь лет Цыганов снялся в 14-ти картинах.
Евгений Цыганов в молодости. Фото: соцсети
Кстати, учился Евгений Цыганов на режиссерском факультете, но снял всего два фильма – «Случайный вальс» и короткометражную ленту «Личные отношения». В 2014 году выступил театральным режиссером, поставив спектакль «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной на сцене театра «Мастерская П. Фоменко».
В 2002-м Цыганов получил первую награду - на «Кинотавре» ему вручили статуэтку в номинации лучшая мужская роль второго плана в фильме «Займемся любовью».
В 2003 году на экраны вышел фильм Алексея Учителя «Прогулка», главные роли в котором сыграли Ирина Пегова, Евгений Цыганов, Павел Баршак. В прокате картина собрала более 600 тысяч долларов и имела большой успех среди зрителей.
Популярность к Цыганову пришла после выхода картины «Дети Арбата», в 2004 году. Главную женскую роль в ней сыграла Чулпан Хаматова, после чего актеров еще долго назвали самой романтической сериальной парой.
Евгений Цыганов в 2006-м. Фото: Global Look Press
В следующем году Цыганов появился в картине Алексея Учителя «Космос как предчувствие», где сыграл нелюдимого и очень своеобразного персонажа по имени Герман. По мнению многих кинокритиков и коллег, именно эта работа в фильмографии Евгения – одна из самых лучших и значимых.
Годом позже к числу киноработ примкнула романтическая картина «Питер FM», а в 2007-м на экраны вышел нашумевший фильм «Красный жемчуг любви», где Цыганов сыграл молодого гонщика, а его партнершей стала Оксана Фандера. Позже Цыганов признался, что узнав о том, кто будет его партнерами на съемочной площадке, согласился, даже не открывая сценарий.
Значимым в карьере для Цыганова стал 2015-й. Именно в этом году на экраны вышел сериал «Оттепель» с Паулиной Андреевой, за который актер получил «Золотого орла», и фильм «Битва за Севастополь» с Юлией Пересильд.
Евгений Цыганов в 2012-м. Фото: Global Look Press
В 2023 году на экраны выйдет фильм «Воланд» Михаила Локшина. В драме по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова Евгений Цыганов снимается вместе с женой Юлией Снигирь.
В 2019 году Цыганов получил премию «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Человек, который удивил всех», в 2022-м – «Золотую маску» за лучшую мужскую роль в драматическом спектакле «Моцарт «Дон Жуан».
В целом, в фильмографии актера более 80 картин.
Евгений Цыганов: проекты, музыка, доход
Группу «Гренки», которая перестала существовать в 2004 году, Евгений Цыганов пытался возродить в 2009-м. Коллектив назвали «Трепангой», но просуществовал он всего несколько лет.
После этого Цыганов решил собрал новую группу с запоминающимся именем «POKAPRËT». В 2017 они выступили на фестивале «Нашествие», а в 2019-м получили официальное разрешение от Московского метрополитена играть в подземных переходах.
Однако излюбленным место выступлений «POKAPRËT» является клуб «Грибоедов» в Санкт-Петербурге.
Евгений Цыганов – один из самых высокооплачиваемых актеров. Точных данных о его доходах в открытых источниках нет. Однако известно, что театре актер получает около 200 тысяч рублей в месяц. А один съемочный день стоит 80−150 тысяч рублей, пишет сайт «Комсомольская правда».
Евгений Цыганов: личная жизнь
Благодаря внешним данным (рост актера 180 см, а вес 82 кг) и природной харизме, у Евгения Цыганова не было отбоя в поклонницах.
В студенчестве будущий актер влюбился в актрису Ольгу Сташкевич. Роман продлился недолго, но Ольга тяжело переживала разрыв и до сих пор отказывается давать какие-либо комментарии на эту тему.
В 2004 году Евгений Цыганов познакомился с актрисой Ириной Леоновой. На тот момент она была женой актера Игоря Петренко, но ради Цыганова развелась и перебралась к возлюбленному.
Ирина Леонова. Фото: Global Look Press
Пара решила жить в гражданском браке, в котором Леонова родила Цыганову семь детей. В 2015 году актер, едва дождавшись рождения седьмого малыша, ушел из семьи. Никаких комментариев по этому поводу пара не давала. По слухам, актера подкосили непомерные семейные заботы и он встретил новую любовь.
Евгений Цыганов с детьми от Ирины Леоновой. Фото: соцсети
Долгое время разлучницей назвали актрису Юлию Снигирь. Она тоже не любит давать какие-либо комментарии на этот счет, но в интервью Ксении Собчак в 2020 году отметила, что их роман с Евгением начался уже после его ухода из семьи.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Фото: Global Look Press
«Все хорошо у меня с детьми… У меня нет желания оправдываться, я про другой момент. Эти же люди пишут об этом не просто так, случайно, потому что им покоя не дает, как же мои дети. Конечно, им плевать на моих детей. Они на этом цинично делают деньги. Потому что щекотливая тема», - заявил Цыганов интервью изданию «Искусство кино» в начале 2021 года.
Весной 2016-го Юлия Снигирь родила Евгению Цыганову сына Федора. В официальный брак пара вступила позже, в 2019-м. Таким образом, актер - отец восьмерых детей.
Евгений Цыганов с сыном Федором. Фото: соцсети
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Евгений Цыганов: последние новости
В феврале этого года стартовал показ сериала «Вне себя», где Евгений Цыганов сыграл роль фантома, убитого любовника героини Елены Лядовой. Проект получил хорошие отзывы и вошел в топ-5 сериалов.