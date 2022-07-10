«Мусагалиеву бы такую тещу!»: Яна Кошкина ошарашила россиян молодой мамой-блондинкой

Яне Кошкиной - 32 года. А ее эффектная мама выглядит так, словно ей нет и сорока. Нетрудно догадаться, сколько на самом деле лет эффектной яркой блондинке, которую светская львица называет своей родительницей.

В микроблоге телеведущая поделилась свежим редким фото мамы, взбаламутив поклонников, которые наперебой стали расхваливать и источать комплименты роскошной женщине. Впервые подписчики Яны восхищались не ее красотой, а элегантностью и моложавостью ее мамы. Ну а сама Кошкина несколько не обиделась.

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