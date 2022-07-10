«Мусагалиеву бы такую тещу!»: Яна Кошкина ошарашила россиян молодой мамой-блондинкой

Яне Кошкиной - 32 года. А ее эффектная мама выглядит так, словно ей нет и сорока. Нетрудно догадаться, сколько на самом деле лет эффектной яркой блондинке, которую светская львица называет своей родительницей.
В микроблоге телеведущая поделилась свежим редким фото мамы, взбаламутив поклонников, которые наперебой стали расхваливать и источать комплименты роскошной женщине. Впервые подписчики Яны восхищались не ее красотой, а элегантностью и моложавостью ее мамы. Ну а сама Кошкина несколько не обиделась.
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Мама Яны Кошкиной. Фото: личный архив
Мама Яны Кошкиной - яркая блондинка с идеальной смуглой кожей. На лице - мизер морщин, кожа гладкая, подтянутая и сияющая. Никаких носогубных складок, гусиных лапок в уголках глаз, межбровных морщин. Родительница светской львицы могла бы сойти за ее ровесницу. Ну или хотя бы за старшую сестру. Также мама Яны Кошкиной обладает стройной фигурой, женственными формами. У женщины большие выразительные глаза, брови-дуги, пушистые реснички и пухлые губы - внешность куклы Барби.
Многие поклонники тут же пошутили, что такая эффектная женщина как мама Яны Кошкиной вполне могла бы стать экранной тещей для Азамата Мусагалиева. В шоу «Однажды в России...» они с Яной не раз играли влюбленную парочку.
«И кастинг проводить не надо! Вот и теща для Азаматика», «И это мама?? О боги», «Хороша... Яна точная копия своей мамы», «Мусагалиеву бы такую тещу», «Я думал, что сестра», «Молодильные яблочки?? Выглядите суперски», - пишут фолловеры.
Кстати, в подписчиках у Яны Кошкины в микроблоге в основном российская публика, которая нашла маму теледивы обворожительной и привлекательной. Многие были ошарашены тем, как молодо выглядит родственница актрисы.