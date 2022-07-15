Мухсине хатун? На ком султан Сулейман на самом деле женил Ибрагима пашу

В турецком сериале «Великолепный век» образ сестры султана Сулеймана - Хатидже султан - получился на взгляд многих телезрителей слишком многострадальным.
Сначала, дочь Валиде султан тосковала из-за запретной тайной любви к Ибрагиму паше, потом из-за того, что ее пытались выдать замуж за другого, а добившись своего и заполучив себя в мужья верного соратника повелителя, Хатидже мучилась от приступов ревности, считая, что Ибрагим может ей изменить.
После того, как султан Сулейман отдал приказ казнить великого визиря Османской империи, вдова Ибрагима паши и вовсе едва не лишилась рассудка. По крайней мере именно такую Хатидже султан нам показали в «Великолепном веке».
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Историки сходятся во мнении, что Ибрагим паша не был женат на сестре султана Сулеймана - Хатидже. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Однако вся история великой любви Ибрагима паши и Хатидже султан, как полагают некоторые историки, не больше, чем художественный вымысел. У визиря султана Сулеймана и правда была жена, но ею стала совсем другая женщина. И звали супругу Ибрагима паши Мухсине хатун.
Поговаривают, что падишах так любил своего главного визиря, что даже устроил паре пышное свадебное торжество, которое продолжалось две недели.
Такой роскошью могли похвастаться разве что члены правящей династии, к которой, к слову, Ибрагим паша не принадлежал.
Он был сыном простого греческого рыбака, попавшего в услужении султана Сулеймана и получившего безграничную власть в Османской империи, став, по сути, вторым человеком в государстве после повелителя.
Жена Ибрагима паши - Мухсине хатун - к династии Османов также никакого отношения не имела. Но как считают некоторые историки, могла обладать знатным происхождением. Едва ли великий визирь женился бы на простой турчанке.
Кстати, свадьбу Ибрагима паши и Мухсине хатун гуляли за счет государственной казны, что привело к народным волнениям.