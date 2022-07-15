Мухсине хатун? На ком султан Сулейман на самом деле женил Ибрагима пашу

В турецком сериале «Великолепный век» образ сестры султана Сулеймана - Хатидже султан - получился на взгляд многих телезрителей слишком многострадальным.

Сначала, дочь Валиде султан тосковала из-за запретной тайной любви к Ибрагиму паше, потом из-за того, что ее пытались выдать замуж за другого, а добившись своего и заполучив себя в мужья верного соратника повелителя, Хатидже мучилась от приступов ревности, считая, что Ибрагим может ей изменить.

После того, как султан Сулейман отдал приказ казнить великого визиря Османской империи, вдова Ибрагима паши и вовсе едва не лишилась рассудка. По крайней мере именно такую Хатидже султан нам показали в «Великолепном веке».

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