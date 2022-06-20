«Можно было сделать намного круче!»: что думают звезды о новом «Макдоналдсе»

Многие иностранные компании и бренды сейчас покидают Россию. Ушел, среди прочих, и давно привычный McDonald's. Как мы будем жить без этой огромной буквы «М», которая издалека бросалась в глаза? И сможет ли стать таким же популярным отечественный ресторан фаст-фуда, над названием которого уже вовсю насмехаются в Сети: «Вкусно – и точка»? Мы спросили об этом знаменитостей.
Прохор Шаляпин. Фото: Global Look Press
Прохор Шаляпин: «Возможно, снизятся цены»
- Бывает, я употребляю фаст-фуд, хотя и нечасто. Когда ушел «Макдоналдс» - я этого даже не заметил. Для меня это не стало трагедией. Но хочу отметить, что наш «Вкусно - и точка», бывший «Макдоналдс», гораздо более качественный, чем в Америке. Не хочу сказать, что фаст-фуд – это полезно, но у нас хороший был «Макдоналдс».
Я сравнивал с американским – там есть в «Макдоналдсе» невозможно, там это еда для нищих, для бомжей. Сейчас я не побежал сразу во «Вкусно - и точка», но, не буду лукавить, - не откажусь иногда съесть там картошечку по-деревенски или какой-нибудь чизбургер. Но без фанатизма. Если бы этого не было в моей жизни – я бы не страдал.
У нас в последнее время появилось много кафе и ресторанов быстрого питания, в том числе и полезного. Так что проблем я не вижу. Мне абсолютно все равно, как это будет называться. Главное, чтобы качество еды было хорошим.
Я считаю, мы должны развивать свой бизнес, российский. Для чего платить за название «Макдоналдс», за франшизу, если мы все производим сами? Огромные деньги уходили из страны за эту букву «М». Теперь это наш бренд, и платить не нужно никому. Возможно, теперь снизится цена на продукты и на блюда.
Мария Погребняк. Фото: Global Look Press
Мария Погребняк: «Можно было сделать намного круче!»
- Мария, ваши дети любили «Макдоналдс», ходили туда?
- Конечно, любили! Старались принести хорошие оценки, чтобы в конце недели мы им разрешили полакомиться бургером, кока-колой, картошкой фри. Да я и сама, если честно, всегда любила молочный коктейль с картошкой фри. Даже не знаю почему. Наверное, из-за особой атмосферы в «Маке».
Сейчас хотят все это переделать, сделать более качественным. Но это все равно – не то… У бургеров другой вкус, нет влажных салфеток, кетчуп подается в тех же баночках, что и раньше, только на них замазана буква «М». Если уж решили делать ребрендинг, то надо было подойти к этому более ответственно. Поспешили. Возможно, хотели открыться именно к празднику, к Дню России.
У нас в Сокольниках вообще открылся ресторан фаст-фуда без названия, там же, где прежде был «Макдоналдс». Двери открыты, люди идут. Я бы, например, сделала бы все иначе: подготовила бы хорошие фирменные упаковки, оформила бы их с юмором, везде бы написала «Вкусно - и точка», - чтобы это название появилось еще где-то, кроме вывески.
А сейчас получается какое-то «тяп-ляп». Все белое, безликое, нет никакого узнаваемого бренда. Ажиотаж был в первые дни, а сейчас никто уже не хочет туда ходить. Можно было сделать намного круче!
Лука Затравкин. Фото: соцсети
Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова: «Хотите быть такими, как я? Питайтесь фаст-фудом!»
- Еды вокруг много, и она для меня вся – вкусная. У меня нет особых предпочтений: я люблю и японскую кухню, и итальянскую… Я родился уже после открытия в России «Макдоналдса», и для меня он – часть детства, так же, как и трамвай, например. А для родителей «Макдоналдс» был атрибутом западной красивой жизни, как в кино.
В России вообще долго считалось, что все западное – это хорошо. Я считаю, что к «Макдоналдсу» это не относится – им все равно, кого травить, наших или американцев, лишь бы заработать деньги. Поэтому в блюда добавлялись усилители вкуса, вызывающие привыкание: чтобы люди «подсаживались» и приходили снова и снова. Для этого же придумывались и детские конкурсы, и яркие клоуны, игрушки, акции…
Почему люди постоянно возвращались в «Макдоналдс»? Очень просто: потому что такие химикаты, которые добавлялись в эти блюда, больше нигде не использовались, их просто не было в свободной продаже.
Государство должно, наконец, начать контролировать, чем нас кормят. Проверять рецептуру, ингредиенты, качество продуктов. Это необходимо, чтобы сохранить здоровье нации. Мой пример наглядно показывает, что может произойти с человеком, привыкшим к еде из таких ресторанов.
Хотите быть такими, как я? Питайтесь фаст-фудом. Но помните, что это очень вредно для здоровья. Пусть появляются рестораны, новые, с любыми названиями. Но их основной идеей должно быть не зарабатывание денег на продаже «химических» булочек. Хватит «подсаживать» людей на еду с добавками. Еда должна быть здоровой, натуральной и полезной.
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press
Эдгард Запашный: «Название мне совершенно не понравилось!»
- Конечно, я ходил в «Макдоналдс». Мне кажется, трудно найти человека, который хотя бы раз там не побывал. В новый ресторан – обязательно заеду как-нибудь. Хотя название мне абсолютно не понравилось! Оно бесперспективно.
Сейчас такой момент, когда нужно пользоваться появившимися возможностями и занимать эти ниши, которые освободил «Макдоналдс», освобождает «Икеа» и другие компании. Занимать, создавать и развивать новые бренды.
Я не понимаю, на что рассчитывает владелец бренда «Вкусно - и точка». Его устраивает бизнес исключительно внутри страны? Можно только пожать плечами. Если же ставить цель заработать действительно серьезные деньги – надо выходить на мировой уровень. Открывать рестораны быстрого питания в других странах, не боясь бросать вызов тому же «Макдоналдсу» или «Бургер-кингу».
А теперь вопрос: как это будет звучать, например, в Китае – «Вкусно - и точка»? А в Японии, в США? Вот этим и отличаются по-настоящему крупные игроки рынка: «Адидас», «Найк», «Макдоналдс» - звучит одинаково на всех языках мира. Названия понятные, удобные, запоминающиеся. Над этим работают креативные группы.
А название «Вкусно - и точка» понятно только на русском языке. Для иностранной аудитории это придется переводить. В общем, неважная идея. А заехать туда я заеду, я иногда пользуюсь услугами фаст-фуда, потому что не всегда бывает время нормально поесть.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Global Look Press
Виталина Цымбалюк-Романовская
В 1990 году я приезжала в Москву из Киева с моим преподавателем по фортепиано. Ее ученики поступили в Институт им. Гнесиных, и мы ездили слушать их экзамен. Поездка занимала несколько дней, но знаменитую очередь в «Макдоналдс» я помню, как и первый вкус клубничного молочного шейка - это был восторг!
Позднее «Макдоналдс» появился и в Киеве, иногда с однокурсниками заходили туда в перерыве между лекциями. В моем случае интерес к этому месту закончился вместе с детством и оставил приятные воспоминания. Я не посещаю его уже около 20 лет и вряд ли планирую в будущем. Но желаю удачи всем поклонникам бренда и после его ребрендинга! И ещё желаю ценить каждую счастливую минуту вашей жизни!
Похоже, только спустя некоторое время мы сможем увидеть, станет ли «Вкусно – и точка» успешным проектом, сбудутся ли предположения знаменитостей. Наблюдаем!