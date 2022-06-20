«Можно было сделать намного круче!»: что думают звезды о новом «Макдоналдсе»

Прохор Шаляпин: «Возможно, снизятся цены»

- Бывает, я употребляю фаст-фуд, хотя и нечасто. Когда ушел «Макдоналдс» - я этого даже не заметил. Для меня это не стало трагедией. Но хочу отметить, что наш «Вкусно - и точка», бывший «Макдоналдс», гораздо более качественный, чем в Америке. Не хочу сказать, что фаст-фуд – это полезно, но у нас хороший был «Макдоналдс».

Я сравнивал с американским – там есть в «Макдоналдсе» невозможно, там это еда для нищих, для бомжей. Сейчас я не побежал сразу во «Вкусно - и точка», но, не буду лукавить, - не откажусь иногда съесть там картошечку по-деревенски или какой-нибудь чизбургер. Но без фанатизма. Если бы этого не было в моей жизни – я бы не страдал.

У нас в последнее время появилось много кафе и ресторанов быстрого питания, в том числе и полезного. Так что проблем я не вижу. Мне абсолютно все равно, как это будет называться. Главное, чтобы качество еды было хорошим.

Я считаю, мы должны развивать свой бизнес, российский. Для чего платить за название «Макдоналдс», за франшизу, если мы все производим сами? Огромные деньги уходили из страны за эту букву «М». Теперь это наш бренд, и платить не нужно никому. Возможно, теперь снизится цена на продукты и на блюда.

