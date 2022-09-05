«Может, на свадьбе наших детей произойдет какое-то такое облегчение»: Климова - о горьком разрыве с Петренко

Екатерина Климова - трижды была замужем. От ювелира Ильи Хорошилова она родила дочку Елизавету, которая учится в МГУ, от Игоря Петренко - сыновей Матвея и Корнея, они пока школьники, а от Гелы Месхи - младшую дочку Беллу, она стала первоклассницей.

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Ради отношений с Петренко актриса в свое время разрушила семью. Ушла от Ильи Хорошилова, забрав с собой дочь. Однако брак с актером тоже дал трещину. Как говорит Екатерина, даже самая большая любовь может закончиться, остаться в детях, воспоминаниях, письмах, стихотворениях, фотографиях и эмоциях.

Вспоминая разлад с Игорем Петренко, актриса дала понять, что у них на самом деле не было какого-то объяснения. Для Климовой важно, что им удалось сохранить связь - что они остались мамой и папой для их двоих сыновей, продолжая делать общее дело, несмотря на то, что им когда-то было больно, неприятно и тяжело.