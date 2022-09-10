Московские заботы Примадонны: проводить детей в школу и навестить могилу матери

Алла Борисовна полгода провела за границей, но в конце августа все-таки вернулась в Москву. Певица приехала с младшими детьми, 8-летними двойняшками Елизаветой и Гарри, и сразу занялась домашними делами.
Важная семейная дата
Напомним, как начиналась эта история: в конце февраля 73-летняя Пугачева с 46-летним мужем Максимом Галкиным и детьми улетели в Израиль. Пара отправилась в запланированный заранее отпуск - они и раньше часто бывали в Израиле в это время года. Однако в этот раз отпуск Пугачевой вместо привычного месяца продлился полгода.
Семья поселилась в курортном городке на средиземноморском побережье в 45 км от Тель-Авива. С марта и до летних каникул Лиза и Гарик осваивали программу 2-го класса в онлайн-режиме: система преподавания в их частной школе хорошо отлажена и прекрасно работает в том числе и в таком «виртуальном» формате - это необходимо в связи с тем, что ученики с обеспеченными родителями часто улетают в длительные отпуска.
Летом семья переехала к морю попрохладнее - в Юрмалу. Здесь, как и годами раньше, Галкин и Пугачева сняли огромный дом на побережье. С весны Максим Галкин начал активную гастрольную жизнь - сначала по городам Израиля, потом Прибалтики, сейчас у него концерты в Австралии, потом в европейских городах, в следующем году - тур по США и Канаде.
За это время Галкин в социальных сетях и на концертах не раз делал, скажем так, спорные заявления по поводу общественно-политической ситуации в России и мире, в то время как Пугачева молчала. А вот по поводу своих планов высказалась - мол, приеду на Родину к началу учебного года, детям же надо в школу.
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Фото: соцсети
Однако, как нам удалось узнать, Алла Борисовна спешила не только для того чтобы собрать детей в 3-й класс, но и из-за важной семейной даты. 25 августа 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения мамы певицы Зинаиды Архиповны Одеговой. Умерла Зинаида Архиповна осенью 1986 года. Народная артистка СССР, конечно же, не могла не навестить могилу мамы на Кузьминском кладбище столицы в день ее большого юбилея.
После этого Алла Борисовна собрала детей в школу и сама отправилась на шопинг - порадовала себя обновками в бутике одного из своих любимых дизайнеров Игоря Гуляева.
Как истинная женщина, Примадонна не смогла отказать себе в шопинге и заглянула в бутик своего хорошего друга,дизайнера Игоря Гуляева. Фото: соцсети
Также звезда посетила косметолога, пообщалась с друзьями. И, разумеется, занялась домашними делами: провела инспекцию приусадебного участка и отдала важные распоряжения помощникам. Говорят, также Алла Борисовна проводит ревизию своего большого автопарка, решая, какие машины продать, а какие оставить.
«Возвращение блудной дочери»
Пугачева не спешит знакомить публику со своими планами и эмоциями, но кое-что о себе все-таки рассказала. В ответ на комплименты о своем цветущем виде парировала: «Возвращение блудной дочери прямо. У меня кончился отпуск, чего мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась…» Действительно, в Израиле певица по традиции посещала врачей - она раз в год проходит в этой стране полное обследование.
Кстати, именно израильские врачи несколько лет назад подобрали Алле Борисовне лекарства от диабета, благодаря которым она похудела и сейчас так хорошо выглядит. Пугачева также наблюдается у московских кардиологов - держит под контролем сердечно-сосудистые заболевания, к которым у нее наследственная предрасположенность. Говорят, что звезда уже записалась на прием к столичным докторам на плановый осмотр.
Замок в деревне Грязь полгода ждал возвращения звездной хозяйки.Замок в деревне Грязь полгода ждал возвращения звездной хозяйки. Фото: Иван Макеев/КП
Кроме того, 18 сентября двойняшкам Лизе и Гарику Галкиным исполнится 9 лет, и Алла Пугачева собирается пригласить на детский праздник множество гостей. А пока третьеклашки каждое утро спешат на учебу в престижную частную школу.
Алла Борисовна заплатила за новый учебный год каждого ребенка в Первой московской гимназии по 1 680 000 рублей и сама отвезла двойняшек в школу - правда, пока шла линейка, певица ждала детей в машине с водителем - не захотела лишнего ажиотажа. Но о своих наследниках говорила охотно, рассказывая об их увлечениях: «Пением занимаются, шахматами. Но главное - не перетруждать себя».
В гимназии Лиза и Гарик проводят целый день - уроки, кружки, секции. В школу их отвозит и забирает водитель, знаменитая мама не каждый день составляет им компанию - в семейном замке в деревне Грязь дел хватает.