Московские заботы Примадонны: проводить детей в школу и навестить могилу матери

Алла Борисовна полгода провела за границей, но в конце августа все-таки вернулась в Москву. Певица приехала с младшими детьми, 8-летними двойняшками Елизаветой и Гарри, и сразу занялась домашними делами.

Важная семейная дата

Напомним, как начиналась эта история: в конце февраля 73-летняя Пугачева с 46-летним мужем Максимом Галкиным и детьми улетели в Израиль. Пара отправилась в запланированный заранее отпуск - они и раньше часто бывали в Израиле в это время года. Однако в этот раз отпуск Пугачевой вместо привычного месяца продлился полгода.

Семья поселилась в курортном городке на средиземноморском побережье в 45 км от Тель-Авива. С марта и до летних каникул Лиза и Гарик осваивали программу 2-го класса в онлайн-режиме: система преподавания в их частной школе хорошо отлажена и прекрасно работает в том числе и в таком «виртуальном» формате - это необходимо в связи с тем, что ученики с обеспеченными родителями часто улетают в длительные отпуска.

Летом семья переехала к морю попрохладнее - в Юрмалу. Здесь, как и годами раньше, Галкин и Пугачева сняли огромный дом на побережье. С весны Максим Галкин начал активную гастрольную жизнь - сначала по городам Израиля, потом Прибалтики, сейчас у него концерты в Австралии, потом в европейских городах, в следующем году - тур по США и Канаде.

За это время Галкин в социальных сетях и на концертах не раз делал, скажем так, спорные заявления по поводу общественно-политической ситуации в России и мире, в то время как Пугачева молчала. А вот по поводу своих планов высказалась - мол, приеду на Родину к началу учебного года, детям же надо в школу.

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