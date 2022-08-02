Моложавая блондинка с кудрями: как выглядит жена Макса Фадеева, с которой он живет 30 лет

Макс Фадеев не тот человек, который будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Так, многие поклонники музыкального продюсера даже не догадывались, что он уже давно женат. Фадеева считали холостяком. Просто о семейном счастье артист старается не распространяться, считая, что все происходящее с его близкими посторонних касаться не должно.

«Макс и правда женат? не знал», «А мы думали он одинок! Оказывается рядом есть любимая», «Ого! Как он это скрывал?» — писали фолловеры.

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На самом деле свою красавицу жену Наталью музыкальный продюсер от поклонников никогда не прятал. В его личном микроблоге можно найти снимки, на которых Макс позирует с возлюбленной, демонстрируя семейную идиллию. Просто жена артиста ведет, можно сказать, отшельнический образ жизни для шоу-бизнеса. На светских мероприятиях не бывает, мужа на съемках не сопровождает, интервью не дает.