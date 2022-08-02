Моложавая блондинка с кудрями: как выглядит жена Макса Фадеева, с которой он живет 30 лет

Макс Фадеев не тот человек, который будет выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Так, многие поклонники музыкального продюсера даже не догадывались, что он уже давно женат. Фадеева считали холостяком. Просто о семейном счастье артист старается не распространяться, считая, что все происходящее с его близкими посторонних касаться не должно.
«Макс и правда женат? не знал», «А мы думали он одинок! Оказывается рядом есть любимая», «Ого! Как он это скрывал?» — писали фолловеры.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
На самом деле свою красавицу жену Наталью музыкальный продюсер от поклонников никогда не прятал. В его личном микроблоге можно найти снимки, на которых Макс позирует с возлюбленной, демонстрируя семейную идиллию. Просто жена артиста ведет, можно сказать, отшельнический образ жизни для шоу-бизнеса. На светских мероприятиях не бывает, мужа на съемках не сопровождает, интервью не дает.
Макс Фадеев огорошил фанатов, заявив, что он уже давно женат. Фото: личный архив
Кстати, в счастливом браке со своей женой Натальей музыкальный продюсер живет уже 30 лет. За эти годы Макс Фадеев нисколько не охладел чувствами к возлюбленной. И это неудивительно! Выглядит Наталья весьма и весьма моложаво. Даже мимические морщинки и возрастные изменения кожи почти не коснулись ее лица.
Наталья сторонится частных тусовок. Она всегда в тени мужа. Фото: личный архив
Будучи яркой блондинкой с копной пышных мелких кудрей, жена Макса Фадеева может похвастаться экзотической внешностью. Наталья часто позирует на снимках для возлюбленного без макияжа, поддерживая естественность. За такую смелость поклонники безгранично любят жену музыкального продюсера, которая мало интересуется светской жизнью и вечеринками. Для нее на первом плане — семья и муж.