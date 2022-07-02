Молодые режиссеры - продолжатели звездных династий

Арсений Робак (27 лет)
Папа Александр Робак, очевидно, очень хотел, чтобы сын тоже был звездой, поэтому с детства брал его в проекты, в которых сам принимал участие. Первым стал сериал «Гражданин начальник» Николая Досталя, тогда Арсению было всего 7 лет. Затем парень подрос, окончил Школу-студию МХАТ и, поняв, что большим артистом стать получится вряд ли, начал снимать сам.
Только что начался показ его подростковой драмы «Жиза» с Максимом Сапрыкиным и Валентиной Ляпиной в главных ролях. Конечно, в ленте не обойдется без папы - Александра Робака, а также папиного близкого друга - Джемала Тетруашвили («Светофор»). Выпускают проект продюсеры СТС Эдуард Иолян и Виталий Шляппо, у которых и Робак-старший, и Робак-младший, и Тетруашвили снимались в комедии «Война семей».
Александр Домогаров-мл. (33 года)
Александр Домогаров с сыном Александром. Фото: Борис Кудрявцев/ "Экспресс газета"
Сын народного артиста России Александра Домогарова в 2010 году окончил Театральное училище им. Щепкина, но на подмостки так и не вышел: сыграл эпизоды в новогодней франшизе «Елки», исторической драме «Тайны дворцовых переворотов», а потом, увлеченный кинематографом, произведениями Стивена Кинга и фильмами Стивена Спилберга, Саша начал снимать хорроры - в коротком метре («Пустите детей») и полном («Пиковая дама: Зазеркалье»).
Бенефисом Домогарова-младшего стала пронзительная семейная драма «Пальма» про овчарку, которая два года ждала улетевшего хозяина во Внуково: историю впервые описала «Комсомольская правда» в 1976 году, а Александр снял об этом кино в 2020-м. В настоящий момент начинающий кинематографист работает над сериалом «Ужасное далеко», который обещает стать нашим ответом нашумевшему американскому проекту «Очень странные дела».
Наталия Кончаловская (31 год)
Наталия Кончаловская, Андрей Кончаловский. Фото: Виталий Белоусов/РИА новости, Павел Кашаев/Global Look Press
Дочь Андрея Кончаловского и диктора Ирины Мартыновой Наталия росла, когда брат Никиты Михалкова был ярым западником, поэтому учиться девушка отправилась в Европу. В 2012 году она окончила во Франции факультет политологии высшей школы Sciences Po, а позже Сорбонну по специальности «Киноискусство: эстетика и практика».
- Меня долгое время отговаривали заниматься кинематографией, - признавалась она. - Родители были против этого. Но вопреки всему гены взяли свое. Вначале я снимала втихаря, так как должна была как-то начать осуществлять свою мечту. Когда отец впервые увидел мои работы, признал, что это не что-то бездарное, и начал меня больше поддерживать. На съемочной площадке он пытается передать мне все то, чему сам научился за 50 лет карьеры, делится выводами, сделанными за это время, учит, как работать с актером, объясняет, в чем смысл кинематографа.
Сначала Наталия начинала работать с отцом над картиной «Рай», а потом сама стала снимать короткометражки. А в 2021 году выпустила дебютную трагикомедию «Первый снег» - в ней, между прочим, сыграла первую роль 13-летняя Анна Пересильд, дочь Алексея Учителя и Юлии Пересильд.
Надежда Михалкова (35 лет)
Надежда Михалкова, Никита Михалков. Фото: Светлана Маковеева/КП - Самара
Девятилетнюю дочь Надю Никита Михалков не просто снял в драме «Утомленные солнцем», но и на вручение «Оскара» взял. Разве могла после этого девочка уйти работать на производство, к примеру? Надя выросла и стала актрисой. А теперь - и режиссером.
Михалкова начала с молодежного хоррора «Проигранное место», после чего выпустила заметный автобиографический сериал «Номинация» про династию артистов и отношения внутри актерского цеха. Актерскую профессию для себя Надежда считает более легкой.
- Режиссер - это профессия, где ты максимально за все отвечаешь и делаешь исключительно так, как ты это видишь, - объясняет Надежда. - Не получилось - значит, плохо старался.
Илья Учитель (30 лет)
Алексей Учитель с сыном Ильей. Фото: Анатолий Ломокшов/Global Look Press
Сын Алексея Учителя окончил ВГИК и решил взяться за народную комедию
«Огни большой деревни», где сыграл даже Дмитрий Дюжев. Работа получила два приза «Кинотавра»: за сценарий и как лучшее кино о кино. Чуть позже Илья снял громкую спортивную драму «Стрельцов» про знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли. Теперь Учитель-младший снимает музыкальную сказку по мотивам известного советского мультика «Летучий корабль». В его распоряжении - звезды первой величины: Леонид Ярмольник, Полина Гагарина и другие.
Поговорка про то, что природа на детях талантливых родителей обычно отдыхает, многажды опровергнута. И не только творениями династии Брейгелей, но хотя бы и потомками Олега Янковского. Разумеется, выросшие в творческой среде дети зачастую хотят продолжить дело родителей, и порой у них это очень неплохо получается. В подборке «Телепрограммы» - интересные молодые режиссеры, продолжатели звездных династий, действительно влюбленные в кино, а не попавшие в него по блату.
Петр Тодоровский-мл. (35 лет)
Валерий Тодоровский, Петр Тодоровский. Фото: Анатолий Ломокшов/Global Look Press
С каждым годом становящийся все большей копией отца Петр Валерьевич Тодоровский - режиссер в третьем поколении. И весьма, надо признать, талантливый. Несмотря на то что Петр отучился на журфаке, он начинал автором сериалов «Паровозик Тишка» и «Бигль», а затем выпустил сериал «Полет», ставший событием в российском кино.
Петр был соавтором сериала «Обитель», а сейчас работает над проектом с еще одним представителем звездной династии Никитой Ефремовым (он снимался и в «Полете») - драмой «Здоровый человек» о ведущем новостей, который решил кардинально поменять жизнь и стать волонтером по поиску пропавших без вести людей.
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