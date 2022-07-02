Молодые режиссеры - продолжатели звездных династий

Арсений Робак (27 лет)

Папа Александр Робак, очевидно, очень хотел, чтобы сын тоже был звездой, поэтому с детства брал его в проекты, в которых сам принимал участие. Первым стал сериал «Гражданин начальник» Николая Досталя, тогда Арсению было всего 7 лет. Затем парень подрос, окончил Школу-студию МХАТ и, поняв, что большим артистом стать получится вряд ли, начал снимать сам.

Только что начался показ его подростковой драмы «Жиза» с Максимом Сапрыкиным и Валентиной Ляпиной в главных ролях. Конечно, в ленте не обойдется без папы - Александра Робака, а также папиного близкого друга - Джемала Тетруашвили («Светофор»). Выпускают проект продюсеры СТС Эдуард Иолян и Виталий Шляппо, у которых и Робак-старший, и Робак-младший, и Тетруашвили снимались в комедии «Война семей».

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