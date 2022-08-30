Могут ли отменить в России школьные линейки 1 сентября

День знаний — любимый для многих праздник. Давно куплены белоснежные рубашки и блузки, банты и гольфы, школьные ранцы и рюкзаки, нарядные пеналы…

Неужели в этом году школьники будут лишены праздника? Насколько необходимо отменять школьные торжества? Об этом Тeleprogramma.pro поговорила с Ириной Волынец, уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан, лидером общественного движения «Национальный родительский комитет».

— Ирина, по-вашему, отмена торжественной линейки первого сентября — действительно эффективная мера против борьбы с коронавирусом?

— Я очень поддерживаю опыт Республики Татарстан: мы не отправляли школьников на дистанционное обучение за все время ковида. Ни разу! Ну, за исключением одного месяца в самом начале, когда все сидели на самоизоляции.

Все остальное время дети учились в школе, очно, но если в классе кто-то заболевал, то класс отправлялся на карантин. Это достаточная мера.

По крайней мере, опыт Татарстана показал, что мы не изолировали наших детей, не заставляли их сидеть по домам, то есть они не пережили такой стресс, как дети в других регионах. И родители тоже были спокойны. Когда в классе кто-то заболевал, то все относились к этому с пониманием.

— На карантин закрывали класс, если кто-то заболевал именно ковидом? Или любым простудным заболеванием?

— Нет-нет, только по результатам ПЦР-теста. Осенью и весной всегда много простудных заболеваний, ОРЗ. Если изолировать детей из-за каждого чиха, то у нас вообще никто и никогда учиться не будет.

Дети уходили на карантин на две недели, все это время учились дистанционно, а потом снова возвращались в школу. И продолжали учиться в привычном формате.

— Дети меньше болели? Или так же, как в других регионах?

— Такой статистики нет, но, конечно же, дети болели меньше, чем взрослые. По крайней мере, у детей была возможность нормально учиться.

— Стоит ли отменять праздник 1 Сентября?

— Если нет крайней необходимости, не стоит лишать детей и родителей праздника. Тем более, что празднуют первое сентября обычно не в помещении, а на улице, на свежем воздухе. Есть первоклассники, есть их родители, которые с трепетом ждут этого дня, очень важного для всех. Им всем нужен праздник, нужен День знаний, — ведь он бывает только раз в году!

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Пользователи социальных сетей дружно негодуют: они не верят, что, запретив приходить на школьную линейку и лишив детей праздника, власти добьются хороших результатов.

Многие комментарии не лишены логики: «Т.е. 31 августа они все толкались на пляже или во дворе бесились — это норм, а первого так же вместе стоять на линейке — нельзя», «День города можно устраивать, а линейку нельзя».

Другие родители возмущены тем, что все дорогостоящие закупки к учебному году могут оказаться ненужными: «Надоело деньги на ветер выкидывать, и потом новые вещи раздавать, так как ребенок растет. А вообще бесит уже... С такой учебой, отменили бы уже все ОГЭ, ЕГЭ и т. д...», «Оставьте детей в покое, дайте насладиться детством, не портите детям праздник!»

