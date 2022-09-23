Мистика, саспенс, ностальгия по удаленке: 5 причин смотреть сверхъестественный сериал «Барабашка»

26 сентября на телеканале ТНТ выходит сериал «Барабашка» – мистическая история, произошедшая в обычной московской квартире.

В центре сюжета - обычный офисный работник Артем. Из-за положительного теста на коронавирус он вынужден остаться дома, где его поджидает сверхъестественное. Эту потустороннюю премьеру просто нельзя пропустить!

Мощный актерский состав

Главный плюс сериала «Барабашка» - мощный актерский состав. В главной роли снялся Антон Филипенко – новая звезда, стремительно набирающая популярность. Громкая слава пришла к нему в 2017 году, после появления в роли Стаса в клипе группы «Ленинград» – «Экстаз».

Сейчас же у Филипенко выходит по десять проектов каждый год. Еще недавно зрители следили, как он виртуозно раскрывает сложные дела в сериале «На страже пляжа», - а сегодня Антон уже готов сражаться с «барабашкой» в новом проекте.

Максим Лагашкин в «Барабашке» исполняет роль начальника героя Антона Филипенко. Этим летом Лагашкин справлялся с английскими санкциями в сериале «Бедный олигарх», а теперь ему предстоит наставлять непутевого работника на удаленке в «Барабашке».

С Ольгой Дибцевой в этом году вышла злободневная комедия «Нереалити»: ее героиней стала звезда реалити-шоу, вынужденная вернуться в родной город. А Федор Бондарчук, у которого в «Барабашке» тоже весьма интересная роль, вообще в представлении не нуждается.

От автора «Обычной женщины»

