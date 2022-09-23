Мистика, саспенс, ностальгия по удаленке: 5 причин смотреть сверхъестественный сериал «Барабашка»

26 сентября на телеканале ТНТ выходит сериал «Барабашка» – мистическая история, произошедшая в обычной московской квартире.
В центре сюжета - обычный офисный работник Артем. Из-за положительного теста на коронавирус он вынужден остаться дома, где его поджидает сверхъестественное. Эту потустороннюю премьеру просто нельзя пропустить!
Мощный актерский состав
Главный плюс сериала «Барабашка» - мощный актерский состав. В главной роли снялся Антон Филипенко – новая звезда, стремительно набирающая популярность. Громкая слава пришла к нему в 2017 году, после появления в роли Стаса в клипе группы «Ленинград» – «Экстаз».
Сейчас же у Филипенко выходит по десять проектов каждый год. Еще недавно зрители следили, как он виртуозно раскрывает сложные дела в сериале «На страже пляжа», - а сегодня Антон уже готов сражаться с «барабашкой» в новом проекте.
Максим Лагашкин в «Барабашке» исполняет роль начальника героя Антона Филипенко. Этим летом Лагашкин справлялся с английскими санкциями в сериале «Бедный олигарх», а теперь ему предстоит наставлять непутевого работника на удаленке в «Барабашке».
С Ольгой Дибцевой в этом году вышла злободневная комедия «Нереалити»: ее героиней стала звезда реалити-шоу, вынужденная вернуться в родной город. А Федор Бондарчук, у которого в «Барабашке» тоже весьма интересная роль, вообще в представлении не нуждается.
От автора «Обычной женщины»
Ольга Дибцева. Фото: кадр из сериала «Барабашка»
Режиссер «Барабашки» – Александр Собичевский. Именно он написал сценарий нашумевшего сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой.
Проект получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший телевизионный фильм или сериал», а затем добавил в копилку наград Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино, «Золотого орла» и триумф на испанском фестивале Series Mania.
Над сценарием «Барабашки» Собичевский тоже работал, и некоторое сходство между проектами найти можно. По крайней мере, в загадках, которые таит сюжет обоих сериалов.
Ностальгия по удаленке
Конечно, причина, по которой два года назад весь мир ушел на тотальную удаленку, грустная, но сейчас это время уже вспоминается с определенной ностальгией. Кто-то наконец-то занялся домашними тренировками, кто-то – саморазвитием, кто-то смотрел фильмы, участвовал в челленджах...
А вот главному герою «Барабашки» оказалось не до веселья: он пришел в ужас от череды странных событий в своей квартире, с которыми ему пришлось справляться.
Антон Филипенко, кстати, во время карантина научился записывать самопробы. Как вспоминает актер, период удаленки для него оказался весьма успешным.
«Я поначалу очень стеснялся этих самопроб… Но в итоге переборол этот страх, записал очень много самопроб. Получилось три проекта, а писал я штук десять. Солидный процент получается. Так что этот барьер я перешагнул, хотя поначалу все это очень смущало: смотреть на себя, какое-то самолюбование получается. Я посмотрел на это с точки зрения профессии, и зацепил в этом интерес», – рассказывает актер.
Скринлайф-формат
Фото: кадр из сериала «Барабашка»
Во время глобального карантина резко набрал популярность формат скринлайф: когда актеры снимали сами себя, используя смартфоны и веб-камеры на компьютерах. «Барабашка» использует этот концепт, но только частично.
В сериале он совмещен со стандартными съемками и эффектом скрытой камеры, который помогает нагнетать необходимый сюжету саспенс.
«Два телефона накладывали друг на друга, фронталка одного телефона снимает меня, а на втором телефоне я вижу того, с кем говорю. Все было по-настоящему: мы не записывали сначала мой дубль, потому дубль партнера.
Мы реально играли здесь и сейчас! Смотреть нужно было немножко выше, в камеру, а не на экран, но в принципе я быстро привык: периферическим зрением все равно человека видишь», – делится секретом съемок Антон Филипенко.
Налет мистики
Мистический сюжет – главная находка проекта, превращающая просмотр сериала в увлекательное расследование.
Куда исчезла половина яичницы? Кто передвинул кружку? Как на холодильнике появилось неприличное изображение из магнитов, а на полу – экскременты? Зритель пытается разгадать загадку: Артем сошел с ума? Или в квартире действительно есть потусторонние силы?
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Смогут ли фанаты «Астрала», «Паранормальных явлений» и «Битвы экстрасенсов» разобраться в происходящем на экране раньше, чем герой Антона Филипенко?
Кстати, актер рассказывал, что сталкивался с подобной мистикой еще до того, как начал сниматься в кино:
«Когда я работал архитектором, у меня такое бывало. Не спал как-то 4-5 ночей, потому что диплом делал, уже глюки начинались. Мне тогда тоже казалось, что и вещи двигаются, и яичницу кто-то съел…»
Премьера мистического сериала «Барабашка» - 26 сентября на ТНТ.