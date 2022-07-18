Мистика, любовь, опасность: Екатерина Шумакова – о новом детективном сериале «Ловец снов»

- Ваша героиня – кто она, какая? Похожа на вас, или вы совершенно разные?

- Я играю Пелагею Кошкину. Я ее обожаю. Пелагея - огонек! Кажется, у нас с ней достаточно общего. Кошкина азартна в своем деле, очень подробная, вкрадчивая, большой профессионал, всегда хочет докопаться до сути вещей, трудоголик.

Она честная и верная своему делу. Это мне в ней очень импонирует. У Кошкиной довольно жесткий характер, но в тоже время она очень чувствительная. Всегда привыкла рассчитывать только на себя, иногда Пелагее это мешает. Моя героиня - очень интересный и наполненный человек, со своими переживаниями, мыслями и страхами.

- Какая атмосфера сложилась на съемочной площадке? С кем-то из актеров вы уже прежде работали вместе? С кем возникли дружеские отношения?

- Атмосфера на площадке была прекрасная, просто шикарная! У нас была отличная съемочная группа! Мы все очень подружились. Стали настоящей командой.

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До проекта я была знакома почти со всеми ребятами актерами. С Петей Рыковым мы снимались в «Матрешке», с Димой Гиревым и Игорем Юдиным учились в одной академии, с Машей Андреевой познакомились уже на площадке, теперь мы все очень хорошо общаемся, часто видимся, поддерживаем дружеские отношения!

- Тяжело ли было сниматься – может, были какие-то сложные или опасные трюки?

- Сниматься было просто одно удовольствие! Было очень интересно! Перед съемками у нас была подготовка, консультации с настоящими судмедэкспертами, криминалистами. Была проделана большая работа до начала проекта, я изучала много материалов о работе сотрудников, училась стрелять… Словом, это было настоящее приключение.

