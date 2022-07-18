Мистика, любовь, опасность: Екатерина Шумакова – о новом детективном сериале «Ловец снов»

На платформе ВГТРК «СМОТРИМ» - новый остросюжетный сериал «Ловец снов». Следователю Алисе Захаровой (Мария Андреева) предстоит расследовать загадочное убийство, и показания одного из свидетелей ставят ее в тупик.
Дело в том, что свидетель, ресторатор Никита Тарасов (Петр Рыков), увидел произошедшее… во сне. Ежегодно вместе со своими родными он отмечает день рождения своего отца, пропавшего без вести. Именно в этот день он увидел необычный сон, в котором совершил убийство.
Но на самом-то деле Никита никого не убивал! Что же произошло? Пружина повествования закручена туго, и зрителю предстоит, затаив дыхание, следить за приключениями следователя, подозреваемого и свидетелей.
Мы встретились с исполнительницей одной из главных ролей в сериале «Ловец снов» - с актрисой Екатериной Шумаковой.
- Расскажите немного о сериале «Ловец снов» - он детективный, или это больше мелодрама, есть ли там элементы мистики?
- Ловец снов - это детектив с элементами мистики, с интересными любовными линиями, дружбой, опасностью, юмором и душевными переживаниями.
Кадр из сериала «Ловец снов»
- Ваша героиня – кто она, какая? Похожа на вас, или вы совершенно разные?
- Я играю Пелагею Кошкину. Я ее обожаю. Пелагея - огонек! Кажется, у нас с ней достаточно общего. Кошкина азартна в своем деле, очень подробная, вкрадчивая, большой профессионал, всегда хочет докопаться до сути вещей, трудоголик.
Она честная и верная своему делу. Это мне в ней очень импонирует. У Кошкиной довольно жесткий характер, но в тоже время она очень чувствительная. Всегда привыкла рассчитывать только на себя, иногда Пелагее это мешает. Моя героиня - очень интересный и наполненный человек, со своими переживаниями, мыслями и страхами.
- Какая атмосфера сложилась на съемочной площадке? С кем-то из актеров вы уже прежде работали вместе? С кем возникли дружеские отношения?
- Атмосфера на площадке была прекрасная, просто шикарная! У нас была отличная съемочная группа! Мы все очень подружились. Стали настоящей командой.
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До проекта я была знакома почти со всеми ребятами актерами. С Петей Рыковым мы снимались в «Матрешке», с Димой Гиревым и Игорем Юдиным учились в одной академии, с Машей Андреевой познакомились уже на площадке, теперь мы все очень хорошо общаемся, часто видимся, поддерживаем дружеские отношения!
- Тяжело ли было сниматься – может, были какие-то сложные или опасные трюки?
- Сниматься было просто одно удовольствие! Было очень интересно! Перед съемками у нас была подготовка, консультации с настоящими судмедэкспертами, криминалистами. Была проделана большая работа до начала проекта, я изучала много материалов о работе сотрудников, училась стрелять… Словом, это было настоящее приключение.
Кадр из сериала «Ловец снов»
- Снимаясь в сериале «Декорация убийства», вы сами выполняли трюк, в котором вашу героиню сбивает машина. Очень страшно было на это решиться?
- Мне кажется, всегда интересно решаться на что- то новое в жизни, особенно в актерской профессии. Это помогает тебе вырасти и пойти вперед. Так что решиться было не страшно. Страшно было немного в процессе выполнения, но совсем чуть-чуть.
- С кем из российских актеров и актрис мечтаете поработать? У кого из режиссеров?
- Я бы очень хотела поработать с Инной Михайловной Чуриковой и Алисой Бруновной Фрейндлих, - невероятные актрисы! Такая возможность - большая удача для молодого артиста, я была бы очень благодарна судьбе за такой шанс. Из режиссеров мне бы хотелось поработать с Борисом Хлебниковым и с Никитой Сергеевичем Михалковым.
- Что вам ближе – комедия, драма или, может быть, классика? О какой роли мечтаете?
- Я не разделяю эти жанры по принципу - близко или не близко. Мне интересно все. Комедия очень сложный жанр, так же, как и драма. Каждый жанр подразумевает очень большую работу, поиск, познание законов существования и т. д. Это все большое путешествие, и я стараюсь по нему идти разными маршрутами.
Очень бы хотелось попробовать жанр фэнтези . Я никогда в нем не работала. А там такой полет фантазии! Я хотела бы сыграть отрицательного персонажа в сказке, злую королеву или волшебницу. Это было бы интересно.
Не пропустите премьеру - новый остросюжетный детектив «Ловец снов»!