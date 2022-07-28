«Мисс Россия – 2022» Анна Линникова — о «соседках-свиньях», тараканах и натуральной красоте

В Москве завершился конкурс «Мисс Россия – 2022», в котором победила Анна Линникова. Расскажем, как Анна попала в модельный бизнес, как относится к пластике и почему ее называют «второй Водяновой».
Новой мисс России Анне Линниковой — 22 года, родилась она в Оренбурге, но последние несколько лет живет в Санкт-Петербурге. Девушка учится на втором курсе Университета технологий управления и экономики — получает специальность «пиар».
«Вторая Наталья Водянова»
Анна Линникова. Фото: соцсети
Ее карьера модели началась в 16 лет — привлекательную стройную школьницу, словно в кино, заметил в толпе подруг модельный агент. Ане предложили попробовать себя в моделинге, заверив, что у нее имеются все данные, чтобы достичь успеха.
В этом судьба Анны напоминает судьбу легендарной Натальи Водяновой. Да и внешне Анна на нее похожа — те же большие, широко расставленные светлые глаза, широкие брови, пухлые губы… И агент не обманул — карьера Ани быстро пошла вверх:
«В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее я путешествовала по всей Азии. Это были Японии, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее».
Висела на турнике часами
Анна Линникова. Фото: соцсети
Девушка много работала — снималась для косметических брендов, глянцевых журналов… А еще — постоянно занималась спортом. Не только для поддержания стройности: Аня вспоминает, как часами висела на турнике, мечтая «вытянуть» свой рост до 170 сантиметров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Очень уж хотелось полететь за границу в качестве модели — а роста немножко не хватало! С тех пор прошло несколько лет. Сегодня рост Линниковой — 173 см, а весит она 45 кг: за короткое время сумела похудеть на 10 килограммов, стремясь к совершенству в своей профессии.
«Обожаю не есть и не спать… Игра стоит свеч!»
Оглядываясь назад, Линникова с улыбкой говорит:
«Я обожаю вставать в 4.20, не есть и не спать, слышать отказы, выслушивать упреки, терпеть соседок-свиней и тараканов в доме, в жаркое время сниматься в шубе, в холодное — в платье. И это все я сказала без сарказма. Игра определенно стоит свеч». Ее не пугают трудности — ведь она делает то, что ей по-настоящему интересно.
Образованная и сообразительная
Анна Линникова. Фото: соцсети
Несмотря на плотную занятость, Анна успевает заниматься несколькими хобби: она любит читать и шить, много времени отдает спорту и регулярно слушает образовательные лекции.
Может быть, благодаря этому она и победила: ведь жюри и зрители оценивали не только внешнюю красоту участниц конкурса, но и их интеллект, образованность, сообразительность.
Анна много путешествует по работе, но это ей не надоедает: эффектная блондинка мечтает побывать в стране своей мечты — во Франции. А в ожидании этого события прилежно изучает французский язык.
«Цифровой детокс»
Как признается Анна, она очень любит общаться в соцсетях, вообще не представляет жизни без интернета — как, наверное, подавляющее большинство людей сегодня. Несмотря на это, она воспитывает силу воли: как минимум раз в неделю отключает все гаджеты и просто живет свою реальную жизнь, ловя прекрасные моменты.
Секреты красоты и личной жизни
И зрители, и жюри отметили натуральную красоту Аниного лица – девушка, по ее признанию, не пользуется ни уколами красоты, ни прочими филерами. Но и тех женщин, которые поступают иначе, не осуждает:
«Я ничего не переделывала в себе, все что есть – оно мое, это натуральная естественная красота. Все, что касается пластических операций – это дело каждого, каждому решать, как ему выглядеть. Нейтрально к этом отношусь».
А что же с личной жизнью? Этот вопрос интересует всех, но Анна не торопится на него отвечать. Надо заметить, в ее аккаунте в соцсети всегда много фотографий с роскошными букетами. Но кто ей дарит цветы – остается загадкой.
Уникальная корона для самой красивой
Корона мисс России. Фото: соцсети
Отдельного упоминания достойна корона победительницы. 3 года и 3 месяца она находилась у Алины Санько — «Мисс России – 2019»: в 2020-м и 2021-м конкурс не проводили из-за пандемии.
Корона поистине роскошна: она украшена бриллиантами, сапфирами и рубинами и очень похожа на любимую диадему российской императрицы Александры Федоровны — супруги Николая II.
Нести эту корону Анна собирается с честью: девушка намерена «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально значимым вещам». Теперь ей предстоит представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Пожелаем Анне удачи!