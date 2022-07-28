«Мисс Россия – 2022» Анна Линникова — о «соседках-свиньях», тараканах и натуральной красоте

Несмотря на плотную занятость, Анна успевает заниматься несколькими хобби: она любит читать и шить, много времени отдает спорту и регулярно слушает образовательные лекции.

Может быть, благодаря этому она и победила: ведь жюри и зрители оценивали не только внешнюю красоту участниц конкурса, но и их интеллект, образованность, сообразительность.

Анна много путешествует по работе, но это ей не надоедает: эффектная блондинка мечтает побывать в стране своей мечты — во Франции. А в ожидании этого события прилежно изучает французский язык.

«Цифровой детокс»

Как признается Анна, она очень любит общаться в соцсетях, вообще не представляет жизни без интернета — как, наверное, подавляющее большинство людей сегодня. Несмотря на это, она воспитывает силу воли: как минимум раз в неделю отключает все гаджеты и просто живет свою реальную жизнь, ловя прекрасные моменты.

Секреты красоты и личной жизни

И зрители, и жюри отметили натуральную красоту Аниного лица – девушка, по ее признанию, не пользуется ни уколами красоты, ни прочими филерами. Но и тех женщин, которые поступают иначе, не осуждает:

«Я ничего не переделывала в себе, все что есть – оно мое, это натуральная естественная красота. Все, что касается пластических операций – это дело каждого, каждому решать, как ему выглядеть. Нейтрально к этом отношусь».

А что же с личной жизнью? Этот вопрос интересует всех, но Анна не торопится на него отвечать. Надо заметить, в ее аккаунте в соцсети всегда много фотографий с роскошными букетами. Но кто ей дарит цветы – остается загадкой.

Уникальная корона для самой красивой