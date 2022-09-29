«Матовая кожа, нежные черты, тонкая талия! Вся одухотворенная»: как Лариса Гузеева выглядела 38 лет назад

Лариса Гузеева сумела построить успешную карьеру на ТВ. Одной из самых узнаваемых ролей актрисы стал ее персонаж в фильме «Жестокий романс». Мало кто знает, но на момент съемок с Никитой Михалковым ей было всего 25 лет. На экране юная Лариса Гузеева предстала в образе романтичной, трогательной и доверчивой Ларисы Огудаловой. Актриса вмиг очаровала зрителей своей красотой, невинностью и нежностью, сквозившей в ее образе.

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А как Лариса Гузеева выглядела 38 лет назад. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.