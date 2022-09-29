«Матовая кожа, нежные черты, тонкая талия! Вся одухотворенная»: как Лариса Гузеева выглядела 38 лет назад

Лариса Гузеева сумела построить успешную карьеру на ТВ. Одной из самых узнаваемых ролей актрисы стал ее персонаж в фильме «Жестокий романс». Мало кто знает, но на момент съемок с Никитой Михалковым ей было всего 25 лет. На экране юная Лариса Гузеева предстала в образе романтичной, трогательной и доверчивой Ларисы Огудаловой. Актриса вмиг очаровала зрителей своей красотой, невинностью и нежностью, сквозившей в ее образе.
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А как Лариса Гузеева выглядела 38 лет назад. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Ларисе Гузеевой в фильме «Жестокий романс» всего 25 лет. Фото: Global Look Press
Лариса Гузеева с Никитой Михалковым. Фото: Global Look Press
«Матовая кожа, нежные черты, тонкая талия! Вся одухотворенная», «Такая нежная, такая хрупкая», «А какой у нее был голосок», «Сколько в ней трепета и нежности... Любимый образ», «Помним такую Ларочку», «В ней душа была», «Трогательная, светлая, чистая!», «Такая стройная, как кипарис», «Тонкая талия, хочется держать в кольце рук», «Ласковая, мучительно красивая», «Ее лучший образ», «Дворянка!» — написали фолловеры.