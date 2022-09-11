Машины, на которых предпочитают ездить знаменитости

Он, артист, может, и мечтает прокатиться на метро, но нельзя - узнают, порвут на автографы. Стало быть, надо покупать авто, и желательно не разбитые «Жигули», а что-то посолиднее. Какие же тачки выбирают наши звзеды? В этом вопросе мы разбирались с автомобильным экспертом, блогером и ведущей шоу «Утилизатор» на канале «ЧЕ!» Настей Туман. Каждую машину Настя анализировала по следующим критериям: 1. Цена. 2. Особенности авто. 3. Что выбор машины говорит о характере звезды. 4. Как водители этого автомобиля ведут себя на дороге. 5. Насколько машина подходит звезде.
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Андрей Малахов: Mercedes-Benz S-класса
1. От 6 млн руб.
2. Хорошая машина премиум-класса. Но это не самая дорогая модель из линейки - у многих коллег Андрея машины еще дороже.
3. Человеку на такой машине не нужно кичиться богатством, он всем все доказал. Андрей любит традиционный и классический стиль - это видно по его стилю одежды, и конечно, автомобилю.
4. Андрей не любит водить автомобили, хоть и умеет. За рулем его авто сидит профессиональный водитель, который ведет себя очень осторожно. А кто захочет терять зарплату в 120тысяч рублей? Именно такая сумма была указана в объявлении о поиске личного водителя для телеведущего.
5. Классика, хорошие манеры и уверенная спокойная езда. Да, вместе они смотрятся действительно круто!
Настя Ивлеева: Lamborghini Aventador
Фото : соцсети
1. 25 млн рублей.
2. Тачка - мечта. Настоящий спорткар, карбоновый кузов, приятный салон, а рычит как!
3. Спорткары выбирают люди, которые не могут долго сидеть на месте. Это адреналин, скорость и сумасшедшие эмоции!
4. Я встречала водителей спорткаров, которые гоняли как сумасшедшие и вечно имели неприятности с ДПС. Но есть и те, кто всегда сдувал пылинки с машины и больше сотки не разгонялся никогда. Я за то, чтобы даже на спорткарах быстро ездили только на автодромах, потому что безопасность превыше всего.
Фото : соцсети
5. С «Авентадором» они смотрятся просто отлично - быстрые, современные, дерзкие и очень горячие! Идеальная пара!
Баста: Bentley Continental GT
Фото: netcarshow.com. Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
1. От 7 до 53 млн рублей.
2. Мощный, благородный английский автомобиль.
3. Человек на этой машине уважает классику и на первый взгляд может показаться консервативным и скучным. Но стоит присмотреться, и он раскроет весь свой потенциал.
4. Эти водители обычно очень спокойные. Их не интересуют гонки на светофорах. Но иногда, чтобы немного развеяться, могут и показать суровый нрав своей тачки!
5. Василию очень подходит эта машина: состоявшийся мужчина с молодым огнем внутри.
Любовь Успенская: Rolls Royce Phantom
Фото: Global Look Press. Фото: соцсети
1. 30 млн рублей.
2. Ультракомфортабельный автомобиль, надежный и красивый.
3. Автомобиль для людей, привыкших к роскоши и комфорту.
4. Есть мнение, что водители «Роллс-Ройсов» не очень спокойные и учтивые. Иногда и подрезать могут, если пассажир попросит поторопиться.
5. Шикарной женщине - шикарная тачка! Я даже не могу представить Любовь в салоне какой-то другой машины.
Надежда Кадышева: Mercedes Maybach
Фото: Global Look Press. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
1. 16 млн рублей
2. Роскошная, мощная и статусная машина.
3. Владелец такой машины очень любит и ценит себя. С подобным авто невозможно остаться незамеченным. Именно это и нравится Надежде.
4. Перед водителем все сами расступаться будут. Золотой «Майбах»: такое не каждый день увидишь!
5. Кадышева любит быть в центре внимания, это отражается в ее ярких сценических нарядах. Золотой «Мерседес» - это часть образа Надежды, он ее дополняет и обрамляет.
Фото: личный архив
«Утилизатор» По пятницам/18.00