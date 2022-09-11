Машины, на которых предпочитают ездить знаменитости

Он, артист, может, и мечтает прокатиться на метро, но нельзя - узнают, порвут на автографы. Стало быть, надо покупать авто, и желательно не разбитые «Жигули», а что-то посолиднее. Какие же тачки выбирают наши звзеды? В этом вопросе мы разбирались с автомобильным экспертом, блогером и ведущей шоу «Утилизатор» на канале «ЧЕ!» Настей Туман. Каждую машину Настя анализировала по следующим критериям: 1. Цена. 2. Особенности авто. 3. Что выбор машины говорит о характере звезды. 4. Как водители этого автомобиля ведут себя на дороге. 5. Насколько машина подходит звезде.

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Андрей Малахов: Mercedes-Benz S-класса

1. От 6 млн руб.

2. Хорошая машина премиум-класса. Но это не самая дорогая модель из линейки - у многих коллег Андрея машины еще дороже.

3. Человеку на такой машине не нужно кичиться богатством, он всем все доказал. Андрей любит традиционный и классический стиль - это видно по его стилю одежды, и конечно, автомобилю.

4. Андрей не любит водить автомобили, хоть и умеет. За рулем его авто сидит профессиональный водитель, который ведет себя очень осторожно. А кто захочет терять зарплату в 120тысяч рублей? Именно такая сумма была указана в объявлении о поиске личного водителя для телеведущего.

5. Классика, хорошие манеры и уверенная спокойная езда. Да, вместе они смотрятся действительно круто!

Настя Ивлеева: Lamborghini Aventador