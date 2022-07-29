Мария Шарапова: как стала первой ракеткой мира и от кого родила первенца

Россиянка Мария Шарапова смогла вписать свое имя в историю мирового спорта, став первой ракеткой мира и выиграв все турниры Большого шлема. Сегодня она покоряет новую высоту — в материнстве. Каким оказался путь сибирячки к спортивной славе и личному счастью — в нашем материале.

Мария Шарапова: детство, родители

Родилась Мария Шарапова 19 апреля 1987 года в Нягани Тюменской области. Родители спортсменки Юрий Викторович и Елена Петровна родом из Гомеля, но после аварии на Чернобыльской АЭС поспешили сменить место жительства накануне рождения дочери. Когда девочка немного подросла, семейство перебралось в Сочи.

Первые шаги в спорте Маша делала в Сочи. Здесь под началом отца она стала показывать успехи на корте, а вскоре стала обладательницей своей первой ракетки — подарил ее отец Евгения Кафельникова, Александр, друживший с папой Марии.