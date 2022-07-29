Мария Шарапова: как стала первой ракеткой мира и от кого родила первенца

Россиянка Мария Шарапова смогла вписать свое имя в историю мирового спорта, став первой ракеткой мира и выиграв все турниры Большого шлема. Сегодня она покоряет новую высоту — в материнстве. Каким оказался путь сибирячки к спортивной славе и личному счастью — в нашем материале.
Мария Шарапова: детство, родители
Родилась Мария Шарапова 19 апреля 1987 года в Нягани Тюменской области. Родители спортсменки Юрий Викторович и Елена Петровна родом из Гомеля, но после аварии на Чернобыльской АЭС поспешили сменить место жительства накануне рождения дочери. Когда девочка немного подросла, семейство перебралось в Сочи.
Первые шаги в спорте Маша делала в Сочи. Здесь под началом отца она стала показывать успехи на корте, а вскоре стала обладательницей своей первой ракетки — подарил ее отец Евгения Кафельникова, Александр, друживший с папой Марии.
Маленькая Мария Шарапова с папой. Фото: соцсети
Первым тренером четырехлетней Шараповой стал Юрий Юдкин. Он увидел в ней задатки и взял под крыло, и уже к семи годам девочка могла принимать сложные крученые мячи. Тогда-то отцу Шараповой и посоветовали переезжать в США, где сильная теннисная школа, чтобы развить из маленького гения большого чемпиона. Это случилось после мастер-класса Мартины Навратиловой в Москве — звезда корта настаивала на переезде.
Маленькая Мария Шарапова. Фото: соцсети
В 1995 году Шарапов смог оформить документы и отправился с дочкой во Флориду. Здесь он устроил Машу в теннисную академию Рика Боллетьери.
Мария Шарапова: начало карьеры
Дебютировала Шарапова в большом спорте в 2000 году. 13-летняя россиянка выступила на международном турнире для юниоров Eddie Herr. Показав себя, она была отмечена спецпризом Rising Star Award как перспективная спортсменка.
В следующем году Шарапова приняла участие в женском профессиональном состязании Международной федерации тенниса (ITF), но безуспешно. Огорчившись, будущая первая ракетка мира стала тренироваться еще усерднее. И уже в следующем году показала результат: вышла в финал сразу двух игр Большого шлема: Открытого чемпионата Зеленого континента и Уимблдона для участниц до 16 лет. Кроме того, дважды одержала победу в турнирах ITF с призовым фондом в 25 тыс. долларов.
Мария Шарапова в 16 лет. Фото: соцсети
Мария Шарапова: расцвет карьеры
В 2003 году Шарапова смогла выступить на взрослых турнирах Большого шлема, успешно пройдя квалификационные отборы. В Австралии и Франции выступления Марии не продвинулись дальше первого раунда, а вот в Бирмингеме она вышла в полуфинал, обыграв землячку Елену Дементьеву, что позволило ей впервые войти в первую сотню мирового женского рейтинга.
Выступив в Токио в 2003 году, Шарапова взяла два трофея WTA — в одиночном и парном разрядах. В финале она одолела Анико Капрош из Венгрии, а в парном — с тайской теннисисткой Тамарин Танасугарн. Этот успех позволил россиянке оказаться в топ-50 мирового рейтинга теннисисток как новичок года, заняв 32-е место. Рост россиянки стал ее преимуществом —188 см при весе 59 кг.
Мария Шарапова на корте. Фото: Global Look Press
Следующий год принес ей победу на Уимблдоне, одном из самый крупных турниров Большого шлема. В тот момент она обыграла действующую чемпионку Серену Уильямс, что позволило ей стать восьмой в мире. Рекламные контракты посыпались как из рога изобилия, и Шарапова стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, закрепив это место за собой на следующие 11 лет.
Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Фото: Global Look Press
Второй (и последний) раз победить Сирену Уильямс россиянка смогла в следующем году в итоговом чемпионате WTA. По итогам 2004 года Шарапова заняла четвертую строчку в женской квалификации.
В начале следующего, 2005 года Шарапова не смогла одолеть Сирену Уильямс на Открытом чемпионате Австралии. На турнире 1-й категории в Токио она уже стала первой, победив первую ракетку мира Линдсей Дэвенпорт, повторила успех в Дохе. На финале в Майами она обошла Жюстин Энен-Арденн и Винус Уильямс, уступив в шаге от победы Ким Клейтерс. По итогам турнира Шарапова стала второй ракеткой мира.
Мария Шарапова на корте. Фото: Global Look Press
Титул Шарапова защитила в середине года в Бирмингеме, обойдя в финале Елену Янкович. А на Уимблдонском турнире в полуфинале уступила Винус Уильямс. На US Open в полуфинале проиграла Ким Клейстерс. Но очки, набранные в США, позволили ей стать первой ракеткой мира — в рейтинге она потеснила Линдсей Дэвенпорт. Но в конце года лишилась его, пропустив выступления в октябре. Поэтому сезон завершила на четвертом месте рейтинга.
В 2006 году из достижений Шараповой — победа на Открытом чемпионате США в полуфинале и финале над первой и второй ракетками мира Моресмо и Энен-Арденн соответственно. И благодаря этому стала второй россиянкой, выигравшей US Open (после Светланы Кузнецовой). Год завершила как вторая ракетка мира.
Следующий год стал не менее успешным, Шарапова вернула себе статус первой ракетки мира после выхода в финал Открытого чемпионата Австралии. Но ненадолго — проиграла на турнирах на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. После чего в карьере Шараповой был замечен спад — череда проигрышей не позволила ей вернуться в лидеры рейтинга, и год она завершила пятой. Спустя год теннисистка смогла вернуть лидерство и на Australian Open взяла третий мэйджор Большого шлема, не уступив ни в одном сете.
В 2009 году Шарапова получила травму: пострадало плечо. Ей потребовалась операция, после которой семь месяцев она находилась на реабилитации. Два года она ставила новый удар и технику подачи, и лишь спустя время начала возвращать себе победы.
В 2010 году Шарапова проиграла несколько крупных соревнований и опустилась на 18-е место в мировом рейтинге. Но путем неимоверных усилий через год выправила ситуацию и заняла четвертую строку. В 2012 году она выиграла многие турниры, дебютировала на арене «Ролан Гаррос». После чего вернула себе лидерство в мире и оформила «карьерный» шлем, то есть в разные годы победила на всех турнирах Большого шлема. В том же году она приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне, сойдясь в финале с Сиреной Уильямс. Россиянка стала серебряной олимпийской чемпионкой.
Серену Уильямс победить Мария Шарапова смогла дважды за карьеру. Фото: Global Look Press
В 2013 году Шарапова несколько раз поменяла тренера — сменила Томаса Хогстедто на Джимми Коннорса, от которого ушла к отцу Юрию Шарапову. Осенью наставником стал Свен Гренефельд. Большую часть сезона звезда пропустила по этой причине, а также из-за травмы бедра.
Мария Шарапова: допинг-скандал
В 2013 году после игры на Australian Open в пробах Шараповой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. За это теннисистку убрали из рейтинга WTA, а также дисквалифицировали на два года из спорта.
Россиянка на пресс-конференции, которую собрала по факту скандала с допингом, заявила, что действительно принимала мельдоний на протяжении 10 лет. Но о том, что он запрещен с 1 января 2016 года, не знала: уведомление об этом, поступившее на почту, просто не прочитала. Теннисистка подала апелляцию в арбитражный спортивный суд, который признал непредумышленное употребление запрещенки, и смогла сократить свое отстранение до 9 месяцев.
Мария Шарапова была дисквалифицирована из-за допинга в 2016 году. Фото: Global Look Press
Мария Шарапова: завершение карьеры
В 2017 году Мария Шарапова вернулась в спорт после дисквалификации. Но достичь былых успехов уже не смогла. В 2019 году теннисистка получила травму запястья, прекратила выступление на Australian Open. А в 2020 году объявила о завершении карьеры.
Мария Шарапова: награды
Таким образом, за карьеру Шарапова победила в турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годы и вошла в десятку теннисисток, собравших «карьерный шлем», то есть выигравших все турниры Большого шлема. Победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), победительница Итогового чемпионата WTA (2004) в одиночном разряде, обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон-2002) в одиночном разряде.
Мария Шарапова долгое время была первой ракеткой мира. Фото: Global Look Press
Имеет звание заслуженного мастера спорта России, две медали «За заслуги перед Отечеством» за высокие достижения в области физической культуры и спорта.
Мария Шарапова: другие проекты
В период дисквалификации Мария Шарапова написала автобиографию «Неудержимая. Моя жизнь», в которой рассказала о своих победах и поражениях.
С 2011 года Шарапова занимается бизнесом — владеет во Флориде собственной кондитерской Sugarpova. Сначала бутик выпускал премиальный мармелад, а с 2016 года в сотрудничестве с польской шоколадной фирмой начала выпускать шоколад.
Мария Шарапова владеет «сладким» бизнесом. Фото: Global Look Press
Мария Шарапова: доходы
Помимо призовых в турнирах, Шарапова зарабатывала на многомиллионных рекламных контрактах. Звезда корта в разные годы была лицом многих брендов — от спортивной одежды и обуви до автомобилей, часов и напитков. В 2021 году Шарапова заняла третье место в рейтинге теннисисток, которые больше всех заработали за свою карьеру — 38 777 962 доллара.
Мария Шарапова: личная жизнь
Звезда корта не любит афишировать личную жизнь. Тем не менее ее отношения с противоположным полом интересуют публику не меньше, чем победы Марии. В 16 лет она сильно влюбилась в футболиста Хуана Карлоса Ферреро, который оказался старше нее на семь лет. Об этом чувстве девушка рассказала на страницах своей книги. Мужчина был несвободен и готовился к свадьбе.
В 2004 году Шарапова стала встречаться с 23-летним американским спортсменом Энди Роддиком, но отношения скрывали. Затем недолго теннисистка крутила роман с солистом группы Maroon 5 Адамом Левином, но тоже недолго — вскоре они расстались.
Адам Левин. Фото: Global Look Press
В 2009 году избранником Шараповой стал баскетболист Саша Вуячич. Они даже помолвились и готовились к свадьбе, но до брака дело не дошло. А в 2012 году теннисистка рассказала, что они расстались с бойфрендом.
Через год сердце Шараповой занял коллега по цеху, болгарин Григор Димитров. Причем он был экс-бойфрендом соперницы Шараповой, Сирены Уильямс. Но роман длился не больше года, уже в 2014-м поклонники заподозрили их в разладе. Через год Димитров подтвердил разрыв с Шараповой.
Григор Димитров. Фото: Global Look Press
Подозревали Шарапову в романе с Криштиану Роналду. Но все подозрения были основаны лишь на взаимном обмене лайками звезд в соцсетях. А вот с бизнесменом Александром Гилксом в 2018 году у нее все оказалось серьезно. Пара вместе выходила в свет, делилась совместными фото в блогах и в 2020 году объявила о помолвке. Весной 2022 года теннисистка рассказала миру о своей беременности. И в июле впервые стала мамой, у нее родился сын по имени Теодор.
Мария Шарапова и Александр Гилкс. Фото: соцсети
Мария Шарапова сегодня
Мария Шарапова давно живет в США. Туда она перевезла и своих родителей, отдав им роскошный особняк в 600 квадратных метров во Флориде с панорамными окнами и бассейном, в котором жила ранее. Сама теннисистка построила себе новое жилье, еще более роскошное, уже не в два этажа, а в три, на самом берегу океана в Лос-Анджелесе.
В настоящее время Мария Шарапова вживается в новую для себя роль мамы. Экс первая ракетка мира уже через две недели после родов поспешила заняться своей физической формой и призналась, что никогда еще ее тело не было таким слабым, как после родов.
Мария Шарапова и Александр Гилкс с ребенком. Фото: соцсети