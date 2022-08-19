Максим Левин и другие экстрасенсы, которые не смогли предсказать собственные аресты и попали за решетку

Маги и колдуны из шоу «Битва экстрасенсов» - чаще всего такие же обычные люди, как все мы. И порой попадают в неприятные ситуации: их обвиняют в преступлениях, судят и дают сроки. В этом нет ничего удивительного. Только вот интересно: почему люди, уверявшие, что они умеют видеть будущее, не смогли спастись от ответственности?
Максим Левин – присвоил деньги китайцев
Максим Левин. Фото: Global Look Press
Начнем, конечно же, с самой «свежей» истории. Победитель 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин оказался в колонии: ему дали три года за мошенничество.
Странно, но он стал участником популярного телешоу, даже не задумываясь о том, что нужно бы вести себя как можно незаметнее, а не светиться на экране: ведь в то время Левин уже находился в федеральном розыске. Что ж, он стал победителем. Получил заветный приз.
Но вскоре после этого Максима арестовали. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги, полученные от китайских бизнесменов на приобретение сувениров. Сумма оказалась достаточно крупной, чтобы «экстрасенса» сослали в колонию.
Юрий Оленин – обманывал тяжело больных людей
Покинув 9 сезон «Битвы экстрасенсов», Юрий Оленин открыл центр под названием «Маршруты жизни». Своих клиентов он уверял, что способен «скорректировать» их судьбу. Особенно ему верили люди с тяжелыми диагнозами: им так хотелось, чтобы «колдун» поставил их на ноги! Следствие доказало, что Оленин со своими подельниками обманул больше 20 человек, получив от них 16 миллионов рублей. «Маг» оказался за решеткой.
Петр Смирнов (Свами Даши) – угнал Bentley
Свами Даши. Фото: соцсети
Однажды питерские сотрудники ГИБДД задержали человека, сидевшего за рулем чужой машины. Это был дорогой Bentley. Увидев перебитые номера, инспекторы доставили задержанного в отдел. Им оказался Свами Даши – победитель 17-го сезона «Битвы экстрасенсов». Вскоре выяснилось, что автомобиль он угнал. Что ж, надо было внимательнее заглядывать в собственное будущее…
Юлий Далецкий – незаконное хранение запрещенных веществ
В 15-м сезоне шоу он был, пожалуй, одним из самых заметных персонажей. Юлий Далецкий устраивал громкие скандалы со своей бывшей женой Татьяной Лариной – она тоже участвовала в проекте. Экс-супруги судились. А вскоре финалиста «Битвы экстрасенсов» задержали: у него нашли запрещенные вещества. Правда, представители Далецкого уверяли, что он ни в чем не виноват, однако дело на «мага» все же завели.
Арсений Караджев и его «волшебная соль»
Арсений Караджев. Фото: соцсети
Соперник Далецкого, участник 15-го сезона «Битвы экстрасенсов» Арсений Караджев тоже попал в руки полиции: сначала он был арестован по подозрению в краже денег (20 тысяч рублей), а потом у него обнаружили пакет с белым порошком, похожим на запрещенные вещества.
«Маг» уверял: это «волшебная соль», необходимая ему для проведения ритуалов. Но полицейские попались «бездушные» и не верящие в его магические способности. Против Караджева было возбуждено уголовное дело.
Наталья Бантеева – украла интеллектуальную собственность
Наталья Бантеева. Фото: Global Look Press
Наталья Бантеева попадалась правоохранительным органам не раз, ее ловили то на кражах, то на распространении запрещенных веществ. Она даже отсидела реальный срок.
А не так давно Бантееву обвинили в краже интеллектуальной собственности. Художница из Израиля заявила, что «ясновидящая» незаконно присвоила рисунки для карт Таро, которые автор создавала несколько лет.
Ирина Игнатенко – подозревают в пытках
Ирина Игнатенко. Фото: Global Look Press
Ирина Игнатенко, участвуя в «Битве экстрасенсов», поражала воображение окружающих тем, что давала ответы об умерших предках или подсказывала, как решать проблемы с детьми. И не только решать: Ирина уверяла, что поможет справиться с этими проблемами. Правда, способы для этого выбирала весьма странные.
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Видео одного из ритуалов с ее участием попало в Следственный комитет: на нем трое взрослых силой удерживали маленькую девочку за руки и ноги, пока Ирина окуривала ее неизвестными травами. Напуганная девочка громко кричала, извиваясь в сильных руках, пытаясь вырваться. Это шокирующее видео, напоминавшее сцену пыток, попало в Сеть. Игнатенко вызвали на допрос, где она объяснила: «изгоняла бесов» из ребенка. Правоохранители начали проверку ее деятельности.
Верить или не верить в магов и колдунов – личное дело каждого. Одно бесспорно: никакие «магические способности» не могут оправдать нарушений закона. Да и есть ли они, эти «способности», если они не помогают предвидеть такие повороты судьбы?..