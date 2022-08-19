Максим Левин и другие экстрасенсы, которые не смогли предсказать собственные аресты и попали за решетку

Начнем, конечно же, с самой «свежей» истории. Победитель 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Максим Левин оказался в колонии: ему дали три года за мошенничество.

Странно, но он стал участником популярного телешоу, даже не задумываясь о том, что нужно бы вести себя как можно незаметнее, а не светиться на экране: ведь в то время Левин уже находился в федеральном розыске. Что ж, он стал победителем. Получил заветный приз.

Но вскоре после этого Максима арестовали. Его обвинили в том, что он присвоил себе деньги, полученные от китайских бизнесменов на приобретение сувениров. Сумма оказалась достаточно крупной, чтобы «экстрасенса» сослали в колонию.

Юрий Оленин – обманывал тяжело больных людей

Покинув 9 сезон «Битвы экстрасенсов», Юрий Оленин открыл центр под названием «Маршруты жизни». Своих клиентов он уверял, что способен «скорректировать» их судьбу. Особенно ему верили люди с тяжелыми диагнозами: им так хотелось, чтобы «колдун» поставил их на ноги! Следствие доказало, что Оленин со своими подельниками обманул больше 20 человек, получив от них 16 миллионов рублей. «Маг» оказался за решеткой.

Петр Смирнов (Свами Даши) – угнал Bentley

