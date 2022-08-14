«Махидевран затмила красотой Хюррем?»: как на самом деле выглядели фаворитки султана Сулеймана из гарема

В турецком сериала «Великолепный век» зрителям показали гарем Османского падишаха, который был представлен первыми красавицами. Все девушки были рабынями султана Сулеймана, некоторых купили на невольничьем рынке, кого-то привезли повелителю в дар, но все обитательницы гарема, которые должны были попасть в покои султана Сулеймана, проходили долгое обучение.
После того, как падишах потерял интерес к своей фаворитке Гюльфем султан (случилось это после смерти их сына - шехзаде Мурада, который умер от оспы, - Прим. ред.), султан Сулейман увлекся черкешенкой Махидевран султан, которая подарила ему долгожданного сына - шехзаде Мустафу.
Современники султана Сулеймана утверждали, Махидевран султан, имя которой означало Весенняя роза, была поистине красавицей, остальные рабыни в гареме блекли перед ней. На роль Махидевран султан в «Великолепном веке» продюсеры выбрали Нур Феттахоглу, которая отличалась своей элегантностью, изяществом, стройностью, и сдержанной красотой.
Нур Феттахоглу в образе Махидевран султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
О красоте Махидевран султан рассказал итальянский посол Ляфор, который был в Стамбуле во время прибытия туда черкешенки с сыном - шехзаде Мустафой. Он писал, что фаворитка молодого султана Сулеймана была гораздо выше остальных наложниц из гарема повелителя, стройна и имела очень тонкие запястья.
Те, кому посчастливилось видеть Махидевран своими глазами (а лица наложниц можно было увидеть только с разрешения султана), описывают ее как красавицу с выразительными глазами, четкими скулами и пухлыми губами.
Помимо внешней красоты черкешенка, подарившая Османской династии наследника - шехзаде Мустафу, покоряла окружающих и своим добрым сердцем. Она занималась благотворительностью, практически никому не отказывала в помощи.
Однако несравненная красота не помогла Махидевран удержать султана Сулеймана. Он предпочел ей славянскую рабыню Хюррем, которая покорила его своей мудростью.
Роксолана не боялась бросать падишаху вызов, разумеется такая непокорность привлекала султана Сулеймана. Тем более, что в Османской империи в16 веке такое поведение было просто неприемлемо. Султан Сулейман встретил фаворитку, которая пыталась казаться ему ровней.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
В отличие от Махидевран султан славянская фаворитка не могла похвастаться классической красотой. Однако ее рыжие волосы отличали ее от остальных наложниц. Такие роскошные волосы от султана Сулеймана не укрылись. А вот что историки говорят о внешности славянкой фаворитки.
Хюррем была низкого роста и не обладала такой статной фигурой, как ее соперница Махидевран султан. У нее были более размытые черты лица: тонкие губы, светлые брови, почти невидимые, глубоко посаженные глаза. Кроме того, любимая хасеки султана Сулеймана была пухленькая, оплывшая.
Хюррем султан добилась никаха с повелителем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
При этом Хюррем султан могла получить от султана Сулеймана все, что могла пожелать. Падишах сделал ее свободной, после того, как славянская фаворитка перестала быть рабыней, султан Сулейман провел с ней обряд никаха и специально для нее придумал титул хасеки, наделив любимую фаворитку безграничной властью в гареме после Валиде.
«Махидевран затмила красотой Хюррем?», «Махидевран такая красавица», «Хюррем своей мудростью покорила султана», «Сулейман значит ценил не красоту, а ум», «Просто рыжими волосами влюбила», - пишут фолловеры.