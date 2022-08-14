«Махидевран затмила красотой Хюррем?»: как на самом деле выглядели фаворитки султана Сулеймана из гарема

В турецком сериала «Великолепный век» зрителям показали гарем Османского падишаха, который был представлен первыми красавицами. Все девушки были рабынями султана Сулеймана, некоторых купили на невольничьем рынке, кого-то привезли повелителю в дар, но все обитательницы гарема, которые должны были попасть в покои султана Сулеймана, проходили долгое обучение.

После того, как падишах потерял интерес к своей фаворитке Гюльфем султан (случилось это после смерти их сына - шехзаде Мурада, который умер от оспы, - Прим. ред.), султан Сулейман увлекся черкешенкой Махидевран султан, которая подарила ему долгожданного сына - шехзаде Мустафу.

Современники султана Сулеймана утверждали, Махидевран султан, имя которой означало Весенняя роза, была поистине красавицей, остальные рабыни в гареме блекли перед ней. На роль Махидевран султан в «Великолепном веке» продюсеры выбрали Нур Феттахоглу, которая отличалась своей элегантностью, изяществом, стройностью, и сдержанной красотой.