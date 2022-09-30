Лютый расстался с «Папиной дочкой», Белоснежка родила сына: судьбы актеров «9 роты»

Для многих актеров «9 рота» стала звездным часом: драма об участниках войны в Афганистане получилась пронзительной и настоящей. Фильму Федора Бондарчука — 17 лет. Тeleprogramma.pro выяснила, как живут актеры, снявшиеся в этом фильме.
Артур Смольянинов — Лютый
Артур Смольянинов. Фото: Global Look Press
Роль в «9 роте» стала не первой для молодого актера: к тому времени у Артура за плечами уже были работы в фильмах «Кто, если не мы», «Триумф» —- всего 8 картин. Но именно «9 рота» принесла Смольянинову огромную известность.
Он сыграл парня по прозвищу Лютый, который оказался единственным выжившим из целой роты. И проснулся звездой. Его стали приглашать в другие проекты: Смольянинов снялся в фильмах «Жара», «Мой парень — ангел», успешно играл на сцене «Современника»…
И жену он себе выбрал не менее яркую, чем сам: Дарью Мельникову из «Папиных дочек». У них родились двое детей, но в 2021 году пара рассталась. Почему — неизвестно: оба предпочитают молчать.
Алексей Чадов — Воробей
Алексей Чадов. Фото: Global Look Press
И для Чадова «9 рота» стала творческим трамплином: после роли Воробья о нем заговорили. Потом он снялся в «Ночном Дозоре» — и сделался настоящим секс-символом. Поклонницы даже были уверены в его романе с Жанной Фриске.
Кто же был рядом с актером на самом деле? Актриса Мария Куркова рассказывала, что они встречались несколько лет, но после «9 роты» расстались. Она влюбилась в него еще 14-летней девчонкой, а ему тогда было 19. Со временем эта детская любовь попросту изжила себя.
Поговаривали о его связи с Оксаной Акиньшиной — впрочем, сам Чадов это отрицал. Наконец, стало известно о его отношениях с Агнией Дитковските: они сыграли влюбленных в «Жаре», а потом чувства стали реальностью. Супружеский союз принес им сына Федора, но вскоре они развелись.
Теперь, по некоторым сведениям, Алексей встречается с моделью Лейсан Галимовой. Она очень похожа на Агнию Дитковските…
Константин Крюков — Джоконда
Константин Крюков. Фото: Global Look Press
Константин Крюков попал в фильм благодаря своему дяде — режиссеру Федору Бондарчуку. Но быстро доказал, что достоин сниматься в «9 роте». Константин был женат на Евгении Варшавской, у них родилась дочь Юля, но вскоре брак распался.
Актеру пришлось пережить череду потерь: умерла его мама Алена Бондарчук, потом — бабушка, известная актриса Ирина Скобцева… Но теперь, кажется, у Константина все хорошо: он много снимается и счастлив в браке с пиар-менеджером Алиной Алексеевой.
Иван Кокорин — Чугун
Иван Кокорин. Фото: кадр из фильма «9 рота»
Впервые Иван появился на экране в фильме «Брат-2», — правда, лишь в эпизоде. Потом он учился в институте, служил в армии… И продолжал сниматься: «Займемся любовью», «Звезда», «Шик».
В «9 роте» Кокорин хотел сыграть Джоконду, но режиссер предложил ему роль Чугуна — неотесанного грубияна. Иван расстроился и хотел отказаться от съемок. Уговорила мама. Сейчас Иван снимается в фильме «Ресторан по понятиям» и играет в театре. Его жену зовут Светланой, они вместе еще с института, в семье двое детей.
Артем Михалков — Стас
Артем Михалков. Фото: Global Look Press
Артем — сын Никиты и Татьяны Михалковых. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, но и сам часто снимается. Кроме «9 роты» (он сыграл Сергея Стасенко, который погиб самым первым), зрители видели его в проектах «Сибирский цирюльник», «Участок» и других фильмах.
В качестве режиссера Артем Михалков снял фильмы «Остановка», «Ставка на любовь», «Мистер Нокаут». После 15 лет брака он развелся с женой Дашей, которая родила дочку Наталью. Какое-то время Артем не спешил вступать в новые отношения. А в 2019-м женился на Дарье Баженовой.
Сослан Фидаров —Пиночет
Сослан Фидаров. Фото: кадр из фильма «9 рота»
Благодаря колоритной внешности и таланту Сослана Фидарова часто приглашали сниматься в боевиках и экшенах. И в «9 роте» ему досталась роль чеченца Бекбулатова по кличке Пиночет. Кроме того, зрители запомнили его по работам в проектах «Ненастье», «Ваша честь», «Вратарь Галактики».
Фидаров — актер не только кино, но и театра. А еще — продюсер. Что касается личной жизни актера, то здесь не так много данных: известно лишь, что он женат и воспитывает сына по имени Марк.
Иван Николаев — Серый
Иван Николаев. Фото: кадр из фильма «9 рота»
Роль Серого получилась очень яркой, режиссеры заметили Ивана Николаева, и скоро он уже играл в сериале «Клуб». Его героя звали Вик, и этот персонаж удался актеру ничуть не хуже Серого. Потом были работы в проектах «Ментовские войны», «Сельский учитель», «Мертвое озеро», «Света с того света»…
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Привлекательная внешность актера стала причиной громкого скандала: в 2020 году в программе «На самом деле» девушка Алена обвинила Ивана в измене с невестой его друга. Актера проверили на детекторе лжи: прибор показал, что Иван говорит неправду. С Аленой он расстался.
Ирина Рахманова — Белоснежка
Ирина Рахманова. Фото: Global Look Press
Кроме «9 роты» Ирина Рахманова снималась (и продолжает сниматься) в множестве фильмов и сериалов: она играла главную роль в детективе «Виола Тараканова», исполнила роль болгарской предсказательницы Ванги, сыграла в нашумевшем «Батальоне»… У Ирины есть сын, но имени его отца актриса не называет.