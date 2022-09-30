Лютый расстался с «Папиной дочкой», Белоснежка родила сына: судьбы актеров «9 роты»

Роль в «9 роте» стала не первой для молодого актера: к тому времени у Артура за плечами уже были работы в фильмах «Кто, если не мы», «Триумф» —- всего 8 картин. Но именно «9 рота» принесла Смольянинову огромную известность.

Он сыграл парня по прозвищу Лютый, который оказался единственным выжившим из целой роты. И проснулся звездой. Его стали приглашать в другие проекты: Смольянинов снялся в фильмах «Жара», «Мой парень — ангел», успешно играл на сцене «Современника»…

И жену он себе выбрал не менее яркую, чем сам: Дарью Мельникову из «Папиных дочек». У них родились двое детей, но в 2021 году пара рассталась. Почему — неизвестно: оба предпочитают молчать.

Алексей Чадов — Воробей