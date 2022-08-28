Любуются с небес: в каких красавиц превратились с возрастом дочери покойных Абдулова, Табакова, Началовой и других звезд

Чем сейчас занимаются и как выглядят наследницы покойных Евгении Брик, Юлии Началовой, Александра Абдулова, Олега Табакова. Сравниваем архивные и нынешние фотографии дочерей умерших знаменитостей, чтобы убедиться, какими красавицами они стали со временем.

Дочь Евгении Брик Зоя Тодоровская

Дочери звезды сериала «Оттепель» Евгении Брик Зое Тодоровской 19 августа исполнилось тринадцать лет. За полгода до этого дня она потеряла маму. Актриса Евгения Брик, жена режиссера Валерия Тодоровского умерла 10 февраля 2022 года. Евгения Брик сама занималась воспитанием маленькой Зои, она не нанимала нянь и помощниц, поэтому между нею и дочкой Зоей была особая связь.