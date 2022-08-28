Любуются с небес: в каких красавиц превратились с возрастом дочери покойных Абдулова, Табакова, Началовой и других звезд

Чем сейчас занимаются и как выглядят наследницы покойных Евгении Брик, Юлии Началовой, Александра Абдулова, Олега Табакова. Сравниваем архивные и нынешние фотографии дочерей умерших знаменитостей, чтобы убедиться, какими красавицами они стали со временем.
Дочь Евгении Брик Зоя Тодоровская
Дочери звезды сериала «Оттепель» Евгении Брик Зое Тодоровской 19 августа исполнилось тринадцать лет. За полгода до этого дня она потеряла маму. Актриса Евгения Брик, жена режиссера Валерия Тодоровского умерла 10 февраля 2022 года. Евгения Брик сама занималась воспитанием маленькой Зои, она не нанимала нянь и помощниц, поэтому между нею и дочкой Зоей была особая связь.
Евгения Брик с дочкой Зоей, 2020 год. Фото: соцсети
В микроблоге Евгении Брик много фотографий, на которых она запечатлена с дочкой. По ним можно проследить, как росла и менялась с возрастом наследница актрисы и режиссера. Зоя увлекается музыкой и снимается в кино.
Дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского. На фото ей пять лет. Фото: соцсети
Не так давно папа девочки Валерий Тодоровский поделился снимком, на котором его наследница от Евгении Брик запечатлена со старшей сестрой — дочкой режиссера от первого брака Екатериной. Поклонники пришли к выводу, что повзрослевшая Зоя унаследовала красоту своей мамы Евгении Брик.
Дочь Евгении Брик (на фото слева) с сестрой Катей. Фото: соцсети
Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина
Певица Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года. Ее дочери от брака с футболистом Евгением Алдониным Верочке тогда было 12 лет.
Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: соцсети
Девочка тяжело переживала потерю мамы, с которой у нее были очень трепетные отношения. Юлия Началова часто говорила о любви к своей дочери, брала Веру с собой на съемки. В микроблоге покойной знаменитости и по сей день хранятся ее архивные снимки с Верой.
Со временем стало очевидно, что Вера Алдонина унаследовала и красоту, и талант своей мамы. Вера прекрасно поет, играет в школьных спектаклях и мюзиклах на английском языке. И ее мечта – стать актрисой, конечно же, сбудется.
Вера Алдонина с дедушкой Виктором Началовым. Так дочка Юлии выглядит сейчас. Фото: соцсети
Не исключено, что по популярности Вера Алдонина вполне может обойти свою покойную маму Юлию Началову. Ведь уже сейчас ее талантом восхищаются тысячи поклонников.
Дочь Олега Табакова Мария
Известного режиссера и актера Олега Табакова не стало 12 марта 2018 года, тогда его младшей дочери Марии, рожденной в браке с актрисой Мариной Зудиной, не было и 12 лет. Когда Маша появилась на свет, Олегу Павловичу было уже за семьдесят. Он очень трогательно относился к дочери.
Олег Табаков и Марина Зудина с дочкой Машей. Фото: Global Look Press
Маша уже больше четырех лет живет без любви и ласки родного папы, у нее прекрасные отношения и полное взаимопонимание с мамой, актрисой Мариной Зудиной.
Маленькая Маша Табакова с мамой Мариной Зудиной. Фото: Global Look Press
В апреле этого года Марии Табаковой исполнилось 16 лет. Девушка превратилась в копию своей мамы. Поклонники Марины Зудиной всякий раз восхищаются красотой и сходством с ней дочери, стоит актрисе опубликовать снимок Марии Табаковой в микроблоге.
Так дочь Олега Табакова и Марины Зудиной Мария выглядит сейчас. Фото: соцсети
Дочь Александра Абдулова Евгения
Единственная дочь Александра Абдулова Женя не помнит своего отца. Девочка появилась на свет в браке артиста с женой Юлией в марте 2007 года, ей было всего девять месяцев, когда Александра Абдулова не стало. Известный актер скончался 3 января 2008 года. Вдова Александра Абдулова Юлия ведет закрытый образ жизни, не общается с журналистами и крайне редко показывает дочку Женю в своих социальных сетях.
Вдова Александра Абдулова с дочкой Женей, 2015 год. Фото: Global Look Press
Гораздо более словоохотливая свекровь Юлии, мама Александра Абдулова, не раз говорила, что внучка с возрастом становится копией своего знаменитого папы. И однажды поклонники получили возможность убедиться в этом. Юлия Абдулова разместила снимок повзрослевшей дочери в своих соцсетях.
Дочь Александра Абдулова Женя. Фото: соцсети
Пятнадцатилетняя Женя растет разносторонней личностью. Она снимает короткие фильмы-сюжеты для своего видео-канала, придумывает какие-то истории, рассказывает их, общается и легко находит общий язык с людьми.
Дочка артиста учится в обычной школе и пока не определилась с будущей профессией. Женя уже успела дебютировать в кино в фильме Аллы Суриковой. Ну а в будущем дочь Александра Абдулова не исключает, что станет актрисой или же оператором.
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Вдова и дочка именитого артиста живут вдвоем в московской квартире, а каникулы проводят на даче.