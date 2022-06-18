Существует абсурдная, но весьма популярная конспирологическая версия о том, что Маккартни погиб в 1966 году, а его место в группе занял двойник с похожим голосом и внешностью. В качестве доказательства сторонники легенды используют так называемые ключи, которые они нашли в творчестве The Beatles после мнимой даты смерти.

Например, метафоры, используемые в текстах песен, двусмысленные изображения и прочее. 7 ноября 1969 года Пол произнес в беседе с Life легендарную фразу: «Слухи о моей смерти явно преувеличены. Думаю, если умру, я узнаю об этом первым».

«Крылья»

Громкий разрыв с коллективом в 1970 году через юристов сильно ударил по Маккартни. С женой он уединился в шотландском имении и стал отшельником - злоупотреблял алкоголем и оставил творчество. Однако вскоре воспрял и вернулся с группой Wings («Крылья»). Леннон назвал эту музыку мусором. А после убийства Джона в 1980 году Пол решил распустить коллектив и начал сольную карьеру.

Любовь

Линда Маккартни была первой женой Маккартни, именно она помешала ему спиться. Они познакомились после концерта в 1967 году, в 1998-м она скончалась от рака груди. У пары родились две девочки, Мэри (52 года) и Стелла (50 лет), а также мальчик Джеймс (44 года).

В 1999 году сэр Пол познакомился с экс-моделью Хизер Миллс. Поженились они в 2002-м. В браке родилась дочь Беатрис Милли (18 лет). В 2008 году они развелись. В третий раз Маккартни женился в 2011-м - его избранницей стала американка Нэнси Шевелл. Она моложе мужа на 18 лет.

Рыцарство

Когда Бориса Гребенщикова спросили, почему он так любит музыку The Beatles, певец ответил, что в ней количество счастья на единицу звучания зашкаливает максимально.

В этом безусловная заслуга хорошиста и тихони Пола Маккартни. На фоне бунтаря и хулигана Леннона именно он отвечал в команде за вектор света. 11 марта 1997 года в Букингемском дворце Елизавета II наградила музыканта рыцарским званием - оно как нельзя лучше легло именно на грудь Маккартни.

Москва