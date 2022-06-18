18 июня выдающемуся ливерпульскому музыканту, рыцарю-бакалавру и обладателю 16 статуэток «Грэмми» Полу Маккартни исполняется 80 лет. «Телепрограмма» вспоминает известные и не очень факты биографии великого артиста.
Детство
Джеймс Пол Маккартни родился в Ливерпуле во время Второй мировой войны в июне 1942 года в семье ирландцев: медсестры и торговца хлопком. Через пару лет у него появился младший брат - Питер Майкл. Мать мальчиков умерла от рака, когда Полу было 14 лет. Достаточный возраст, чтобы осознать ужас горя.
Музыка стала спасением: Пол увлекался джазом, отлично играл на трубе, саксофоне и умел музицировать на фортепиано, не зная нотной грамоты. А еще у них была семейная традиция - показывать язык на фото.
Пол Маккартни (справа) с братом. Фото: Global Look Press
The Beatles
В 1956 году 15-летний ливерпульский подросток Джон Леннон сколотил группу Quarrymen, играющую скиффл - смесь джаза, кантри и фолка. После одного из выступлений общий знакомый и свел Леннона и Маккартни в 1957 году. Позже к ним присоединились барабанщик Ринго Старр и гитарист Джордж Харрисон. Поначалу они назывались Silver Beetles и уж потом The Beatles.
Маккартни и Леннон непохожи во всем - может, на этом и основана магия The Beatles - группы, ставшей ожившим иконостасом для поколений и сформировавшей новый музыкальный язык. Их песни были популярнее гимна Великобритании, их всенародной любви опасались политики, они вводили публику в экстаз и породили явление битломании, установили все возможные рекорды по числу премий, каверов, первых строчек в чартах, посещаемости концертов и проч.
Наркотики
Пол Маккартни во время ареста. Фото: Global Look Press
Не чужд был сэр Пол и запрещенных веществ. Не настолько, как Леннон, перепробовавший все, но тоже. В 1980 году Пол даже попал за решетку за «дружбу» с марихуаной (называл ее «динамитной травкой»): в токийском аэропорту в багаже жены музыканта Линды нашли более двухсот граммов запрещенного вещества.
Сам министр юстиции Японии включился в дело и потребовал семилетнего срока для Пола, взявшего формальную вину супруги на себя. Арест шокировал весь мир. Его отправили в тюрьму, где он спал на сбившемся сером матрасе, ел водоросли и луковый суп. Через 10 дней упорного взаимодействия адвокатов, прокуратуры и дипломатов артиста вернули на родину - с огромным штрафом и отменой гастролей. С тех пор Маккартни увлекается только вегетарианством.
Гибель
Информация о том, что Пол Маккартни якобы умер. Фото: Global Look Press
Существует абсурдная, но весьма популярная конспирологическая версия о том, что Маккартни погиб в 1966 году, а его место в группе занял двойник с похожим голосом и внешностью. В качестве доказательства сторонники легенды используют так называемые ключи, которые они нашли в творчестве The Beatles после мнимой даты смерти.
Например, метафоры, используемые в текстах песен, двусмысленные изображения и прочее. 7 ноября 1969 года Пол произнес в беседе с Life легендарную фразу: «Слухи о моей смерти явно преувеличены. Думаю, если умру, я узнаю об этом первым».
«Крылья»
Громкий разрыв с коллективом в 1970 году через юристов сильно ударил по Маккартни. С женой он уединился в шотландском имении и стал отшельником - злоупотреблял алкоголем и оставил творчество. Однако вскоре воспрял и вернулся с группой Wings («Крылья»). Леннон назвал эту музыку мусором. А после убийства Джона в 1980 году Пол решил распустить коллектив и начал сольную карьеру.
Любовь
Линда Маккартни была первой женой Маккартни, именно она помешала ему спиться. Они познакомились после концерта в 1967 году, в 1998-м она скончалась от рака груди. У пары родились две девочки, Мэри (52 года) и Стелла (50 лет), а также мальчик Джеймс (44 года).
В 1999 году сэр Пол познакомился с экс-моделью Хизер Миллс. Поженились они в 2002-м. В браке родилась дочь Беатрис Милли (18 лет). В 2008 году они развелись. В третий раз Маккартни женился в 2011-м - его избранницей стала американка Нэнси Шевелл. Она моложе мужа на 18 лет.
Рыцарство
Когда Бориса Гребенщикова спросили, почему он так любит музыку The Beatles, певец ответил, что в ней количество счастья на единицу звучания зашкаливает максимально.
В этом безусловная заслуга хорошиста и тихони Пола Маккартни. На фоне бунтаря и хулигана Леннона именно он отвечал в команде за вектор света. 11 марта 1997 года в Букингемском дворце Елизавета II наградила музыканта рыцарским званием - оно как нельзя лучше легло именно на грудь Маккартни.
Москва
Пол Маккартни в Москве. Фото: Global Look Press
24 мая 2003 года состоялся первый концерт Пола Маккартни в России. И не где-нибудь, а на Красной площади. Билеты были распроданы за минуты, шоу длилось почти три часа - за это время Маккартни успел исполнить почти 40 (!) песен, а толпа в 50 тысяч человек смогла от души прорыдаться. В 2011 году артист выступил второй раз - уже в «Олимпийском».
«Пираты Карибского моря»
Отметился музыкант и во франшизе «Пираты Карибского моря». В последней на настоящий момент части саги «Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) рокер появился в образе старого пирата, запертого в тюрьме.
Сэра Пола убедили сыграть в фильме после подобного опыта музыканта Кита Ричардса, исполнившего роль отца Капитана Джека Воробья. Специально для эпизода с Маккартни организовали досъемку «Пиратов».
Пенсия
На пенсии сэр Пол пишет книги и музыку, продолжает выступать, нянчиться с внуками, про него снимают документалки. Состояние музыканта превысило $1 млрд (более 60 млрд руб.) - и это с учетом того, что в 90-е права на большую часть песен The Beatles выкупил Майкл Джексон, и Маккартни получает теперь всего 15% от авторских отчислений. Но это не беда. Даже письма солиста уходят с молотка на аукционах. Ведь сэр Пол - живая легенда.