Любимые мужчины Алены Свиридовой

Со вторым мужем Генри Пикоком Алена познакомилась в американском посольстве - он там работал. Свадьба была на островах Антигуа в Карибском море. Развелись через два года - карьера певицы пошла в гору, а муж хотел, чтобы жена сидела дома.

К тому времени у Алены уже был сын от первого брака и мечта писать и исполнять песни. Свиридова переехала в Москву в 29 лет. До этого в Минске Алена работала учителем музыки, потом актрисой в драматическом театре. Начав карьеру на эстраде только в 30 лет, Свиридова целиком отдавалась творчеству.

2007