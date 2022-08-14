Любимые мужчины Алены Свиридовой

Заслуженная артистка России Алена Свиридова 14 августа отмечает юбилей. В свои 60 певица такая же стройная и голосистая, как три десятка лет назад. Сегодня мы листаем фотоальбом юбилярши с важными событиями в ее жизни.
1962
Фото: соцсети
Алена с папой и мамой. Валентин Леонов - военный летчик, Вера Бурьянова - филолог, работала на радио. Семья жила в Керчи, в Краснодарском крае, а потом переехала в Минск. Сейчас родительский дом певицы в Минске. Папа певицы давно умер, а мама часто гостит у дочери.
1998
Фото: соцсети
Со вторым мужем Генри Пикоком Алена познакомилась в американском посольстве - он там работал. Свадьба была на островах Антигуа в Карибском море. Развелись через два года - карьера певицы пошла в гору, а муж хотел, чтобы жена сидела дома.
К тому времени у Алены уже был сын от первого брака и мечта писать и исполнять песни. Свиридова переехала в Москву в 29 лет. До этого в Минске Алена работала учителем музыки, потом актрисой в драматическом театре. Начав карьеру на эстраде только в 30 лет, Свиридова целиком отдавалась творчеству.
2007
Фото: соцсети
С гражданским мужем Дмитрием Мирошниченко певица познакомилась на съемках реалити-шоу «Гарем» в Кении в 2002 году. Свиридова вела проект, а Мирошниченко играл роль одного из героев. Экс-манекенщик, владелец агентства по организации праздников был на 20 лет моложе звезды. В начале 2004 года у пары родился сын Григорий.
Через три года они расстались по инициативе Алены: «Дима ради меня бросил институт. Трогательно обо мне заботился, буквально носил на руках. Он всегда был прекрасным отцом. А потом у него появились другие женщины, он стал мне изменять. Я нашла в себе силы и отпустила Диму в свободное плавание. Что касается нашего ребенка, то он общается с отцом. Препятствий я не строю».
2015
Фото: соцсети
У старшего и младшего сыновей певицы разница 21 год. Старший, Василий Свиридов, работает программистом, живет в Канаде. Парень уехал в Ванкувер за своим отцом, первым мужем певицы - ученым Сергеем Свиридовым. Алена первый раз вышла замуж в 19, а через 5 лет заскучала с мужем, который был старше на 9 лет, и сбежала к приятелю-телевизионщику.
2019
Фото: соцсети
Нынешний избранник звезды моложе ее на 14 лет. Давид Варданян - брутальный мачо и преуспевающий бизнесмен. Свиридова так объясняет выбор мужчин моложе себя: «Многие из моего поколения считают, что они свое прожили, а дальше осталось только доживать. Но лично мне все еще интересно реализовываться, узнавать что-то новое, а не почивать на лаврах и зудеть, какая сейчас молодежь».
2022
Фото: соцсети
У певицы идеальная фигура, которой не грех и похвастаться. Вес Свиридовой не меняется с 18 лет - 58 кг. Такая фигура - результат генетики, правильного питания и умеренной физической нагрузки: по утрам ходьба и прогулки на велосипеде, зарядка в течение дня. Никакой пластики - только уколы красоты раз в полгода. А еще Свиридова с юных лет усвоила и помнит завет Карлсона, который рекомендовал не переживать по пустякам: «Дело-то житейское!»
Самые известные песни Свиридовой:
«Розовый фламинго»
«Просто кончилась зима»
«Никто-никогда»
«Овечка»
«Будет так всегда»