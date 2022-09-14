Любил тайгу, писал книгу о первопроходце Дальнего Востока: каким был главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин

Осень 2022-го продолжает убивать новостями. 14 сентября стало известно о смерти главного редактора газеты «Комсомольская правда» и генерального директора ЗАО «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина. Новость стала горькой для всех, кто знал Владимира Николаевича.

Вся его жизнь была связана с «Комсомолкой». Он пришел в газету сразу, как только окончил Дальневосточный государственный университет, - Владимир Николаевич родом из Хабаровска, и эти края всегда были для него особенными, самыми интересными, родными.

В последние годы он писал книгу о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Именно для того, чтобы собрать о нем материал, Сунгоркин и отправился этой осенью туда, в те края.

Он был страстным любителем походов, вот и очередной отпуск решил провести в привычной и любимой атмосфере, в компании единомышленников. А заодно – собрать материал для будущей книги.

Романтика походов

Ездить по стране, спать в палатке и «кормить комаров» - эта романтика всегда была знакомой и близкой для Сунгоркина. Едва начав работать в «Комсомольской правде», 22-летний парень сразу стал собственным корреспондентом газеты в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали.

Тогда, в 1976-м, БАМ был привилегией самых стойких, сильных и мужественных. Об этих ребятах пели песни, о них писали восторженные статьи и делали репортажи с места «стройки века».

Наверное, с той поры Сунгоркин и полюбил пешие походы, палатки и спальники, песни у костра и чай «с дымком».

От корреспондента - до генерального директора

Только вот времени для походов оставалось все меньше. После небольшого перерыва – с 1981-го по 1985-й он был собственным корреспондентом газеты «Советская Россия» - Владимир Николаевич вернулся в «Комсомолку». И больше уже с ней не расставался.

Работал заместителем редактора отдела, заместителем главного редактора. Потом Советского Союза не стало. Прекратил свое существование и комсомол. Но – не «Комсомольская правда».

Из обычной газеты «Комсомолка» превратилась в акционерное общество, а Сунгоркин стал его генеральным директором и главным редактором «Комсомолки».

Успешность «Комсомолки», конечно, во многом была его заслугой. Владимир Николаевич очень тщательно отбирал сотрудников, не уставал повторять:

«Смысл существования любого человека здесь — он либо причастен к созданию аудитории, либо он причастен к продаже этой аудитории».

И постепенно «сколотил» крепкий союз единомышленников, настоящих профессионалов, среди которых было и много его земляков-дальневосточников – например, Дарья Асламова, Наталья Барабаш, Владимир Мамонтов, Александр Куприянов…

Погружение в природу

В свободное время Владимир Сунгоркин любил, как когда-то в юности, ходить в тайгу, сплавляться по горным рекам. Видимо, погружение в природу давало ему необходимую «перезагрузку», давало силы жить и работать дальше.

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О походах с Сунгоркиным теперь вспоминают Маргарита Симоньян, Мария Захарова… Вспоминают грибы и шашлыки. Вспоминают его крепкую спину в ватнике, его шутки и смех.

Сунгоркин был заслуженным журналистом России и имел множество наград. Он очень любил Россию и много делал для людей. У него остались жена и трое детей.

А еще – тысячи, сотни тысяч читателей, которые вот уже много лет не представляют своей жизни без «Комсомолки». И «Комсомолка» будет жить дальше, потому что Владимир Николаевич оставил после себя мощный коллектив, который продолжит его дело.

Редакция Teleprogramma.pro приносит самые искренние соболезнования родным и близким. Владимир Николаевич, вас нам будет очень не хватать!