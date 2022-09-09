«Лондонский мост рухнул»: секретный план похорон королевы

Все действия в случае смерти королевы давно продуманы до мельчайших подробностей. Протокол был подготовлен еще в 60-х годах прошлого века. Правда, с тех пор план несколько раз переделывали и исправляли. И вот пришла пора им воспользоваться. Секретная операция «Лондонский мост» начата.

Всеобщая скорбь

Самым первым в операцию включается личный секретарь королевы. Он звонит главе правительства — премьер-министру (ею на днях стала Лиз Трасс) — и произносит в трубку три слова: «Лондонский мост рухнул».

Далее траурное известие летит в 14 стран, главой которых официально является британский монарх. Большая часть сотрудников Букингемского дворца отправляется по домам.

Официальный сайт королевской семьи размещает сообщение о смерти королевы — на черном фоне, разумеется. Государственные ведомства ставят на своих официальных сайтах соответствующий баннер, а государственные флаги приспускаются. Наступает всеобщая скорбь.

Последний путь королевы

