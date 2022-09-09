«Лондонский мост рухнул»: секретный план похорон королевы

Все действия в случае смерти королевы давно продуманы до мельчайших подробностей. Протокол был подготовлен еще в 60-х годах прошлого века. Правда, с тех пор план несколько раз переделывали и исправляли. И вот пришла пора им воспользоваться. Секретная операция «Лондонский мост» начата.
Всеобщая скорбь
Самым первым в операцию включается личный секретарь королевы. Он звонит главе правительства — премьер-министру (ею на днях стала Лиз Трасс) — и произносит в трубку три слова: «Лондонский мост рухнул».
Далее траурное известие летит в 14 стран, главой которых официально является британский монарх. Большая часть сотрудников Букингемского дворца отправляется по домам.
Официальный сайт королевской семьи размещает сообщение о смерти королевы — на черном фоне, разумеется. Государственные ведомства ставят на своих официальных сайтах соответствующий баннер, а государственные флаги приспускаются. Наступает всеобщая скорбь.
Последний путь королевы
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Тело королевы перевозят в Букингемский дворец. Следующая «станция» — Вестминстерский дворец. Спустя 9 дней после кончины в Вестминстерском аббатстве проводится похоронная церемония.
Место упокоения Елизаветы II –— часовня святого Георгия в Виндзорском замке. Похороны состоятся на 12-й день после смерти королевы.
На это время жизнь в стране замирает: банки и фондовые рынки приостанавливают свою работу. Это принесет экономике Великобритании финансовые потери, которые будут исчисляться миллиардами фунтов стерлингов.
Ожидается, что в день похорон улицы Лондона заполнят толпы скорбящих британцев. Возможны беспорядки и перебои в работе общественного транспорта. Чтобы свести их к минимуму, приведены в повышенную готовность полиция и вооруженные силы страны.
Обязанности СМИ
Все СМИ сразу после известия о смерти королевы отменяют любые развлекательные программы, а телеведущие канала ВВС появляются в эфире исключительно в черной одежде: она заготовлена в студиях заранее.
Все необходимое давно заготовлено — включая тексты и портреты. Как однажды заявили журналисты The Times, собранных материалов для этого случая у них должно хватить на десяток выпусков газеты.
Интересно, что несколько раз британские каналы допускали «фальстарт» — сообщали о смерти Елизаветы, когда та была жива. По ошибке, конечно. Но это только доказывает, что СМИ обладают всем необходимым, чтобы мобилизоваться в считаные секунды и предоставить британцам достаточно материала — и в газетах, и на экране.
Король вместо королевы
Новый король Великобритании — Карл III. Фото: Global Look Press
На трон восходит новый монарх — наследник Елизаветы II, ее старший сын, принц Чарльз. Он становится королем, принимая при этом любое из имен, полученных им при крещении. Вот эти имена: Карл Филипп Георг Артур. Уже известно, что Чарльз выбрал для себя имя Карл III.
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После провозглашения Чарльза королем члены королевской семьи должны поцеловать ему руку — таков ритуал. Профиль короля будет отчеканен на монетах и оттиснут на денежных купюрах и почтовых марках — портрет Чарльза давно уже готов, он позировал художнику специально для этой цели.
Изменятся и слова государственного гимна Великобритании: слова «Боже, храни королеву» будут заменены на «Боже, храни короля». Но еще раньше король примет присягу от депутатов парламента.