Лихачит на машине, скрывает доходы: 7 законов, которые постоянно нарушает Елизавета II

Одни считают королеву Великобритании милой безобидной бабушкой, другие готовы рисовать на ее фотографиях нимб святости… А третьи знают: Елизавет – совсем даже не святая. Она позволяет себе много такого, за что любого другого гражданина страны давно упекли бы за решетку.

Ездит без прав, живет без паспорта

Простой человек не может обходиться без самого главного документа – паспорта. И водить автотранспорт, не имя водительских прав, строжайше запрещено законом. Но все это не относится к королеве! Елизавета II спокойно обходится без этих «корочек».

Причина проста и в то же время удивительна: согласно законам Великобритании, и паспорта, и водительские права выдаются гражданам только от имени королевы. Не может же она выдать их сама себе!

А водить автомобиль королева умеет – и любит. Она получила первые навыки вождения еще в 1944 году, и с тех пор наездила не одну тысячу километров. Конечно, у нее есть личный водитель, но иногда Елизавете хочется «тряхнуть стариной», и она сама усаживается за руль своего «Ягуара» или «Рендж Ровера».

Превышает скорость

О, королева – большая любительница скоростной езды! Вплоть до недавнего времени она позволяла себе мчаться по улицам Лондона и окрестностям города на скорости, значительно превышающей разрешенную. Эти моменты не раз попадали на фото папарацци. Но никакой ответственности Елизавета не несет: ей это прощают так же, как и отсутствие водительских прав.

В ее дворец не может попасть полиция – даже расследуя убийство