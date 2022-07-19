Лихачит на машине, скрывает доходы: 7 законов, которые постоянно нарушает Елизавета II

Одни считают королеву Великобритании милой безобидной бабушкой, другие готовы рисовать на ее фотографиях нимб святости… А третьи знают: Елизавет – совсем даже не святая. Она позволяет себе много такого, за что любого другого гражданина страны давно упекли бы за решетку.
Ездит без прав, живет без паспорта
Простой человек не может обходиться без самого главного документа – паспорта. И водить автотранспорт, не имя водительских прав, строжайше запрещено законом. Но все это не относится к королеве! Елизавета II спокойно обходится без этих «корочек».
Причина проста и в то же время удивительна: согласно законам Великобритании, и паспорта, и водительские права выдаются гражданам только от имени королевы. Не может же она выдать их сама себе!
А водить автомобиль королева умеет – и любит. Она получила первые навыки вождения еще в 1944 году, и с тех пор наездила не одну тысячу километров. Конечно, у нее есть личный водитель, но иногда Елизавете хочется «тряхнуть стариной», и она сама усаживается за руль своего «Ягуара» или «Рендж Ровера».
Превышает скорость
О, королева – большая любительница скоростной езды! Вплоть до недавнего времени она позволяла себе мчаться по улицам Лондона и окрестностям города на скорости, значительно превышающей разрешенную. Эти моменты не раз попадали на фото папарацци. Но никакой ответственности Елизавета не несет: ей это прощают так же, как и отсутствие водительских прав.
В ее дворец не может попасть полиция – даже расследуя убийство
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
У британского монарха, согласно существующему положению, два статуса. Она королева Елизавета II – глава государства и публичное лицо, но в то же время она – Елизавета Виндзор, которая обязана выполнять законы королевства.
Чтобы было понятнее: королева, если нарушит закон, не может быть привлечена к ответственности, а частное лицо Елизавета Виндзор – вполне. Так вот, за долгие годы правления Елизавета сумела добиться множества исключений для себя, любимой.
Например, настояла на изменении закона, согласно которому в Балморальский и Сандригемский дворцы, которые ей принадлежат, могли войти стражи порядка, расследующие какое-либо преступление. Теперь – не могут! Если им не выдаст разрешение королева.
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Ее нельзя наказать за совершенное преступление
Дело в том, что суд Великобритании вершится от имени королевы. То есть она не может наказать саму себя. Даже за самое тяжкое преступление.
Она может не платить налоги
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press
Это еще одно нарушение законов Великобритании, которое позволено королеве. Правда, в этом случае Елизавета не злоупотребляет этим правом – налоги она платит. По минимальной ставке…
Она может нарушить запрет на поедание дельфинов и лебедей
И лебеди, и дельфины находятся под охраной государства – охота на них строго запрещена в Великобритании, как и поедание их мяса. Но… При желании, королева вполне может позволить себе блюдо из них: все животные на территории страны принадлежат, по документам, королеве.
Она изменила закон о прозрачности инвестиций – под себя
Еще в 70-х годах, участвуя в разработке закона о прозрачности инвестиций, обязательной для всех в стране, королева Елизавета настояла на внесении пункта, который запрещает контролировать лично ее. Поэтому никто не сможет узнать, какими активами она владеет. Есть лишь предположения – и, судя по ним, Елизавета вовсе не так бескорыстна, как привыкли думать ее подданные.