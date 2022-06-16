Личная жизнь Анны Чиповской: почему актриса не хочет выходить замуж и рожать детей

16 июня свой день рождения отмечает Анна Чиповская. Ее называют одной из самых красивых и успешных российских актрис. Почему же звезда «Оттепели», которой приписывали множество романов, не стремится, по ее признанию, ни к замужеству, ни к материнству?

«Я не знала, что я красивая…»

Детство Анны прошло в музыкальной школе и хореографической студии. Кроме того, еще школьницей она начала работать моделью. При этом к своей внешности Анна всегда относилась крайне критично:

«Я не знала, что я красивая. Мне в себе все не нравилось. Мне казалось, что у меня огромный нос, чудовищные кроличьи зубы, волосы не того цвета. Кстати, так никогда за всю жизнь и не покрасила волосы в другой цвет… Но мне казалось, что у меня должны быть волосы как у девочки из рекламы «Киндер-сюрприза» — беленькие такие. Или, наоборот, как у Покахонтас — черные. Я показалась себе симпатичной, когда мне было лет 16, наверное».