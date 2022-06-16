Личная жизнь Анны Чиповской: почему актриса не хочет выходить замуж и рожать детей

16 июня свой день рождения отмечает Анна Чиповская. Ее называют одной из самых красивых и успешных российских актрис. Почему же звезда «Оттепели», которой приписывали множество романов, не стремится, по ее признанию, ни к замужеству, ни к материнству?
«Я не знала, что я красивая…»
Детство Анны прошло в музыкальной школе и хореографической студии. Кроме того, еще школьницей она начала работать моделью. При этом к своей внешности Анна всегда относилась крайне критично:
«Я не знала, что я красивая. Мне в себе все не нравилось. Мне казалось, что у меня огромный нос, чудовищные кроличьи зубы, волосы не того цвета. Кстати, так никогда за всю жизнь и не покрасила волосы в другой цвет… Но мне казалось, что у меня должны быть волосы как у девочки из рекламы «Киндер-сюрприза» — беленькие такие. Или, наоборот, как у Покахонтас — черные. Я показалась себе симпатичной, когда мне было лет 16, наверное».
Чиповская окончила Школу-студию МХАТ, и еще во время студенчества начала выходить на театральную сцену. А в кино и вовсе снималась с 15 лет. Сериал «Дорогая Маша Березина» принес ей первую популярность. Получив диплом, она стала актрисой Московского театра под руководством Олега Табакова. И продолжала сниматься: настоящим прорывом стал сериал Валерия Тодоровского «Оттепель», в котором Анна сыграла главную роль.
Анна Чиповская. Фото: соцсети
Слухи о романах
Неудивительно, что привлекательная и талантливая актриса всегда пользовалась повышенным вниманием мужчин. Вокруг Чиповской постоянно циркулировали слухи – ей приписывали нежные отношения с Алексеем Воробьевым, Никитой Ефремовым, Данилой Козловским… Впрочем, сама актриса старается не комментировать подобную информацию.
«Я очень свободолюбива, а брак – это еще одна граница»
Начиная с 2013 года, Анна стала часто появляться на публике вместе с Даниилом Сергеевым — успешным предпринимателем. Тогда ее буквально забросали вопросами о возможном замужестве, и эти вопросы приводили актрису в недоумение:
«Честно говоря, я не понимаю, откуда пошли сплетни о моем замужестве. Я не хочу свадьбу — я к ней равнодушна. Мне непонятно, зачем прилагать столько усилий, чтобы выйти замуж, если в наше время так легко развестись. Если тебе что-то очень сильно нужно, чего ты всеми силами добиваешься, то это что-то должно остаться с тобой навсегда, а не исчезнуть через два года. Я хочу семью, но сама свадьба для меня не так необходима. Я могу с любимым человеком жить и без штампа в паспорте. Я очень свободолюбива, а брак — это еще одна граница», - говорила Анна.
Впрочем, с Сергеевым они расстались спустя три года после начала романа.
Анна Чиповская. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Не все люди обязаны иметь детей»
И скоро заговорили о новых отношениях популярной актрисы: с актером Дмитрием Ендальцевым. Похоже, этот роман — «всерьез и надолго»: они вместе с 2017 года, и, по признанию Чиповской, их отношения вполне гармоничны. Но она по-прежнему не собирается выходить замуж. А когда ее одолевают вопросами в стиле «пора, часики тикают», Анна отвечает достаточно определенно:
«Я счастлива, и в данный момент жизни не хочу, например, вступать в брак или заводить детей. Я вообще считаю, что не все люди в мире обязаны их иметь. Тут можно долго дискутировать на тему того, что это я сейчас так говорю, а вот лет через 10, 20, 30, 40 — ну и так далее. Но ведь дело как раз именно в этом. Я не хочу жить абстрактным будущим, которое давно придумано для меня, как обязательная программа», - еще одна цитата Чиповской.
Нам остается пожелать актрисе оставаться такой же искренней и свободолюбивой, жить настоящим и наслаждаться каждым днем.
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