Лера Кудрявцева: «Наталья Фриске не может смириться со смертью сестры»

Сестры всегда немного соперницы, как ни крути. И не имеет никакого значения, сколько им лет и велика ли разница в возрасте.

Однако Жанна и Наталья Фриске были по-настоящему близки — не только по крови, но и по духу. Наталья младше Жанны на 12 лет, но общению это обстоятельство никогда не мешало.

Когда Наталья вошла в студию, я в очередной раз подумала о том, как же они с Жанной похожи! Та же лучезарная улыбка, большие глаза… И, как мне показалось, с возрастом Наталья становится все больше похожа на старшую сестру, которая так несвоевременно покинула этот мир.

«Мне все говорят: «Ой, знаешь, на кого ты похожа?!» — вздыхает Наталья.

И дело, конечно, не только во внешнем сходстве. У сестер похожие интонации, манеры, голоса. Они были словно две половинки одного целого.

И Наталье сейчас особенно горько говорить о смерти сестры еще и потому, что она не может позаботиться о сыне Жанны, Платоне, которого очень любит вся семья и который так рано остался без мамы.