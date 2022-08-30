Лера Кудрявцева: «Наталья Фриске не может смириться со смертью сестры»

Сестры всегда немного соперницы, как ни крути. И не имеет никакого значения, сколько им лет и велика ли разница в возрасте.
Однако Жанна и Наталья Фриске были по-настоящему близки — не только по крови, но и по духу. Наталья младше Жанны на 12 лет, но общению это обстоятельство никогда не мешало.
Когда Наталья вошла в студию, я в очередной раз подумала о том, как же они с Жанной похожи! Та же лучезарная улыбка, большие глаза… И, как мне показалось, с возрастом Наталья становится все больше похожа на старшую сестру, которая так несвоевременно покинула этот мир.
«Мне все говорят: «Ой, знаешь, на кого ты похожа?!» — вздыхает Наталья.
И дело, конечно, не только во внешнем сходстве. У сестер похожие интонации, манеры, голоса. Они были словно две половинки одного целого.
И Наталье сейчас особенно горько говорить о смерти сестры еще и потому, что она не может позаботиться о сыне Жанны, Платоне, которого очень любит вся семья и который так рано остался без мамы.
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
«Платоша учился ходить, и она училась с ним ходить», — сдерживая слезы, рассказывает Наталья о попытках сестры вернуться к нормальной жизни.
Жанна очень старалась выздороветь в первую очередь из-за Платона. Она была чудесной матерью и ради своего сына была готова на все. К сожалению, судьба распорядилась иначе.
Когда Жанны не стало, отец мальчика Дмитрий Шепелев жестко ограничил его контакты с семьей Жанны. И я даже представить себе не могу, какую боль причинил всем, отобрав у родни Платона.
Рассказывая о том, как ребенка буквально вырвали из семьи, Наталья едва не плакала. Я видела, как искренне она любит племянника и как сильно хочет его обнять, приласкать. Но пока ее мечты остаются лишь мечтами: Шепелев не спешит идти на контакт с семьей Жанны и жестоко лишает ребенка общения с самыми близкими людьми.
Могла ли Жанна предполагать, что мужчина, которого она когда-то искренне любила, может так поступить с их общим ребенком? Конечно, нет. А если бы знала, возможно, выбрала бы в отцы человека, который умеет любить по-настоящему и понимает, что такое семья.
Наталья Фриске в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
«Она еще до «Блестящих» была с ним, — вспоминает Наталья о мужчине, к которому Жанна была небезразлична. — Она очень сильно его любила…»
Наталья берегла тайну сестры долгих семь лет, но время, хоть и не лечит, мчится вперед, а у каждого секрета свой «срок годности».
Кто был самой большой любовью Жанны Фриске? Отвечал ли избранник звезде взаимностью? Как развивался их роман? Что Жанна рассказывала о своих чувствах Наталье? И где этот мужчина сейчас? Все ответы — в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 3 сентября в 13:00 на НТВ.