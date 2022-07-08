Лепс после громкого разрыва с Шаплыковой: «Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного»

В свои 59 лет Григорий Лепс не скрывает, что возраст стал потихонечку сказываться на нем. Артист дал понять, что сегодня в отражении зеркала видит совсем другого мужчину, нового себя. И это певца совершенно не смущает.
Так, Лепс заверил, что видит довольного пожилого мужчину с искалеченной судьбой. При этом артист намекнул, что ему даже нравиться то, каким он себя видит и какую музыку создает.
Кстати, Григорий Лепс дал понять, что с возрастом взялся за ум. Стал постепенно избавляться от вредных привычек.
«Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного... Состоянием голоса в целом доволен, но, конечно, это не то, как я пел 20 лет назад. Биологические часы обмануть довольно сложно. Тем не менее плаваю, хожу в спортзал. Это у меня как «Отче наш» последние два года — бассейн и физкультура. С одной стороны, мне нравится, с другой — это уже необходимость, надо поддерживать форму. В 60 лет начинать заниматься спортом как-то рискованно», — добавил Лепс.
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Григорий Лепс и Анна Шаплыкова. Фото: Михаил Фролов / КП
Кстати, метаморфозы произошли и в личной жизни Григория Лепса. Он разошелся со своей женой-балериной. В кулуарах шептались, что со стороны союз певца с эффектной балериной казался идеальным.
До брака с Анной Шаплыковой Григорий Лепс был женат на своей однокурснице Светлане Дубинской. От этого союза у артиста есть 37-летняя дочь Инга. В браке со второй женой у Лепса появилось трое детей: в 2002 году у пары родилась дочь Ева, через 5 лет — вторая дочь Николь, а еще через 5 лет — сын Иван. С Анной Лепс познакомился в 2000 году в ресторане, на выступлении Лаймы Вайкуле. Шаплыкова была танцовщицей, работала у Вайкуле в балете.
По материалам «Антенна-Телесемь»