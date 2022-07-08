Лепс после громкого разрыва с Шаплыковой: «Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного»

В свои 59 лет Григорий Лепс не скрывает, что возраст стал потихонечку сказываться на нем. Артист дал понять, что сегодня в отражении зеркала видит совсем другого мужчину, нового себя. И это певца совершенно не смущает.

Так, Лепс заверил, что видит довольного пожилого мужчину с искалеченной судьбой. При этом артист намекнул, что ему даже нравиться то, каким он себя видит и какую музыку создает.

Кстати, Григорий Лепс дал понять, что с возрастом взялся за ум. Стал постепенно избавляться от вредных привычек.

«Вижу довольно пожилого мужчину, немного потасканного... Состоянием голоса в целом доволен, но, конечно, это не то, как я пел 20 лет назад. Биологические часы обмануть довольно сложно. Тем не менее плаваю, хожу в спортзал. Это у меня как «Отче наш» последние два года — бассейн и физкультура. С одной стороны, мне нравится, с другой — это уже необходимость, надо поддерживать форму. В 60 лет начинать заниматься спортом как-то рискованно», — добавил Лепс.

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