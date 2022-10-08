«Ледниковый период»: когда шоу вернется в эфир и каким будет новый сезон

А подготовка к нему шла с лета. Но на дворе октябрь, а новостей от Ильи Авербуха, продюсера и хореографа проекта, пока нет. Первый канал пока не форсирует возвращение в эфир развлекательных шоу и делает это постепенно. А «Телепрограмма» не отчаивается и собирает все, что известно о новом «Ледниковом периоде» и его главных фигурантах. Ведь новостей об отмене проекта пока не было.
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Алина останется ведущей
Несмотря на все ошибки и никуда не исчезающее волнение. Вопреки критическим комментариям. Без оглядки на профессиональное фигурное катание. И на радость фанатам. Илья Авербух понимает, что каждый выход Алины в эфир - гарантия рейтингов. Безоговорочная слепая любовь огромного пласта аудитории обеспечена. И терять ее в наше и без того непростое время никто не будет. Кроме того, изъяны при умелом использовании всегда можно обратить в фирменные фишки.
- Жду, что Алина будет резко прибавлять, жду мастерства техники речи, жду блистательных вопросов, - изнывает без любимой ведущей в эфире Дмитрий Губерниев. - Я в нее всегда верил и знал, что с Алиной Загитовой это будет «Ледниковый период» фееричного льда.
Нехватку опыта работы в кадре Загитова превратила в свою изюминку. Фото: Максим Ли/Первый канал
А вот двукратный чемпион мира в танцах на льду Максим Ставиский считает, что фигуристка заметно прогрессирует и поводов для сарказма нет.
- Очень старается и растет в плане речи, комментариев, - подчеркнул фигурист. - Даже в ее речи - это ее фишки! Иногда они заставляют улыбнуться. Это же прекрасно.
Блогеры придут гурьбой
За что мы любим блогеров? За неумение держать язык за зубами. Кто еще разрушит стены продюсерского официоза? Только Даня Милохин - участник и чуть ли не главная звезда предыдущего сезона «Ледника». В интервью Насте Ивлеевой тиктокер признался, что чуть не сбежал с проекта, но вернется в новых выпусках.
- Я понимал, что уже конец, завтра-послезавтра мы снимаем последние два шоу, и зачем мне это доделывать? - вспоминал Даня свое безответственное поведение. - Были мысли просто слинять. Просто, никому не сказав, исчезнуть. Потому что я устал. Устал от того, что куча людей что-то хотят постоянно. Но у Авербуха есть дар убеждения. Он умеет под тебя подстраиваться. И он так со мной круто общался все время, что, можно сказать, я из-за него продолжил все это. И сейчас он меня опять позвал, и я опять согласился. В новом сезоне будут Юля Гаврилина, Валя Карнавал (тоже тиктокерши. - Авт.). Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав.
Илья Авербух отвлекся на футбол
Илья Авербух хранит молчание: таковы законы шоу-бизнеса. Фото: Иван Вислов
По старой доброй традиции продюсер шоу Илья Авербух до последнего скрывает всех участников и нагоняет тумана неопределенности на предстоящий сезон. Якобы и про Алину Загитову ничего не подтверждено, и съемки под большим вопросом, и так далее. И вообще в последнее время Авербух переключился на футбол и создал с коллегой Егором Дружининым… футбольную команду для участия в любительских турнирах так называемой Медиалиги (это где бывшие профессионалы играют вперемежку с блогерами, комиками, бойцами ММА, актерами и проч.).
- Мы собрали команду, которая называется «Дружина», - рассказал Дружинин. - Пока еще не участвуем в турнире, потому что совсем зеленые. Только-только организовались, несмотря на то что многие ребята в нашей команде в футбол играют достаточно давно. Нам нужно время, чтобы адаптироваться. Горжусь ребятами, которые у нас в команде. У нас нежный, но стремительный футбол. Я был очень удивлен, когда узнал, что Илья играет (раньше выступал за команду звезд «Росич-Старко». - Авт.). А он действительно играет и делает это неплохо!
Что касается начала съемок «Ледникового периода», то официально по этому поводу никаких заявлений не было - Авербух переводит все стрелки на Первый канал. Источники «Телепрограммы» предполагают, что шоу могут начать снимать в октябре.