«Ледниковый период»: когда шоу вернется в эфир и каким будет новый сезон

А подготовка к нему шла с лета. Но на дворе октябрь, а новостей от Ильи Авербуха, продюсера и хореографа проекта, пока нет. Первый канал пока не форсирует возвращение в эфир развлекательных шоу и делает это постепенно. А «Телепрограмма» не отчаивается и собирает все, что известно о новом «Ледниковом периоде» и его главных фигурантах. Ведь новостей об отмене проекта пока не было.

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Алина останется ведущей

Несмотря на все ошибки и никуда не исчезающее волнение. Вопреки критическим комментариям. Без оглядки на профессиональное фигурное катание. И на радость фанатам. Илья Авербух понимает, что каждый выход Алины в эфир - гарантия рейтингов. Безоговорочная слепая любовь огромного пласта аудитории обеспечена. И терять ее в наше и без того непростое время никто не будет. Кроме того, изъяны при умелом использовании всегда можно обратить в фирменные фишки.

- Жду, что Алина будет резко прибавлять, жду мастерства техники речи, жду блистательных вопросов, - изнывает без любимой ведущей в эфире Дмитрий Губерниев. - Я в нее всегда верил и знал, что с Алиной Загитовой это будет «Ледниковый период» фееричного льда.