Крутил роман с Арнтгольц и Поверенновой, а жениться и не думал: Руденко объяснил, почему сыграл свадьбу именно с Дудиной

Анатолий Руденко успел вскружить голову Татьяне Арнтгольц. Позже, говоря о громком романе с красавицей-блондинкой из Калининграда, актер подметил, что был просто не готов к чему-то серьезному, тогда как Татьяна очень хотела выйти замуж, родить детей. Руденко, поняв, что его возлюбленная мечтает о семье, решил спровоцировать Арнтгольц на конфликт, сделав так, чтобы она сама расхотела идти с ним в ЗАГС. Можно сказать, что так оно и вышло.
Следом на горизонте замаячила Дарья Поверенновой. С ней актер прожил под одной крышей 4 года. Но и эти отношения были не долговременными. Анатолий Руденко бросил возлюбленную, которая была старше него почти на 10 лет. Поговаривают, что против их отношений выступала мама актера Любовь Руденко. Экс-возлюбленная Анатолия до сих пор делает вид, что не замечает его, когда они оказываются на одном и том же мероприятии. Дарья Повереннова, похоже, не смогла простить любимого, который так с ней обошелся, ушел к другой.
С Дарьей Поверенновой семейного счастья построить не удалось. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Расставшись с Дарьей Поверенновой, актер погрузился в новый роман с Еленой Дудиной, они вместе снимались в сериале. В одном из интервью Анатолий Руденко признался, почему женился именно на ней. Ведь предложи он в свое время пойти в ЗАГС Татьяне Арнтгольц или Дарье Поверенной, едва бы те отказались. Однако в качестве невесты актер выбрал молоденькую Елену Дудину.
«Хотелось реализоваться как мужчине в семье. Я просто понял, что это моя женщина, а дальше все сложилось как нужно — свадьба, рождение нашей дочери», - уточнил Руденко.
По материалам womanhit