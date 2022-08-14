Крутил роман с Арнтгольц и Поверенновой, а жениться и не думал: Руденко объяснил, почему сыграл свадьбу именно с Дудиной

Анатолий Руденко успел вскружить голову Татьяне Арнтгольц. Позже, говоря о громком романе с красавицей-блондинкой из Калининграда, актер подметил, что был просто не готов к чему-то серьезному, тогда как Татьяна очень хотела выйти замуж, родить детей. Руденко, поняв, что его возлюбленная мечтает о семье, решил спровоцировать Арнтгольц на конфликт, сделав так, чтобы она сама расхотела идти с ним в ЗАГС. Можно сказать, что так оно и вышло.

Следом на горизонте замаячила Дарья Поверенновой. С ней актер прожил под одной крышей 4 года. Но и эти отношения были не долговременными. Анатолий Руденко бросил возлюбленную, которая была старше него почти на 10 лет. Поговаривают, что против их отношений выступала мама актера Любовь Руденко. Экс-возлюбленная Анатолия до сих пор делает вид, что не замечает его, когда они оказываются на одном и том же мероприятии. Дарья Повереннова, похоже, не смогла простить любимого, который так с ней обошелся, ушел к другой.