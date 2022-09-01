Кому придется забыть о WhatsApp: что будет с мессенджером в ближайшее время

Пользователи старых смартфонов не на шутку встревожены: с 1 сентября, как стало известно, они не смогут пользоваться приложением WhatsApp. Как им быть — ведь мы давно привыкли к такой роскоши, как бесплатные звонки и сообщения, обмен фотографиями и видео?

Тeleprogramma.pro узнала, что можно предпринять прямо сейчас, у Сергея Вакулина, специалиста по кибербезопасности.

— Стало известно, что с 1 сентября приложение WhatsApp не будет работать на старых устройствах. Это нормальная практика, когда приложение перестает выпускать обновления на какие-то старые модели? Или, возможно, это делается с каким-то умыслом?

— В общем, да, это вполне нормальная практика. У меня айфон был, еще когда я служил в армии, я его купил за две тысячи, iPhone 4s, по-моему. На нем вообще ничего в принципе нельзя было делать: очень старенькая модель была.

Старые телефоны уходят в прошлое, новые технологии делают наш мир еще лучше. Дело в том, что у новых приложений — большие потребности, а этим потребностям не отвечают старые телефоны. Многое зависит от оперативно-запоминающего устройства (памяти), от процессора, от аккумулятора…

Все эти сопутствующие факторы влияют на скорость работы приложения.

«Телефон может даже выйти из строя»

Ни для кого не секрет, что телефон может даже перестать работать, испытав серьезную нагрузку какого-нибудь нового приложения. Например, если приложение будет требовать много оперативной памяти, это приведет к перегреву процессора, после чего техника выйдет из строя.

Еще один момент — политика конфиденциальности. Производители телефонов ее постоянно совершенствуют, и старые телефоны не могут принять новые сертификаты безопасности из-за технических трудностей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Срочно покупать новый телефон?

— Люди, у которых старые телефоны, смогут все-таки пользоваться WhatsApp, не обновляя приложение? Или им придется покупать новые телефоны?

— Скорее всего, они не смогут использовать приложение WhatsApp. Исходя из того, что я видел на практике, при попытке войти в WhatsApp приложение требует, чтобы пользователь обновил версию.

В некоторых случаях, когда версии совпадают по первому идентификатору (первому числу), то это еще терпимо. Но если идентификатор не совпадает, например берем версию 10.135 и версию 9.1, — это будет уже проблематично.

— То есть выбора нет — всем поклонникам WhatsApp придется «дарить» себе новые телефоны? Какие посоветуете?

— Если хотите по-прежнему пользоваться WhatsApp — да, необходимо обновить телефон. Лично я считаю, что сегодня один из самых оптимальных вариантов — смартфоны на базе операционной системы Android, но кому-то больше нравится iPhone, так что выбирайте сами.