Кого высмеивали в легендарном журнале «Крокодил»

Хороший был журнал, чего уж там, правда хороший. Жаль, не дожил до своего юбилея - почил в 2000 году, на девять лет пережив страну, в которой появился на свет. Его пару раз пытались возродить, но эти эксперименты успехом не увенчались.
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
И вместе с тем «Крокодил» в каком-то смысле бессмертен. Он отразил советскую эпоху так ярко и своеобразно, как не получалось ни у одного другого журнала. В нем было все, что по-настоящему беспокоило рядовых советских людей. От очередей, хамства и дефицита продуктов до курящих школьников и возмутительной молодежной моды. От первых пятилеток и открытия московского метро до происков коварного
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Рональда Рейгана и «железной леди» Маргарет Тэтчер. От борьбы за урожай и внедрения «царицы полей» кукурузы до всеобщего помешательства то на домино, то на мумие… В общем, вся история СССР от НЭПа до перестройки отпечаталась на страницах «Крокодила». И в основном в форме юморесок, фельетонов, карикатур и прочих шуточек.
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Перечитывать журнал в библиотеках или в отсканированном виде - большое удовольствие. Несколько лет назад добрые люди выпустили 12-томник «История глазами «Крокодила», где собрали самые яркие карикатуры и публикации, но это издание давно стало библиографической редкостью.
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
В связи с юбилеем мы тоже решили вспомнить несколько картинок, появившихся в журнале с 50-х по 70-е. Конечно, не все они будут понятны современному человеку, но, согласитесь, некоторые крайне удачно рифмуются с сегодняшним днем...
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Фото: Александр Шпаковский/КП - Москва
Журнал считался флагманом советской сатиры, однако он выходил и после распада СССР. Фото: croco.uno
Подписывайтесь на Telegram-канал «Звездная пыль».