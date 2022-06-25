Кого высмеивали в легендарном журнале «Крокодил»

И вместе с тем «Крокодил» в каком-то смысле бессмертен. Он отразил советскую эпоху так ярко и своеобразно, как не получалось ни у одного другого журнала. В нем было все, что по-настоящему беспокоило рядовых советских людей. От очередей, хамства и дефицита продуктов до курящих школьников и возмутительной молодежной моды. От первых пятилеток и открытия московского метро до происков коварного