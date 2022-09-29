Кого из знаменитостей следует призвать в армию: мнения звезд

- Бари, по-вашему, артистов тоже надо призывать?

- В ближайшее время большинство артистов и все ведущие блогеры обязаны будут поехать на фронт. Потому что платежеспособная аудитория останется только на фронте: это будет единственное место в России, где можно получить хоть какие-то деньги.

- А кого вы бы отправили на передовую в первых рядах?

- Я не думаю, что артисты будут полезны в качестве военной силы, но вот давать концерты они точно должны. Группа «На-На» в свое время ездила и в Косово, и в Чечню…

- За деньги?

- Нет-нет, бесплатно! Мы ездили бесплатно. Просто тогда военным не платили, другое время было. А сейчас, учитывая, что много контрактников, можно будет собирать кассу. Всем сейчас выгодно ехать на фронт, абсолютно всем! И патриотам, и не патриотам, потому что деньги – они там.

- И все-таки – кто должен быть в первых рядах?

- Я сам аналитику не делал, я доверяю данным интернета. Вы знаете, что в интернете уже всех звезд разделили на две категории: тех, кто поддерживает действия правительства, и тех, кто был против? Ну и еще есть третья категория – «молчуны».

Вот всех, кто вошел в первую категорию, было бы полезно сейчас отправить на передовую. Вот тогда мы и поймем, кто из них любит страну по-настоящему. В этом списке, по-моему, около трехсот человек. Среди них - Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Тимати, Тигран Кеосаян, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Александр Панкратов-Черный, Стас Михайлов….

- Бари, а как вы относитесь к идее мобилизоваться?

- Строго отрицательно, потому что я всю жизнь считал себя великим гением. Мне всегда хотелось заниматься проблемами квантовой физики, искать лекарство от СПИДа, а любую деятельность, связанную с уничтожением других людей, я считаю для себя неприемлемой. Но, учитывая ситуацию…

У меня тесть – военный врач, у нас возникла мысль, чтобы я прошел фельдшерские курсы, чтобы в случае необходимости работать в полевом госпитале. Научусь оказывать первую помощь и поеду спасать людей.

Поеду в тот момент, когда пойму, что более полезным для страны и для семьи оказаться не смогу. Но брать в руки оружие и в кого-то стрелять – ни в коем случае не готов, кроме того момента, когда придут ко мне домой с угрозами.

Елена Проклова: «Начиная от министров и заканчивая простыми рабочими»

