Кого из знаменитостей следует призвать в армию: мнения звезд

Многие известные люди сейчас заявляют о своей готовности к мобилизации. Другие, наоборот, всячески избегают этого. Портал Тeleprogramma.pro выяснял, что об этом думают знаменитости и кого бы они отправили на передовую в первую очередь.
Бари Алибасов-младший: «Научусь оказывать первую помощь и поеду спасать людей»
Бари Алибасов-младший. Фото: Global Look Press
- Бари, по-вашему, артистов тоже надо призывать?
- В ближайшее время большинство артистов и все ведущие блогеры обязаны будут поехать на фронт. Потому что платежеспособная аудитория останется только на фронте: это будет единственное место в России, где можно получить хоть какие-то деньги.
- А кого вы бы отправили на передовую в первых рядах?
- Я не думаю, что артисты будут полезны в качестве военной силы, но вот давать концерты они точно должны. Группа «На-На» в свое время ездила и в Косово, и в Чечню…
- За деньги?
- Нет-нет, бесплатно! Мы ездили бесплатно. Просто тогда военным не платили, другое время было. А сейчас, учитывая, что много контрактников, можно будет собирать кассу. Всем сейчас выгодно ехать на фронт, абсолютно всем! И патриотам, и не патриотам, потому что деньги – они там.
- И все-таки – кто должен быть в первых рядах?
- Я сам аналитику не делал, я доверяю данным интернета. Вы знаете, что в интернете уже всех звезд разделили на две категории: тех, кто поддерживает действия правительства, и тех, кто был против? Ну и еще есть третья категория – «молчуны».
Вот всех, кто вошел в первую категорию, было бы полезно сейчас отправить на передовую. Вот тогда мы и поймем, кто из них любит страну по-настоящему. В этом списке, по-моему, около трехсот человек. Среди них - Николай Басков, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Тимати, Тигран Кеосаян, Владимир Машков, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Александр Панкратов-Черный, Стас Михайлов….
- Бари, а как вы относитесь к идее мобилизоваться?
- Строго отрицательно, потому что я всю жизнь считал себя великим гением. Мне всегда хотелось заниматься проблемами квантовой физики, искать лекарство от СПИДа, а любую деятельность, связанную с уничтожением других людей, я считаю для себя неприемлемой. Но, учитывая ситуацию…
У меня тесть – военный врач, у нас возникла мысль, чтобы я прошел фельдшерские курсы, чтобы в случае необходимости работать в полевом госпитале. Научусь оказывать первую помощь и поеду спасать людей.
Поеду в тот момент, когда пойму, что более полезным для страны и для семьи оказаться не смогу. Но брать в руки оружие и в кого-то стрелять – ни в коем случае не готов, кроме того момента, когда придут ко мне домой с угрозами.
Елена Проклова: «Начиная от министров и заканчивая простыми рабочими»
Елена Проклова. Фото: Global Look Press
- Как вы относитесь к идее призывать в числе прочих – артистов?
- А чем артисты отличаются от других граждан нашей страны? Почему их не могут мобилизовать на общих основаниях? Я даже не понимаю, почему возникает такой вопрос. Мне кажется, начиная от министров и заканчивая простыми рабочими, - все должны быть на страже своей страны.
- Среди артистов, которых вы знаете, есть такие, которые хотят пойти на передовую?
- Да, есть такие люди. Называть фамилии я не буду, потому что пока это все только слова. Если они пойдут на фронт – тогда можно будет об этом говорить. Все-таки порыв, желание – это одно, а реализация этого порыва – другое.
Адвокат Александр Бенхин: «Призывать тех, кто изъявит желание»
- То, что человек – артист, не дает ему никаких законных привилегий в юридическом смысле. Я думаю, можно призывать только тех известных артистов, которые сами изъявят такое желание.
Такие случаи известны из мировой практики: все мы помним фотографии Элвиса Пресли, который пошел служить в армию, находясь в самом зените своей славы. Если же кого-то из известных артистов будут призывать против их воли – это может получить серьезную огласку, и это будет серьезным минусом.
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А вот депутат Милонов, например, абсолютно добровольно поехал к месту боевых действий, и теперь с удовольствием там фотографируется, - он стрелок-наводчик. То же самое касается и известных артистов: если кто-то из них выразит желание пойти на передовую, то, я думаю, армия охотно призовет такого человека.
Но, повторяю, - ни в коем случае не насильно. В данном случае, я думаю, известность может стать некой «бронью» для артистов. Хотя, с другой стороны, добровольно пойти на передовую – это гражданский поступок.