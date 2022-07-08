«Когда я забеременела, Саше было 13!»: как на это отреагировала дочка Навки от Жулина

Татьяна Навка очень гордится своими близкими отношениями с дочкой от Александра Жулина. В свои 22 года Саша уже окончила МГИМО, получив на днях диплом бакалавра. В юности девочка увлекалась теннисом, а вот фигурное катание ее совсем не привлекало. Любовь к этому виду спорта дочери привил ее отец.

Несмотря на то что Татьяна Навка и Александр Жулин в свое время развелись, они поддерживают теплые дружеские отношения. И хотя они перестали быть мужем и женой, экс-супруги остаются родителями. Ради общей дочери Саши им удалось мирно уладить все возможные острые моменты в своих взаимоотношениях.

Сейчас Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надя. Девочка уже дебютировала в ледовом шоу своей именитой мамы. Она, в отличие от старшей сестры, увлекается фигурным катанием. И даже выступает на детских соревнованиях. Дочке Татьяны Навки пророчат большое будущее в этом виде спорта.

В одном из своих интервью олимпийская чемпионка вспомнила, как ее старшая дочка отреагировала на то, что в семье появится малыш. Скрывать свою беременность от Саши, которая на тот момент была 13-летним подростком, Навка не смогла.

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