«Когда я забеременела, Саше было 13!»: как на это отреагировала дочка Навки от Жулина

Татьяна Навка очень гордится своими близкими отношениями с дочкой от Александра Жулина. В свои 22 года Саша уже окончила МГИМО, получив на днях диплом бакалавра. В юности девочка увлекалась теннисом, а вот фигурное катание ее совсем не привлекало. Любовь к этому виду спорта дочери привил ее отец.
Несмотря на то что Татьяна Навка и Александр Жулин в свое время развелись, они поддерживают теплые дружеские отношения. И хотя они перестали быть мужем и женой, экс-супруги остаются родителями. Ради общей дочери Саши им удалось мирно уладить все возможные острые моменты в своих взаимоотношениях.
Сейчас Татьяна Навка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. У пары подрастает дочка Надя. Девочка уже дебютировала в ледовом шоу своей именитой мамы. Она, в отличие от старшей сестры, увлекается фигурным катанием. И даже выступает на детских соревнованиях. Дочке Татьяны Навки пророчат большое будущее в этом виде спорта.
В одном из своих интервью олимпийская чемпионка вспомнила, как ее старшая дочка отреагировала на то, что в семье появится малыш. Скрывать свою беременность от Саши, которая на тот момент была 13-летним подростком, Навка не смогла.
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Саша Жулина с сестренкой Надей Песковой. Фото: личный архив
«Когда я забеременела, Саше было 13 лет, у нее были страхи, конечно. И она боялась, потому что привыкла, что она одна-единственная. Слава богу, Саша со мной этим делилась. Когда Саша узнала, что я беременна, она сделала такое лицо и в открытую сказала: «Понятно!. А точно?» А потом стала загадывать желание, чтобы это был мальчик», — подметила фигуристка.
Саша дала понять, что тогда она считала, что если у нее будет братик, то и внимание мамы они будут получать с малышом поровну.
«А сейчас, конечно, Саша обожает Надю, подарки ей покупает», — заверила Навка.
Так, олимпийская чемпионка не стала скрывать, что отношения у сестер самые теплые при том, что у них большая разница в возрасте.
По материалам Marieclaire