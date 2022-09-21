«Когда приперло - решила высказаться»: Сергей Соседов – о скандальном заявлении Аллы Пугачевой

«Мне безразлична позиция Аллы Пугачевой, я о ней не думал. Я от нее ничего не жду и уже забыл. Мне о ней напоминают только журналисты Интернет-порталов», — заявляет Сергей.

— Вот Юрий Лоза сказал нам, что нужно удовлетворить просьбу Аллы Борисовны. А вы как думаете?

— Ну и пусть включат ее в список иноагентов. Я только за. Это желание надо уважить.

— Почему, на ваш взгляд, Алла Борисовна раньше не высказывала свою политическую позицию?

— Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена.

А если бы она этого не написала, то что бы изменилось? О чем бы ни каркнула ворона в басне «Ворона и лисица», ничего бы не поменялось.

На самом деле Алла Борисовна уже никому неинтересна. Почитайте, что о ней пишут пользователи соцсетей. Там один-два положительных комментария, а сто два — негативных. Где вы видели хорошие отзывы, если только от двух-трех сумасшедших фанатов? Но их мнение не должно быть принято в расчет.

Что она сделала для страны, пишут люди? Да ничего, только зарабатывала на концертах. Получала награды от государства: звания, премии.