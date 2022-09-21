«Когда приперло - решила высказаться»: Сергей Соседов – о скандальном заявлении Аллы Пугачевой

На днях юмориста Максима Галкина* внесли в список иноагентов. Алла Пугачева молчать не стала и опубликовала в соцсетях пост, в котором попросила дать ей возможность разделить участь супруга. Поистине жена декабриста!
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», — написала певица у себя в соцсетях.
Сергей Соседов: «Пугачева молчала, потому что ей нечего было сказать уже давно»
Наши звезды продолжают высказываться по поводу поступка Примадонны. Например, музыкальный критик Сергей Соседов утверждает, что новости об Алле Борисовне не вызывают у него никаких эмоций.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Сергей Соседов. Фото: Global Look Press
«Мне безразлична позиция Аллы Пугачевой, я о ней не думал. Я от нее ничего не жду и уже забыл. Мне о ней напоминают только журналисты Интернет-порталов», — заявляет Сергей.
— Вот Юрий Лоза сказал нам, что нужно удовлетворить просьбу Аллы Борисовны. А вы как думаете?
— Ну и пусть включат ее в список иноагентов. Я только за. Это желание надо уважить.
— Почему, на ваш взгляд, Алла Борисовна раньше не высказывала свою политическую позицию?
— Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена.
А если бы она этого не написала, то что бы изменилось? О чем бы ни каркнула ворона в басне «Ворона и лисица», ничего бы не поменялось.
На самом деле Алла Борисовна уже никому неинтересна. Почитайте, что о ней пишут пользователи соцсетей. Там один-два положительных комментария, а сто два — негативных. Где вы видели хорошие отзывы, если только от двух-трех сумасшедших фанатов? Но их мнение не должно быть принято в расчет.
Что она сделала для страны, пишут люди? Да ничего, только зарабатывала на концертах. Получала награды от государства: звания, премии.
— Но у Примадонны все-таки большой вклад в развитие нашей культуры
— Небольшой. Вклад Кобзона и Зыкиной был неизмеримо больше. Я уж не говорю про Лидию Русланову. Это вообще была гениальная певица. А Алла Пугачева не стоит в этом ряду. Посмотрите концерт Клавдии Шульженко к ее 70-летию и концерт Пугачевой, приуроченный к этой дате. Как говорится, сравните и почувствуйте разницу. И все сразу станет понятно.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.