«Когда правнучка копия Хюррем»: как сейчас выглядит Вильдан Атасевер, сыгравшая Хюмашах султан

Вильдан Атасевер полюбилась поклонникам после съемок в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Актрисы предстала в образе Хюмашах султан - дочери властной Софийе султан.

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Примечательно, что продюсеры подобрали на роль Хюмашах султан актрису, которая была как две капли воды похожа на Хюррем султан. Светловолосая Вильдан Атасевер подошла просто идеально.

Поклонники тут же подметили, что Хюмашах султан стала единственной правнучкой Хюррем султан, которая унаследовала от любимой хасеки султана Сулеймана ее медовые волосы и миловидную внешностью.

Кстати, по задумке сценаристов, Хюмашах султан также походила на свою пробабушку Роксолану и сильным властным характером. Она была мудрой, вдумчивой.