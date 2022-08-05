«Когда правнучка копия Хюррем»: как сейчас выглядит Вильдан Атасевер, сыгравшая Хюмашах султан

Вильдан Атасевер полюбилась поклонникам после съемок в турецком сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Актрисы предстала в образе Хюмашах султан - дочери властной Софийе султан.
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Примечательно, что продюсеры подобрали на роль Хюмашах султан актрису, которая была как две капли воды похожа на Хюррем султан. Светловолосая Вильдан Атасевер подошла просто идеально.
Поклонники тут же подметили, что Хюмашах султан стала единственной правнучкой Хюррем султан, которая унаследовала от любимой хасеки султана Сулеймана ее медовые волосы и миловидную внешностью.
Кстати, по задумке сценаристов, Хюмашах султан также походила на свою пробабушку Роксолану и сильным властным характером. Она была мудрой, вдумчивой.
Вильдан Атасевер в образе Хюмашах султан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесем"
Мерьем Узерли сыграла фаворитку султана Сулеймана, став прототипом прабабушки Хюмашах султан. Фото: кадр из сериала "Великолепный век. Империя Кесем"
А вот так Вильдан Атасевер выглядит с каре. Фото: личный архив
В обычной жизни Вильдан Атасевер может похвастаться сходством со своим персонажем Хюмашах султан в том, что она обладает той же элегантностью и утонченностью. При этом актриса успела сменить имидж, если у султанши были длинные волнистые медовые волосы, то Вильдан перекрасилась в блонд и сделала каре.
«Когда правнучка копия Хюррем», «Любимая султанша, так похожа на Софийе султан», «Хюмашах просто прекрасна», «Всем султаншам султанша», «Хюррем бы гордилась такой правнучкой», «Влюбиться бы в такую султаншу», - пишут фолловеры.