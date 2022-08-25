Когда пенсионерам начнут выплачивать 13-ю пенсию: комментарий эксперта

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов внес предложение о введении тринадцатой пенсии для всех пенсионеров.

На первый взгляд, инициатива весьма благородная. Но, если разобраться, - неоднозначная. Вопрос с 13-й пенсией мы попросили прокомментировать Валерия Рязанского, главу Союза пенсионеров России.

- Валерий Владимирович, может ли быть принят закон о 13-й пенсии в нынешних экономических условиях? Откуда на это возьмутся деньги? Можно ли на это реально рассчитывать, или все останется на уровне разговоров?

- Что я могу сказать? Приближается предвыборная кампания. Наверное, это двигает… Хоть и неудобно так говорить. Надо понимать, что тринадцатая пенсия – это приблизительно один триллион рублей, и их надо где-то найти.

- В Пенсионном фонде не предусмотрены такие суммы?

- В бюджете Пенсионного фонда их, конечно, нет. Значит, придется искать в других источниках. Ситуация очень сложная. Говорить о тринадцатой пенсии можно только тогда, когда будет получено согласие правительства на привлечение для этого каких-то ресурсов.

Когда речь идет о таких серьезных объемах, в решении этих вопросов принимает личное участие Президент. У меня нет никакой уверенности, что это произойдет в реальности. И мне бы не хотелось, чтобы пенсионеры обнадеживали себя получением тринадцатой пенсии.

Скорее всего, будет получен формальный ответ: таких средств в бюджете не предусмотрено. Автор этой инициативы наверняка не назвал источники, из которых возьмутся средства для этого. Пока это только слова.

