«Хюррем бы в обморок упала»: как спустя 8 лет после «Великолепного века» выглядит евнух Сюмбюль

Селим Байрактар в образе евнуха Сюмбюля-аги стал главным украшением турецкого сериала «Великолепный век». Несмотря на то, что ему досталась второстепенная роль, актер так правдоподобно сыграл верного слугу Хюррем султан, что поклонники уже не представляли проект без любимого Сюмбюля.

Байрактар влюбил зрителя своими ужимками, фирменными движениями, причитаниями и невероятной проворностью. А уж диалоги, которые сценаристы прописали между Сюмбюлем-агой и Гюль-агой, до сих пор на слуху у фанатов «Великолепного века». Эта парочка стала очаровательным дополнением всего сериала.

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Если в первых сериях «Великолепного века» Сюмбюль-ага еще молод и проворен, то в последних сериях поклонники увидели верного слугу Хюррем султан глубоким старцем. Селим Байрактар играл старика, будучи полным сил мужчиной. Актеру только 47 лет. Кстати, с выхода на экран последней серии сериала «Великолепный век» прошло уже 8 лет.