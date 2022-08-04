«Хюррем бы в обморок упала»: как спустя 8 лет после «Великолепного века» выглядит евнух Сюмбюль

Селим Байрактар в образе евнуха Сюмбюля-аги стал главным украшением турецкого сериала «Великолепный век». Несмотря на то, что ему досталась второстепенная роль, актер так правдоподобно сыграл верного слугу Хюррем султан, что поклонники уже не представляли проект без любимого Сюмбюля.
Байрактар влюбил зрителя своими ужимками, фирменными движениями, причитаниями и невероятной проворностью. А уж диалоги, которые сценаристы прописали между Сюмбюлем-агой и Гюль-агой, до сих пор на слуху у фанатов «Великолепного века». Эта парочка стала очаровательным дополнением всего сериала.
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Если в первых сериях «Великолепного века» Сюмбюль-ага еще молод и проворен, то в последних сериях поклонники увидели верного слугу Хюррем султан глубоким старцем. Селим Байрактар играл старика, будучи полным сил мужчиной. Актеру только 47 лет. Кстати, с выхода на экран последней серии сериала «Великолепный век» прошло уже 8 лет.
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Селимом Байрактаром. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
А вот так Селим Байрактар выглядит спустя 8 лет после выхода на экран последней серии сериала «Великолепный век». Фото: личный архив
Для того, чтобы отойти от образа евнуха Сюмбюля-аги, звезде «Великолепного века» пришлось полностью изменить имидж. Селим Байрактар отпустил седую бороду, стал более мужественным и брутальным. Как считают поклонники, актер вполне мог бы затмить Халита Эргенча в образе султана Сулеймана.
«Каким красавчиком стал», «И-иии! Сюмбюль-ага??», «Хюррем бы в обморок упала», «Вот так евнух Сюмбюль-ага», «Ну чем не султан Сулейман??», «Какой брутальный, крепкий», «Сюмбюль попал в качалку?» - шутят фолловеры.
Селим Байрактар пользуется спросом у слабого пола. Фото: личный архив