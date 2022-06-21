«Хюррем чуть ли не на лошади по гарему скачет!»: почему мать султана Сулеймана придиралась к славянской рабыне

Отношения Валиде султан с ее невесткой славянской рабыней Роксоланой окутаны флером тайн. Одни историки утверждают, что мать султана Сулеймана открыто враждовала с любимой фавориткой сына, другие считают, что Валиде султан, наоборот, поддерживала рыжеволосую наложницу падишаха, получившую имя Хюррем (улыбку и радость дарящая. — Прим. ред.).

Однако сценаристы турецкого сериала «Великолепный век» придерживались версии, согласно которой Валиде султан отдавала предпочтение Махидевран султан, возвышая черкешенку среди других наложниц сына-повелителя. И это при том, что Махидевран подарила султану Сулейману только одного шехзаде Мустафу. Тогда как Хюррем султан родила четверых наследников: шехзаде Мехмеда, Селима, Баязида, Джихангира и дочку-султаншу Михримах.

Некоторые историки считают, что мать султана Сулеймана не хотела принимать Хюррем из-за того, что та имела слишком большое влияние на ее сына.

Сначала падишах даровал Хюррем султан свободу, позволив ей заниматься благотворительностью, что было недоступно для рабыни. Потом и вовсе провел со славянской фавориткой обряд никаха, сделав ее своей женой. Таким образом, повелитель нарушил все многовековые традиции и устои гарема. Видя то, как Хюррем умело управляет ее сыном, Валиде султан вполне могла невзлюбить невестку. Чем больше власти получала Хюррем султан, тем слабее становился авторитет матери падишаха в гареме.