«Худые щеки, лысина, нос кривой! Вот так Сулейман»: Бергюзар Корель «слила» фото молодого Халита Эргенча и показала его нынешнего

Халит Эргенч обрел славу за пределами Турции благодаря роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Его жена Бергюзар Корель исходилась ревностью, наблюдая за страстными поцелуями и объятиями мужа с Мерьем Узерли. Сам Халит как-то признался, что его возлюбленная даже разрыдалась на одной их таких сцен.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль»

Кстати, с Бергюзар Корель актер познакомился на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Между ними вспыхнул бурный роман, на тот момент Халит уже был женат. Он развелся и позвал замуж Бергюзар. Та сразу же согласилась. А потом у пары родились сыновья: Али и Хан. Также у супругов подрастает малютка-дочка Лейла. Осенью ей исполнится годик.

Вероятно, актриса считала, что раз муж влюбился в нее на съемках, то и сыгранная с Мерьем Узерли страсть может быть не такой уж платонической. Однако Халит был верен своей жене. А у Мерьем на тот момент был роман на стороне. Эргеч ее вообще не интересовал.

Как только Узерли покинула проект, а ее заменила Вахиде Гердюм, Бергюзар Корель смогла вздохнуть с облегчением.

Кстати, в своем микроблоге актриса показала, как Халит Эргеч выглядел в самом начале их романа и каким стал годы спустя. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.