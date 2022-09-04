«Худые щеки, лысина, нос кривой! Вот так Сулейман»: Бергюзар Корель «слила» фото молодого Халита Эргенча и показала его нынешнего

Халит Эргенч обрел славу за пределами Турции благодаря роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». Его жена Бергюзар Корель исходилась ревностью, наблюдая за страстными поцелуями и объятиями мужа с Мерьем Узерли. Сам Халит как-то признался, что его возлюбленная даже разрыдалась на одной их таких сцен.
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Кстати, с Бергюзар Корель актер познакомился на съемках турецкого сериала «1001 ночь». Между ними вспыхнул бурный роман, на тот момент Халит уже был женат. Он развелся и позвал замуж Бергюзар. Та сразу же согласилась. А потом у пары родились сыновья: Али и Хан. Также у супругов подрастает малютка-дочка Лейла. Осенью ей исполнится годик.
Вероятно, актриса считала, что раз муж влюбился в нее на съемках, то и сыгранная с Мерьем Узерли страсть может быть не такой уж платонической. Однако Халит был верен своей жене. А у Мерьем на тот момент был роман на стороне. Эргеч ее вообще не интересовал.
Как только Узерли покинула проект, а ее заменила Вахиде Гердюм, Бергюзар Корель смогла вздохнуть с облегчением.
Кстати, в своем микроблоге актриса показала, как Халит Эргеч выглядел в самом начале их романа и каким стал годы спустя. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Вот так Халит Эргенч выглядел в молодости. Фото: личный архив
А таким "сутан Сулейман" стал годы спустя. Фото: личный архив
Поклонники заметили, что за годы брака с Бергюзар Корель актер заметно раздался вширь. Сегодня ему уже 52 года. Волосы Халита Эргенча заметно поредели и поседели. Актер отпустил косматую бороду, тоже седую. А вот нос у «султана Сулеймана» стал более правильной формы.
«Постарел!», «В молодости даже хуже выглядел!», «Да сейчас в сто раз лучше», «Сулейманчик! Ты ли это?», «Худые щеки, лысина, нос кривой! Вот так Сулейман», «Не узнать! Как два разных человека», «Бергюзар откормила», «Похорошел! Вы чего? Такой видный мужчина, в самом расцвете сил», - пишут фолловеры.