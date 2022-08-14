Хобби звезд: Тимати собирает медвежат, а Цискаридзе вышивает салфеточки

Ведущий шоу «Сегодня вечером», ректор Вагановской академии и, как говорят, вероятный руководитель Большого театра в ближайшей перспективе Николай Цискаридзе тоже имеет умиротворяющее хобби - занимается вышивкой. Это дело отправляет артиста в детство, где няня постоянно шила, вязала и вышивала.

- У нас все хрустальные вазы были с накрахмаленными вышитыми салфетками, подушки обязательно стояли, и на них было это все вышитое, - вспоминал он. - Моя мама все это мещанство видеть не могла, а мне это нравилось. Когда няня это все успевала делать, я даже представить не могу, еще и книжки мне успевала читать.

Маленький Николенька наблюдал за этим магическим действом и пытался повторять. Вырос - и увлекся всерьез. Цискаридзе сам подбирает нитки и иголки, эскизы и цвета для будущего платка или салфетки.

- Я очень аккуратный человек, вышивка ценится же изнанкой, няня меня научила без узелков и без всего, я это умею сделать так, что поди мою интригу распутай, - пояснял Николай. - Вышивка и вязание - это характер. К сожалению, вязать я никогда не мог, и няня мне говорила: «Скупой ты, нитка тянется». Продается вот этот набор - и там определенное количество ниток, и ровно половина у меня всегда останется, я с нычкой человек. Вышил гигантское количество салфеток, потом раздаривал их.

Рената Литвинова и живопись