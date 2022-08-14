Хобби звезд: Тимати собирает медвежат, а Цискаридзе вышивает салфеточки

В жизни все звезды - очень ранимые, хрупкие и нежные люди. Только посмотрите, как они отводят душу, и сразу станет очевидным: творчество - довольно тяжелый для психики труд.
Тимати и мишки
Зататуированный до макушки Тимати перемещается только в кольце охраны, состоящей из двухметровых громил. И мало кто помнит, что до дерзких строчек «Когда мы клубе, чиксы танцуют» артист исполнял слезливый хит «Плачут небеса». Вот такой он, сотканный из противоречий, как лермонтовский Печорин, рэпер.
Дома Тимати любит отдыхать в окружении пластмассовых мишек известного японского бренда. Медвежата всех размеров и цветов бережно разложены по апартаментам холостяка. И наверняка согревают его в те редкие ночи, когда он ложится спать в холодном одиночестве.
Николай Цискаридзе и вышивка
Фото: соцсети
Ведущий шоу «Сегодня вечером», ректор Вагановской академии и, как говорят, вероятный руководитель Большого театра в ближайшей перспективе Николай Цискаридзе тоже имеет умиротворяющее хобби - занимается вышивкой. Это дело отправляет артиста в детство, где няня постоянно шила, вязала и вышивала.
- У нас все хрустальные вазы были с накрахмаленными вышитыми салфетками, подушки обязательно стояли, и на них было это все вышитое, - вспоминал он. - Моя мама все это мещанство видеть не могла, а мне это нравилось. Когда няня это все успевала делать, я даже представить не могу, еще и книжки мне успевала читать.
Маленький Николенька наблюдал за этим магическим действом и пытался повторять. Вырос - и увлекся всерьез. Цискаридзе сам подбирает нитки и иголки, эскизы и цвета для будущего платка или салфетки.
- Я очень аккуратный человек, вышивка ценится же изнанкой, няня меня научила без узелков и без всего, я это умею сделать так, что поди мою интригу распутай, - пояснял Николай. - Вышивка и вязание - это характер. К сожалению, вязать я никогда не мог, и няня мне говорила: «Скупой ты, нитка тянется». Продается вот этот набор - и там определенное количество ниток, и ровно половина у меня всегда останется, я с нычкой человек. Вышил гигантское количество салфеток, потом раздаривал их.
Рената Литвинова и живопись
Фото: соцсети
Чем еще заняться в жаркий парижский вечер покинувшей родную страну Ренате Литвиновой? Конечно живописью. Томно и неспешно водит кистью по холсту близкая подруга Земфиры. Наверняка не без бокальчика игристого. Пишет актриса разное: птицы, собачки, дома и портреты дам в стиле ретро. Чаще всего работы выполнены в сюрреалистическом ключе, но не без очевидной метафорики. Некоторые сказочные и экстравагантные картины, написанные мелками, чернилами и карандашом, уходят друзьям, некоторые - с молотка. В 2015 году Литвинова выставляла часть работ на продажу, все средства с реализации пошли в благотворительный фонд «Настенька».
Юлия Савичева и тортики
Фото: соцсети
Многие мамочки в декрете делают на этом неплохие деньги. Одно дело - детишек радовать сладким, другое - делать авторские торты по 2000 руб. за кило. Вот и участница «Евровидения» Юлия Савичева в отсутствие гастрольных туров увлеклась пекарным делом (правда, безвозмездно). Готовит очень приличные и крупные торты по собственным рецептам, которыми, кстати, охотно и совершенно бесплатно делится в соцсетях. Изделия расходятся на подарки.
- Я стала фанаткой муссовых тортов! - объяснила певица. - Кто-то скажет, что я сумасшедшая, но мне просто нравится делать подарки в таком виде. И еще это творческое самовыражение для меня. Плюс не только эстетично, но и очень-очень вкусно! И, конечно же, эксклюзивно! Делать такие торты сложно, но, поверьте, это стоит того!
Екатерина Вилкова и вязание
Звезда сериала «Отель «Элеон» и военной драмы «А зори здесь тихие...» Екатерина Вилкова отдыхает от детей и съемок за спицами. Вязанием артистка увлеклась в 2014 году, когда пристрастилась брать все это дело с собой на съемки фильма «Одноклассницы». Теперь Вилкова обвязывает всю семью.
- Ведь если я чем-то увлеклась - это всерьез! - поясняет артистка. - Захотела связать мужу носки - сразу покупаю вязальную машину и тонну ниток. Носки, правда, так и не довяжу, а машина займет в итоге полкладовки. Вот ведь что самое страшное: все купленное надо куда-то складывать... В результате у нас дома уже все завалено. Включая и комнату детей.
Фотографии, на которых Екатерина снова со спицами в руках, артистка сопровождает ироничным хештегом #аэтавсевяжет.