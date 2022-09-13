Халит Эргенч объяснил, как славянка Хюррем затмила черкешенку Махидевран в глазах султана Сулеймана

Халит Эргенч в документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» объяснил, почему всем наложницам в гареме султан Сулейман предпочел славянку Роксолану, получившую имя Хюррем (Улыбку и радость дарящая, - Прим. ред.). Любимая фаворитка султана сумела затмить даже красавицу черкешенку Махидевран султан, которая на тот момент являлась матерью шехзаде Мустафы. И занимала особое положение в гареме, как наложница, подарившая османской династии наследника.
Тем более, что у султана Сулеймана был только один сын. Остальные дети падишаха скончались в младенчестве от болезней. Как это произошло с сыном Гюльфем хатун, которого она родила повелителю.
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Халит Эргенч в образе султана Сулеймана с Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Сельмой Эргеч и Селен Озтюрк. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Халит Эргенч уверен, что султан Сулейман просто не смог устоять против славянской рабыни. И да, историки считают, что Хюррем султан уступала в красоте той же Махидевран, которая обладал поистине пленительной внешностью.
Актер из «Великолепного века» поделился своим мнением относительного того, почему славянка Хюррем затмила красавицу черкешенку Махидевран и других наложниц в гареме.
«Самая главная черта характера Хюррем – это то, что она неудержимая женщина. Возможно даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», - приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.
Актер также подметил, что если посмотреть на взаимодействия мужчины и женщины во времена действия сериала, то можно заметить, что представительницы слабого пола по своему статусу ничем не отличались от вещи.
«Ей скажут «Сядь!» – будет сидеть, скажут «Приди!» – придет», - сетовал Халит.
Спорить с эпохой и нравами гарема удавалось разве что Хюррем султан. И, конечно же, это очень привлекало султана Сулеймана. Таких женщин как она падишах не встречал. Хюррем была умна, хитра и весьма проницательна.