Халит Эргенч объяснил, как славянка Хюррем затмила черкешенку Махидевран в глазах султана Сулеймана

Халит Эргенч в документальном фильме о съемках турецкого сериала «Великолепный век» объяснил, почему всем наложницам в гареме султан Сулейман предпочел славянку Роксолану, получившую имя Хюррем (Улыбку и радость дарящая, - Прим. ред.). Любимая фаворитка султана сумела затмить даже красавицу черкешенку Махидевран султан, которая на тот момент являлась матерью шехзаде Мустафы. И занимала особое положение в гареме, как наложница, подарившая османской династии наследника.

Тем более, что у султана Сулеймана был только один сын. Остальные дети падишаха скончались в младенчестве от болезней. Как это произошло с сыном Гюльфем хатун, которого она родила повелителю.

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